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اتحاد طنجة × الزمالك | مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرة ولحظة بلحظة كافة أحداث مباراة الزمالك اتحاد طنجة، ضمن منافسات ذهاب دور الـ32 مكرر لبطولة الكونفدرالية

محدث
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الزمالك

2019-01-13T16:28:30Z

64’ تمريرة طولية من سفيان شرف لداخل المنطقة لكن ابعدها محمد عبدالغني من منطقة الخطورة 

2019-01-13T16:28:16Z

63’ استئناف المباراة مرة أخرى 

2019-01-13T16:27:42Z

61’ توقف اللقاء لسقوط أيوب الكعداوي ودخول الطاقم الطبي للإطمئنان عليه 

2019-01-13T16:27:06Z

60’ ربع ساعة أولي من زمن الشوط الثاني ولايزال التعادل السلبي قائم بين الفريقين 

2019-01-13T16:18:18Z

58’ عرضية من حمدي النقاز من الجهة اليمنى تصطدم فى الدفاع ثم يبعدها ايوب من منطقة الخطورة لتصل إلى محمد إبراهيم الذي ارسلها تمريرة ساقطة لداخل المنطقة فى إتجاه كهربا الذي سددها تسديدة سهلة بين أحضان الحارس هشام المجهد 

2019-01-13T16:17:19Z

57’ تمريرة ثنائية بين كهربا وعبدالله جمعة تنتهي بعرضية من عبدالله لداخل المنطقة تصل سهلة بين أحضان الحارس هشام المجهد

2019-01-13T16:16:46Z

56’ إنطلاقة من حمدي النقاز من الجهة اليمنى ومن ثم يرسلها عرضية قوية لداخل المنطقة ابعدها الدفاع قبل رأسية عمر السعيد 

2019-01-13T16:16:14Z

55’ تمريرة ثنائية بين كهربا وعبدالله الجمعة من الجهة ةاليسري لكن تمريرة عبدالله كانت أقوي من اللازم مرت بعيدة إلى ضربة مرمي 

2019-01-13T16:15:17Z

54’ تحضير من لاعبي الزمالك فى لمنطقة الدفاعية لمحاولة سحب لاعبي اتحاد طنجة من منتصف ملعبهم 

2019-01-13T16:14:47Z

52’ ضغط من لاعبي اتحاد طنجة فى بداية الشوط الثاني لمحاولة البحث عن هدف التقدم 

2019-01-13T16:13:37Z

51’ إنطلاقة من أيوب الكعداوي من الجهة اليمنى لكن تدخل رائع من طارق حامد وابعدها إلى رمية تماس

2019-01-13T16:12:23Z

50’ تمريرة طولية من أحمد الشنتوف فى الجهة اليسري لكن ابعدها الدفاع بنجاح 

2019-01-13T16:10:27Z

49’ تنفيذ الخطأ من احمد الشنتوف بعرضية لداخل المنطقة لكن ابعدها الدفاع من منطقة الخطورة 

2019-01-13T16:10:13Z

48’ 
خطأ من الجهة اليمنى بالقرب من منطقة جزاء الزمالك بعد تدخل قوي من عبدالله جمعة 

2019-01-13T16:09:58Z

47’ إنطلاقة من عبدالله جمعة من الجهة اليسري ومن ثم يرسل عرضية قوية للغاية مرت إلى الجانب الأيمن لتتحول إلى رمية تماس

2019-01-13T16:00:23Z

45+1’ ضغط قوي من لاعبي الزمالك لمحاولة خطف هدف قبل نهاية الشوط الاول من المباراة 

2019-01-13T15:50:53Z

45’ الحكم يحتسب 2 وقت بدل ضائع 

2019-01-13T15:47:27Z

44’ تنفيذ الركنية بتمريرة قصيرة إلى حمدي النقاز الذي أرسلها عرضية لداخل المنطقة لكن ابعدها الدفاع من منطقة الخطورة 

2019-01-13T15:46:22Z

43’ إنطلاقة من عبدالله جمعة من الجهة اليسري وإختراق رائع لداخل المنطقة ثم سدد كرة قوية تصدي لها الحارس لتردد امام مدفاعي اتحاد طنجة الذي ابعدها إلى ركنية 

2019-01-13T15:45:54Z

42’ خطأ للزمالك فى منتصف الميدان بعد تدخل قوي على فرجاني ساسي

2019-01-13T15:44:38Z

41’ رمية تماس للفريق المغربي من الجهة اليسري تنفذ بتمريرة طولية لداخل المنطقة تلقاها مهدي النغمي برأسية لكنها غير متقنة مرت بعيدة عن مرمي جنش 

