أخبار الانتقالات | مهاجم جديد في ليفربول ونجم يوفنتوس يفضل برشلونة

أنباء غير سعيدة وتبدو صادمة لنادي ريال مدريد الإسباني، بشأن محاولاته من أجل التعاقد مع المهاجم الفرنسي كيليان مبابي.

وينتهي عقد المهاجم الشاب مع باريس سان جيرمان الصيف القادم، وسط ترقب من ريال الذي يريد ضمه في صفقة انتقال حر.

ومع ذلك كشفت إذاعة "راديو مونت كارلو" عن تطورات جديدة ليست في صالح النادي الإسباني على الإطلاق.

المزيد من التفاصيل