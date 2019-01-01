أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جوووووووول....حيث يلتقي منتخب إيران مع منتخب عمان، على ملعب “محمد بن زايد” في إطار منافسات الدور الـ16 من كأس أمم آسيا 2019،ويصحبكم في هذه التغطية، محمد مصطفي.