مدونة حية

أخبار الانتقالات | لوكاكو يعطل انتقال ستيرلينج إلى تشيلسي ومارسيلو يحاول مع كبير إيطاليا

تعرف على أخبار الانتقالات اليوم 19 يونيو لأندية ريال مدريد، برشلونة، ليفربول، مانشستر يونايتد، وباقي الفرق الكبرى في أوروبا.

محدث
التعليقات (0)
Raheem Sterling Chelsea 2022
Goal/Getty

بيل إلى روما؟ كورييري تنفي

2022-06-19T09:09:23.131Z

نفت "كورييري" التقارير المنتشرة بخصوص إمكانية تعاقد روما مع جاريث بيل عقب انتهاء عقده في ريال مدريد.

وأضاف التقرير أن سن اللاعب وراتبه الضخم يجعل من المستبعد أن يتحرك فريق جوزيه مورينيو لضم الويلزي.

ليفربول يضم رامساي

2022-06-19T08:17:31.244Z

قال "فابريزيو رومانو" إن ليفربول قد توصل لاتفاق مع أبردين من أجل ضم كالفين رامساي.

الظهير الأيمن محط مفاوضات بين الطرفين منذ أسابيع، وبحسب التقرير من الصحفي الإيطالي تم التوصل لاتفاق شفهي وسيتم توقيع العقود قريباً.

رافينيا خارج بي إس جي

2022-06-19T07:30:15.611Z

قالت "آس" إن رافينيا سيغادر باريس سان جيرمان هذا الصيف رغم أن عقده مستمر حتى 2023.

التعاقد الوشيك مع فيتينيا من بورتو، وريناتو سانشيس من ليل سيجعل البرازيلي خارج الحسابات، خصوصاً أنه عائد من إعارتين خارج صفوف الفريق الباريسي.

دياوارا يرحب بالرحيل عن روما

2022-06-19T07:27:51.648Z

كشف أمادو دياوارا، متوسط ميدان روما، أنه كان قريباً من الانتقال إلى فالنسيا الشتاء الماضي، ولا يعلم سبب انهيار الصفقة.

الغيني تحدث مع "آس" في حوار مطول عن مستقبله، ولم يستبعد الرحيل عن صفوف الفريق الإيطالي هذا الصيف بحثاً عن المشاركة أساسياً.

عرض مارسيلو على ميلان

2022-06-19T07:25:06.488Z

قال "إكريم كونور" إن مارسيلو تم عرضه على ميلان من أجل دعم الجبهة اليسرى مع تيو هيرنانديز.

ورحل النجم البرازيلي عن ريال مدريد عقب نهاية عقده، وحتى الآن ارتبط بالعودة لبلاده أو الانتقال لتركيا.

فيتسل قريب من أتلتيكو مدريد

2022-06-19T07:22:43.825Z

قالت "ماركا" إن أكسيل فيتسل يوشك على إتمام الانتقال لصفوف أتلتيكو مدريد مجاناً في الأيام المقبلة.

الدولي البلجيكي دخل في مفاوضات مع مارسيليا، ولكن لم يتوصل لاتفاق شخصي بخصوص العقد مع النادي الفرنسي بحسب التقرير.

تشيلسي يستهدف ستيرلينج

2022-06-19T07:20:54.729Z

أفاد "فابريزيو رومانو" بوجود اهتمام من تشيلسي بالتعاقد مع رحيم ستيرلينج من صفوف مانشستر سيتي لتعزيز هجومه.

وأوضح الإيطالي أن أي تحرك من البلوز سيأتي عقب التخلص من روميلو لوكاكو، والذي سيكون محط جولة جديدة من المفاوضات مع إنتر اليوم الأحد.