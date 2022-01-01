أخبار الانتقالات | قنبلة ديبالا وضربة ثنائية لآرسنال

علم "جول" أن آرسنال يستهدف التعاقد مع لاعبين لدعم خط وسطه، هما أرثر ميلو من يوفنتوس، ويوري تييليماس من ليستر.

الأول قد ينضم في يناير وبالفعل هناك مفاوضات لاستعارته، بينما الثاني عقده ينتهي خلال 18 شهراً وسيحاول المدفعجية ضمه الصيف المقبل.