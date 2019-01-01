يأتي فريق إيبار في المركز الثاني عشر في ترتيب اللاليجا برصيد 46 نقطة، خلف ديبور تيفو ألافيس الذي يحتل المركز العاشر برصيد 47 نقطة، وكانت آخر مبارياته في الدوري الإٍسباني ضد فريق فياريال، وخسروا اللقاء بهدف دون رد، فبعد أن خاض الفريق 37 مباراة في اللاليجا، استطاع تحقيق الانتصار في 11 مباراة، وتعادل في 13، وخسر مثلهما.