أخبار الانتقالات | مهاجم جديد في ليفربول ونجم يوفنتوس يفضل برشلونة

بديل لاوتارو
قرر نادي إنتر الإيطالي الدخول في سباق من أجل التعاقد مع جابرييل جيسوس مهاجم نظيره الإنجليزي مانشستر سيتي.
وأكدت صحيفة "Fichajes" الإسبانية أن هذا القرار يأتي بسبب المخاوف من رحيل لاوتارو مارتينيز عن صفوف الفريق.
مهاجم جديد لليفربول
أكدت صحيفة "كالتشيو ميركاتو" أن نادي ليفربول الإنجليزي يريد التعاقد مع لاوتارو مارتينيز مهاجم إنتر.
ومن المتوقع أن يبلغ سعر صاحب الـ24 سنة 90 مليون يورو، وهو المبلغ الذي قد يحاول الريدز تخفيضه لضم اللاعب لتدعيم خط الهجوم في ظل هبوط مستوى روبيرتو فيرمينو.
عرض سانشيز
كشف الصحفي الإيطالي نيكولو شيرا، عن اهتمام ميلان بالتعاقد مع ريناتو سانشيز لاعب وسط ليل الفرنسي.
وأشار إلى استعداد النادي الإيطالي للتقدم بعرض يصل من 15 إلى 18 مليون يورو من أجل ضمه.
ديبالا يفضل برشلونة
يرحب المهاجم الأرجنتيني باولو ديبالا، بالانتقال إلى صفوف برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.
وقالت صحيفة "سبورت" الإسبانية، أن اللاعب يعتبر برشلونة هو الخيار الأنسب له بعد انتهاء عقده مع يوفنتوس بالصيف، رغم ارتباط توتنهام وإنتر بالحصول على خدماته.
صدمة ريال مدريد
أنباء غير سعيدة وتبدو صادمة لنادي ريال مدريد الإسباني، بشأن محاولاته من أجل التعاقد مع المهاجم الفرنسي كيليان مبابي.
وينتهي عقد المهاجم الشاب مع باريس سان جيرمان الصيف القادم، وسط ترقب من ريال الذي يريد ضمه في صفقة انتقال حر.
ومع ذلك كشفت إذاعة "راديو مونت كارلو" عن تطورات جديدة ليست في صالح النادي الإسباني على الإطلاق.
صراع لندني على نجم بالاس
كشفت صحيفة "ذا صن" البريطانية، عن اهتمام الثنائي تشيلسي وآرسنال بضم مايكل أوليس مهاجم كريستال بالاس.
وأشارت الصحيفة كذلك إلى أن الثنائي بايرن ميونخ وليل مهتمان بالحصول على خدمات صاحب الـ20 سنة.
لايبزيج يحدد سعر نكونكو
أبدى نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، اهتمامه بالتعاقد مع كريستوفر نكونكو لاعب نادي لايبزيج الألماني.
وأوضحت صحيفة "بيلد" الألمانية، أن الشياطين الحمر عليهم دفع مبلغ 75 مليون يورو للتعاقد مع اللاعب الذي سجل 13 هدفًا في 23 مباراة بالدوري الألماني هذا الموسم.