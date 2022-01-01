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أخبار الانتقالات | بيريز يضرب برشلونة وإنتر يتحرك لضم ديبالا

تعرف على أخبار الانتقالات اليوم 14 يناير لأندية ريال مدريد، برشلونة، ليفربول، مانشستر يونايتد، وباقي الفرق الكبرى في أوروبا.

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paulo-dybala
(C)Getty Images

إشبيلية يضم كورونا

2022-01-14T07:42:50.236Z

أبدى الدولي المكسيكي جيسوس كورونا سعادته بانتقاله لصفوف إشبيلية قادماً من بورتو.

الجناح سافر للمدينة الإسبانية الخميس وسيجري الفحوصات ثم يوقع عقداً حتى 2025 مع الفريق الأندلسي.

بيريز يوجه ضربة قوية ويفاوض أراوخو

2022-01-14T07:39:03.942Z

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نجم بشكتاش يرفض السعودية بسبب المونديال

2022-01-14T07:39:03.290Z

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تشيلسي مهتم بديست

2022-01-14T07:39:02.092Z

أوضحت "تيليجراف" أن تشيلسي أحد أكبر المهتمين بضم سيرجينيو دست من صفوف برشلونة.

وخرج الهولندي من حسابات تشافي، مدرب البلوجرانا، وذكرت تقارير أن برشلونة لا يمانع رحيله.

إنتر يتحرك نحو ديبالا

2022-01-14T07:37:49.375Z

عقب أنباء رفضه التمديد مع يوفنتوس، قالت "لاجازيتا" إن إنتر سيتحرك الصيف المقبل لضم باولو ديبالا.

النجم الأرجنتيني يرتبط بعلاقة قوية مع مدير القطاع الرياضي للنيراتزوري بيبي ماروتا منذ أيام الأخير في يوفنتوس، وهو ما قد يستغله لإقناعه بالانتقال للغريم.