2019-01-13T15:39:31Z

39’ تنفيذ الخطأ من محمود كهربا لداخل يمين المنطقة فى إتجاه المنطلق محمد إبراهيم لكن تدخل الدفاع بتغطية جيدة لتتحول الكرة إلى ضربة مرمي 

2019-01-13T15:38:42Z

38’ خطا للزمالك من خارج المنطقة  من الجهة اليمنى

2019-01-13T15:38:12Z

37’ إنطلاقة من عبدالله جمعة من الجهة اليسري ومن ثم يمررها فى إتجاه محمد إبراهيم لكن استخلصها الدفاع قبل ان تصل له 

2019-01-13T15:36:50Z

36’ تمريرات بين أقدام لاعبي اتحاد طنجة فى منتصف الميدان 

2019-01-13T15:36:01Z

35’ تمريرة ثنائية بين محمد إبراهيم وفرجاني ساسي لكنها تصل سهلة بين أحضان الحارس هشام المجهد

2019-01-13T15:35:07Z

34’ بطاقة صفراء من نصيب محمد إبراهيم بعد إعتراضه على حكم المباراة 

2019-01-13T15:34:21Z

33’ تنفيذ الركنية بعرضية لداخل المنطقة ليخرج جنش وحاول ابعدا الكرة لكن تدخل معه أيوب الكعداوي والحكم يحتسب خطأ للزمالك 

2019-01-13T15:33:28Z

32’ إنطلاقة من أحمد الشنتوف  من داخل يسار المنطقة ومن ثم يسدد كرة تصطدم فى الدفاع وتتحول إلى ركنية 

2019-01-13T15:33:02Z

31’ تنفيذ الخطا من عصام الراقي بعرضية طولية لكنها مرت بعيدة عن مرمي محمود جنش 

2019-01-13T15:32:34Z

30’ نصف ساعة اولي من زمن الشوط الاول ولايزال التعادل السلبي قائم بين الفريقين 

2019-01-13T15:32:01Z

29’ خطأ لصالح إتحاد طنجة بالقرب من منطقة جزاء الزمالك بعد تدخل قوي من محمود علاء على المهدي النغمي

2019-01-13T15:31:19Z

28’ إنطلاقة من حمدي النقاز من الجهة اليمنى ومن ثم يرسلها عرضية لكن امسكها الحارس هشام المجهد بثبات 

2019-01-13T15:30:38Z

27’ تمريرة طولية فى إتجاه إبراهيم حسن كادت ان تضعه منفرداً بالمرمي لكن خروج رائع من الحارس المغربي وامسكها بنجاح قبل إبراهيم حسن 

2019-01-13T15:30:14Z

26’ تمريرة طولية فى إتجاه المهدي النغمي لكن الحكم يشير بوجود تسلل

2019-01-13T15:29:56Z

24’ خطا للفريق المغربي في منتصف ملعبهم  ضد عمر السعيد 

2019-01-13T15:25:27Z

22’ تسديدة قوية من على حدود المنطقة عن طريق سفيان شرف لكن امسكها محمود جنش على مرتين 

2019-01-13T15:24:01Z

21’ إنحصار الكرة فى منتصف الميدان بين أقدام لاعبي الفريقين

2019-01-13T15:21:16Z

20’ عرضية من الجهة اليسري عن طريق كهربا لداخل المنطقة تلقاها عمر السعيد بلمسة امام محمد إبراهيم الذي سدد كرة أرضية زاحفة مرت بجوار القائم الايمن بقليل 

2019-01-13T15:19:32Z

19’ خطأ فادح من المدافع محمد عبدالغني من الجهة اليسري يستخلصها المهدي النغمي وينطلق بها لداخل يسار المنطقة ويسدد كرة قوية لكن تصدي لها جنش ببراعة 

2019-01-13T15:17:40Z

17’ تمريرات بين أقدام لاعبي الزمالك فى المنطقة الدفاعية لمحاولة بناء هجمة منظمة على دفاعات الفريق المغربي 

ربع ساعة اولي من عمر المباراة

2019-01-13T15:16:09Z

15’ ربع ساعة اولي من عمر المباراة  ولايزال التعادل السلبي قائم بين الفريقين 

2019-01-13T15:15:21Z

14’ تمريرة من إبراهيم حسن فى إتجاه المنطلق على يسار المنطقة محمود كهربا لكنها مرت أقوي من اللازم تتحول إلى ضربة مرمي 

