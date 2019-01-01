مدونة حية

إيبار × برشلونة | مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشر لحظة بلحظة كافة أحداث مباراة برشلونة ضد إيبار في الجولة التاسعة من الدوري الإسباني 2019-20، علي ملعب بلدية ايبوروا

محدث
التعليقات()
Getty

بطاقة صفراء من نصيب تاكاشي إنوي

2019-10-19T12:44:32Z

87’ خطأ لصالح برشلونة بعد إصطدام الكرة فى يد إنوي 

2019-10-19T12:43:28Z

86’ تسديدة من خارج المنطقة عن طريق تاكاشي إنوي لكنها مرت اعلى المرمي 

2019-10-19T12:42:37Z

85’ محاولات من لاعبي إيبار للبحث عن هدف شرفي قبل نهاية المباراة 

2019-10-19T12:41:58Z

84’ إنطلاقة من ليونيل ميسي من خارج المنطقة ثم يمررها لداخل يسار المنطقة إلى لويس سواريز الذي سددها تسديدة قوية لكنها مرت بجوار القائم الايسر إلى ضربة مرمي 

2019-10-19T12:40:06Z

82’ تنفيذ الخطأ بتسديدة من ليونيل ميسي لكنها غير متقنة مرت اعلى المرمي 

بطاقة صفراء من نصيب سيرخيو ألفاريز

2019-10-19T12:38:49Z

81’ خطأ من كان جيد للغاية بعد تدخل قوي من سيرخيو ألفاريز على ليونيل ميسي من علي حدود المنطقة 

2019-10-19T12:38:07Z

80’ سيطرة من لاعبي برشلونة علي مجريات القاء وتمريرات متبادلة فى منتصف الميدان

تبديل أخير فى صفوف إيبار

2019-10-19T12:36:18Z

79’ دخول كيكي جارسيا وخروج تشارليز دياز

تبديل أخير فى صفوف برشلونة

2019-10-19T12:35:47Z

78’ دخول إيفان راكيتيتش وخروج فرينكي دي يونج

2019-10-19T12:34:50Z

77’ تمريرة فى إتجاه خوزيه أنخل كوتي علي لجهة اليسري لكنها أقرب إلى  الحارس تير شتيجين 

2019-10-19T12:33:18Z

75’ ربع ساعة أخيرة من عمر المباراة والتقدم لبرشلونة بثلاثية نظيفة علي إيبار 

2019-10-19T12:30:44Z

73’ إنطلاقة من خوزيه أنخل من على حدود المنطقة ومحاولة التوغل والتسديد لكن تدخل الدفاع واستخلصها بنجاح

تبديل ثاني فى صفوف برشلونة

2019-10-19T12:28:55Z

72’ دخول أرتورو فيدال وخروج أرتور 

تبديل ثاني فى صفوف إيبار

2019-10-19T12:27:56Z

71’ دخول تاكاشي إنوي وخروج  سيرخي إينريش 

2019-10-19T12:27:13Z

70’ إنطلاقة من فابيان أوريلانا من خارج المنطقة لكنه مرر تمريرة سيئة للغاية امسكها تير شتيجين بسهولة 

2019-10-19T12:26:43Z

69’ تمريرة من أنطوان جريزمان لداخل يمين المنطقة فى إتجاه ليونيل ميسي لكن ابعدها الدفاع إلى رمية تماس

2019-10-19T12:25:39Z

68’ تمريرة من سيرخيو بوسكيتس فى إتجاه ليونيل ميسي لداخل المنطقة لكن أمسكها الحارس بثبات

لويس سواريز يسجل الهدف الثالث لبرشلونة

2019-10-19T12:23:31Z

وصف الهدف

67’ الهدف جاء بعد تمريرة رائعة من جريزمان تضع ليونيل ميسي منفردا بالحارس ليمررها الأرجنتيني علي يساره إلى لويس سواريز الذي سددها فى المرمي بنجاح 

2019-10-19T12:23:11Z

66’ جووووووووووووووووووووووول،،،،، الهدف الثالث لبرشلونة عن طريق لويس سواريز 

2019-10-19T12:22:33Z

65’ محاولة الإختراق من الجهة اليسري عن طريق خوزيه انخل لكن تدخل معه نيلسون سيميدو واستخلصها بنجاح

2019-10-19T12:21:19Z

64’ خطأ فى منتصف الميدان لصالح إيبار بعد تدخل قوي من سيرخيو بوسكيتس علي إدو إكسيوسيتو 

تبديل أول فى صفوف إيبار

2019-10-19T12:20:00Z

63’ دخول إدو إكسبوسيتو وخروج بيدرو ليون 

2019-10-19T12:19:22Z

62’ تمريرات فى منتصف الميدان بين أقدام لاعبي إيبار الذي يبحث عن ثغرة من أجل إدراك هدف لتقليص الفارق

2019-10-19T12:17:29Z

61’ إنطلاقة من ليونيل ميسي من خارج المنطقة ومن ثم يمررها على الجهة اليمنى فى إتجاه انطوان جريزمان لكن استخلصها الدفاع قبل ان تصل إلى الفرنسي 

2019-10-19T12:16:42Z

60’ ربع ساعة أولي من زمن الشوط الثاني والتقدم لبرشلونة بهدفين دون رد 

ليونيل ميسي يسجل الهدف الثاني لبرشلونة

2019-10-19T12:15:31Z

وصف الهدف

58’ الهدف جاء بعد تمريرة رائعة من لويس سواريز من خارج المنطقة تصل إلى أنطوان جريزمان داخل المنطقة ليمررها إلى ميسي داخل يسار المنطقة ليسددها تسديدة قوية تسكن الشباك بنجاح

