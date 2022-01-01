أخبار الانتقالات | قنبلة ديبالا وضربة ثنائية لآرسنال

نيوكاسل يضم وود
أعلن نيوكاسل رسمياً عن تعاقده مع كريس وود قادماً من صفوف بيرنلي.
وينضم المهاجم النيوزلندي لصفوف فريق إيدي هاي مقابل قرابة 30 مليون يورو بحسب التقارير.
أستون فيلا يعلن ضم دين
أعلن أستون فيلا رسمياً التعاقد مع لوكا دين قادماً من صفوف إيفرتون خلال الميركاتو الشتوي.
وينضم الظهير الفرنسي الدولي في صفقة قُدرت قيمتها في حدود 30 مليون يورو لصفوف فريق ستيفن جيرارد.
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صفقات روما تتواصل
نجح روما في التعاقد مع الدولي البرتغالي ومتوسط ميدان بورتو سيرجيو أوليفيرا.
اللاعب الذي جذب الأنظار في الفترة الماضية ينضم للفريق العاصمي بصيغة الإعارة مع أحقية الشراء.
ضربة ثنائية لآرسنال في الوسط
علم "جول" أن آرسنال يستهدف التعاقد مع لاعبين لدعم خط وسطه، هما أرثر ميلو من يوفنتوس، ويوري تييليماس من ليستر.
الأول قد ينضم في يناير وبالفعل هناك مفاوضات لاستعارته، بينما الثاني عقده ينتهي خلال 18 شهراً وسيحاول المدفعجية ضمه الصيف المقبل.
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نيوكاسل يستهدف سمولينج
ذكر "توتو ميركاتو وب" أن نيوكاسل وجه أنظاره صوب العاصمة الإيطالية لدعم دفاعه.
وقال التقرير إن الفريق الإنجليزي يحاول إغراء كريس سمولينج بالعودة من جديد لإنجلترا وترك فريقه روما خلال انتقالات يناير.
ديبالا يقرر الرحيل عن يوفنتوس
ذكرت "TYC" أن باولو ديبالا تراجع عن التمديد مع يوفنتوس ولن يمدد عقده مع البيانكونيري.
وقال التقرير الصحفي إن الأرجنتيني لن يقبل عرض فريقه الجديد وبالتالي يحق له المغادرة بنهاية الموسم.