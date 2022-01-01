أخبار الانتقالات | لوكاكو يعطل انتقال ستيرلينج إلى تشيلسي ومارسيلو يحاول مع كبير إيطاليا

قال "فابريزيو رومانو" إن ليفربول قد توصل لاتفاق مع أبردين من أجل ضم كالفين رامساي.

الظهير الأيمن محط مفاوضات بين الطرفين منذ أسابيع، وبحسب التقرير من الصحفي الإيطالي تم التوصل لاتفاق شفهي وسيتم توقيع العقود قريباً.