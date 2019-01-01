يبحث التوفيز في هذا اللقاء عن الفوز لتعزيز موقفه فى ترتيب الدورى بعد 6 مباريات حقق فيها ٧ نقاطٍ فقط، ليتواجد في المركز الـ14، ولكن سيكون وصيف جدول الترتيب عائق له، حيث أنه يسعى لاستغلال أي تعثر قد يحدث للمتصدر ليفربول والاقتراب منه.