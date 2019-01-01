شاهد هدف الزمالك الملغي
هدف ملغي لـ #الزمالك في شباك #اتحاد_طنجة_المغربي في الدقيقة 6 بداعي التسلسل .. ما رأيك في قرار الحكم؟— ON Sport (@ONsportEg) ١٣ يناير ٢٠١٩
الزمالك : 0
طنجة : 0#ONSPORT#أون_سبورت pic.twitter.com/6W59TTa71t
خطأ من الجهة اليمنى بالقرب من منطقة جزاء الزمالك بعد تدخل قوي من عبدالله جمعة
بداية الشوط الثاني
⚽⚽ بداية الشوط الثاني لمباراة #اتحاد_طنجة_المغربي و #الزمالك في ذهاب دور الـ 32 لبطولة الكونفدرالية ⚽⚽— ON Sport (@ONsportEg) ١٣ يناير ٢٠١٩
الزمالك : 0
طنجة : 0#ONSPORT#أون_سبورت pic.twitter.com/ZhsWmmoqMs
نهاية الشوط الأول
⚽⚽ نهاية الشوط الأول لمباراة #اتحاد_طنجة_المغربي و #الزمالك في ذهاب دور الـ 32 لبطولة الكونفدرالية ⚽⚽— ON Sport (@ONsportEg) ١٣ يناير ٢٠١٩
الزمالك : 0
طنجة : 0#ONSPORT#أون_سبورت pic.twitter.com/a8qlaTiMao
ربع ساعة اولي من عمر المباراة
هدف أبيض للزمالك
إنطلاقة الشوط الأول
بداية المُباراة ⚽️— Zamalek SC (@ZSCOfficial) ١٣ يناير ٢٠١٩
الزمالك - اتحاد طنجة pic.twitter.com/nYYqwslnIq
تشكيل الزمالك الرسمي لمباراة اليوم
يبدأ بطريقة (4/2/3/1) وتضم كلامن
محمود جنش / حمدي النقاز / محمد عبدالغني / محمود علاء / عبدالله جمعة / فرجاني ساسي /طارق حامد / محمد إبراهيم / إبراهيم حسن / محمود كهربا / عمر السعيد
تشكيل الزمالك لمباراة اتحاد طنجة بالكونفدرالية الأفريقية. 📝⚽️ pic.twitter.com/6Qo0XYL0Q9— Zamalek SC (@ZSCOfficial) ١٣ يناير ٢٠١٩
البدلاء / عماد السيد محمد عنتر / محمود عبدالعزيز / يوسف أوباما / حازم إمام حميد أحداد / بهاء مجدي
تشكيل اتحاد طنجة لمباراة
يبدأ بطريقة (4/2/3/1) وتضم كلامن
هشام المجهد / أيوب الجرفي / أيوب الخاليقي / بنعمر بنعيسي / رضوان المرابط / نعمان أراب / عصام الراقي / أحمد الشنتوف / سفيان شرف / المهدي النغمي / أيوب الكعداوي
عصام الحلافي / عبدالإله الروبيا / عمر النجدي / جونيور مباي