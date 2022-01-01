أخبار الانتقالات | مصير بيل، وإصرار برشلونة!

مانشستر سيتي مهتم بنجم وسط برشلونة
كشفت تقارير صحفية إسبانية أن نادي مانشستر سيتي مهتم بالحصول على خدمات اللاعب نيكو جونزاليس من صفوف برشلونة.
جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "ماركا"، وبالرغم من تشديد تشافي وماتيو أليماني على صعوبة التفريط في أحد نجوم لاماسيا.
آرسنال يقترب من التفوق على يونايتد في صفقة نكونو
كشفت تقارير صحفية إنجليزية أن نادي آرسنال أصبح قريبًا من التوقيع مع اللاعب كريستوفر نكونو من صفوف لايبزيج الألماني.
جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "فوتبول لندن"، والتي أوضحت أن العقد قد يكون لمدة ثلاث سنوات.
أسطورة وست هام: رايس يستحق 160 مليونًا
أثار تيدي شيرنجهام أسطورة نادي وست هام الجدل عندما تحدث عن القيمة الخاصة بديكلان رايس المطلوب في عدة أندية بالوقت الحالي على رأسها مانشستر يونايتد.
شيرنجهام قال: "بما أن أفضل المهاجمين في العالم تصل أسعارهم إلى 200 مليون، يجب أن يكون سعر رايس من 150 إلى 160".
بيل يغادر ريال مدريد في يونيو!
كشف الصحفي الشهير فابريزيو رومانو المختص في سوق الانتقالات أن الويلزي جاريث بيل سيغادر ريال مدريد في الصيف المقبل.
رومانو اعتمد على مصادره وتصريحات كارلو أنشيلوتي الأخيرة التي قال فيه: "بيل يريد أن ينهي مسيرته بالشكل الذي يستحقه".
ثنائي الدوري الإنجليزي يريدان ميلنر
كشفت تقارير صحفية أن جيمس ميلنر نجم وسط ملعب ليفربول لا يزال مطلوبًا في عدة أندية في الدوري الإنجليزي بالإضافة إلى ناديه الأصلي.
ويسعى كريستال بالاس في الأساس بالإضافة إلى واتفورد للحصول على خدماته، بالرغم من انتشار أنباء عن عرض ليفربول التجديد عليه لمدة عام.
برشلونة مصر على ضم وسط إنتر!
أكدت تقارير صحفية إسبانية أن نادي برشلونة لا يزال مصرًا على ضم اللاعب ستيفان دي فراي من صفوف إنتر الإيطالي.
يأتي هذا في ظل انتهاء عقد اللاعب بنهاية الموسم الجاري، وكونه سيكون متاحًا بشكل مجاني في سوق الانتقالات لو لم يجدد.