2019-01-13T15:14:48Z

13’ هدوء فى مجريات اللقاء وإنحصار الكرة فى منتصف الميدان

2019-01-13T15:14:17Z

12’ إنطلاقة من فرجاني ساسي من الجهة اليسري ومحاولة لإرسال عرضية لداخل المنطقة لكن ابعدها الدفاع ومرت بدون خطورة 

2019-01-13T15:13:25Z

10’ سيطرة من لاعبي اتحاد طنجا على مجريات اللقاء 

2019-01-13T15:10:53Z

9’ تنفيذ الركنية بعرضية لداخل المنطقة ابعدها عمر السعيد من منطقة الخطورة 

2019-01-13T15:10:15Z

8’ إنطلاقة من المهدي النغمي من الجهة اليمنى ومن ثم يرسلها عرضية أرضية لكن ابعدها دفاع الزمالك فى الوقت المناسب إلى ركنية 

2019-01-13T15:07:58Z

7’ سيطرة من لاعبي الزمالك على الكرة فى منتصف الميدان 

هدف أبيض للزمالك

2019-01-13T15:06:01Z

6’ بعد إنطلاقة من الجهة اليسري عن طريق فرجاني ساسي الذي أرسل عرضية لداخل المنطقة تلقاها إبراهيم حسن بتسديدة فى المرمي لكن الحكم يشير بوجود تسلل

2019-01-13T15:04:52Z

5’ تمريرات متبادلة فى منتصف الميدان بين أقدام لاعبي الزمالك 

2019-01-13T15:03:29Z

4’ تسديدة قوية من رضوان المرابط من خارج المنطقة لكنها مرت بجوار القائم الايمن إلى ضربة مرمي 

2019-01-13T15:02:52Z

3’ خطا لفريق اتحاد طنجة بعد تدخل قوي من محمود علاء على مهدي النغمي فى منتصف الميدان 

2019-01-13T15:02:24Z

2’ إنطلاقة من عمر السعيد من الجهة اليمني ومحاولة لإرسال عرضية لكن استخلصها الدفاع بنجاح 

إنطلاقة الشوط الأول

2019-01-13T14:58:10Z

1’ الحكم يطلق صافرة بداية المباراة 

تشكيل الزمالك الرسمي لمباراة اليوم

2019-01-13T14:38:02Z

يبدأ بطريقة (4/2/3/1) وتضم كلامن

محمود جنش / حمدي النقاز / محمد عبدالغني / محمود علاء / عبدالله جمعة / فرجاني ساسي /طارق حامد / محمد إبراهيم / إبراهيم حسن / محمود كهربا / عمر السعيد 

البدلاء / عماد السيد محمد عنتر / محمود عبدالعزيز / يوسف أوباما / حازم إمام حميد أحداد / بهاء مجدي 

تشكيل اتحاد طنجة لمباراة

2019-01-13T14:32:28Z

يبدأ بطريقة (4/2/3/1) وتضم كلامن

هشام المجهد / أيوب الجرفي / أيوب الخاليقي / بنعمر بنعيسي / رضوان المرابط / نعمان أراب / عصام الراقي / أحمد الشنتوف / سفيان شرف / المهدي النغمي / أيوب الكعداوي 

عصام الحلافي / عبدالإله الروبيا / عمر النجدي / جونيور مباي 

2019-01-13T01:16:19Z

على الجانب الآخر، يشارك اتحاد طنجة في الكونفدرالية بعد إقصائه من مسابقة دوري أبطال إفريقيا بالخسارة من شبيبة الساورة الجزائري (2-1) بمجموع مباراتي الذهاب والإياب لدور الـ32 

2019-01-13T01:16:07Z

يدخل الزمالك المباراة سعياً وراء حسم بطاقة التأهل لدور المجموعات، وتحقيق نتيجة إيجابية بمباراة الذهاب لتسهيل المهمة خلال مواجهة الإياب والتي ستقام على ملعب برج العرب

2019-01-13T01:15:53Z

أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جوووووووول....حيث يحل فريق الزمالك ضيفًا على اتحاد طنجة المغربى، على ملعب “طنجة” في إطار ذهاب دور الـ32 مكرر لبطولة الكونفدرالية،ويصحبكم في هذه التغطية، محمد مصطفي.