2019-10-19T12:14:59Z

57’ جووووووووووووووووووووووووووووول،،،،، الهدف الثاني لبرشلونة عن طريق ليونيل ميسي 

2019-10-19T12:14:36Z

56’ تمريرات علي حدود منطقة جزاء برشلونة من جانب لاعبي إيبار 

2019-10-19T12:13:18Z

55’ عرضية من فرينكي دي يونج من الجههة اليمنى تلقاها لويس سواريز بتسديدة قوية لكن أمسكها الحارس بثبات 

2019-10-19T12:11:54Z

53’ تسديدة قوية من علي حدود المنطقة باباكولي ديوب لكنها مرت علي حافة القائم الأعلي بقليل 

2019-10-19T12:11:08Z

52’ تمريرة طولية من ليونيل ميسي فى إتجاه لويس سواريز داخل المنطقة لكن امسكها الحارس بثبات 

2019-10-19T12:09:48Z

50’ تمريرات منحصر فى منتصف الميدان من كلا الفريقين 

2019-10-19T12:06:21Z

49’ تمريرة ثنائية رائعة من ليوس سواريز وليونيل ميسي تضع سواريز منفردا بالمرمي لكن الحكم يشير بوجود تسلل

2019-10-19T12:05:04Z

48’ ضغط متقدم من لاعبي إيبار علي حامل الكرة من لاعبي برشلونة 

تبديل أول فى صفوف برشلونة

2019-10-19T12:02:42Z

47’ دخول نيلسون سيميدو وخروج سيرجي روبيرتو 

2019-10-19T12:02:26Z

46’ الحكم يطلق صافرة بداية الشوط الثاني 

2019-10-19T11:45:43Z

44’ تمريرة طولية فى إتجاه ليونيل يسي علي حدود المنطقة لكن أمسكها الحارس قبل ان يصل لها مسي 

2019-10-19T11:44:34Z

43’ عرضية من الجهة اليسري عن طريق خوزيه انخل كوتي لكن ابعدها صامويل أومتيتي من قلب المنطقة 

2019-10-19T11:43:41Z

42’ تمريرة من ارتور فى إتجاه أنطوان جريزمان علي الجهة اليسري لكنها تفتقد الدقة وتتحول إلى رمية تماس

2019-10-19T11:43:07Z

41’ عرضية من الجهة اليمنى عن طريق باباكولي ديوب لكن ابعدها جوردي ألبا من منطقة الخطورة 

2019-10-19T11:40:41Z

40’ إنطلاقة من لويس سواريز من الجهة اليسري ثم مررها إلى ليونيل ميسي الذي مررها لداخل المنطقة إلى دي يونج لكن امسكها الحارس ببراعة 

2019-10-19T11:40:18Z

39’ عرضية من خوزيه انخل من الجهة اليسري لكن ابعدها الدفاع إلى رمية تماس

2019-10-19T11:39:38Z

38’ تمريرات متبادلة فى منتصف الميدان بين أقدام لاعبي برشلونة 

2019-10-19T11:37:20Z

37’ هدوء نسبي فى مجريات اللقاء وإنحصار الكرة فى منتصف الميدان 

2019-10-19T11:36:15Z

35’ خطأ لصالح إيبار بعد تدخل من كلمونت لينجليت علي فابيان أوريلانا فى منتصف الميدان 

2019-10-19T11:35:00Z

34’ عرضية من لويس سواريز لداخل المنطقة فى إتجاه ميسي الذي حاول استلام الكرة لكن تدخل معه المدافع باولو أوليفيرا واستخلصها 

2019-10-19T11:34:00Z

33’ تمريرات بين أقدام لاعبي إيبار على حدود منطقة جزاء برشلونة لمحاولة البحث عن هدف التعادل

2019-10-19T11:33:02Z

32’ خطأ لبرشلونة من الجهة اليسري تنفذ بعرضية من أرتور لداخل المنطقة لكن الحكم يشير بوجود خطأ لإيبار 

2019-10-19T11:32:23Z

31’ إنطلاقة رائعة من ليونيل ميسي ومرور رائع من مدافعي إيبار ليصل بالكرة امام الحارس الذي حاول المرور من امامه لكن استخلصها ماركو ديميتروفيك بنجاح 

2019-10-19T11:31:46Z

30’ نصف ساعة أولي من زمن الشوط الأول والتقدم لبرشلونة ببهدف دون رد

2019-10-19T11:31:15Z

29’ عرضية أرضية من فابيان أوريلانا من الجهة اليسري لكنها مرت من الجميع ويستخلصها دفاع برشلونة بنجاح 

2019-10-19T11:29:22Z

28’ تمريرة من ليونيل ميسي علي يسار المنطقة إلى أنطوان جريزمان الذي أرسلها عرضية لداخل المنطقة لكن ابعدها الدفاع ومرت بدون خطورة 

2019-10-19T11:27:25Z

27’ عرضية من بيدرو ليون فى إتجاه أوريلانا داخل المنطقة لكن ابعدها صامويل أومتيتي بنجاح من امامه

2019-10-19T11:26:43Z

26’ عرضية من الجهة اليسري عن طريق خوزيه انخل لكن امسكها الحارس تير شتيجين بثبات 

2019-10-19T11:25:37Z

25’ ركنية لبرشلونة تنفذ بعرضية من أرتور لداخل المنطقة لكن أمسكها الحارس ماركو ديميتروفيك 

بطاقة صفراء من نصيب تشارليز دياز

2019-10-19T11:24:33Z

24’ بطقة صفراء من تشارليز دياز بعد تدخل قوي علي فرينكي دي يونج 

2019-10-19T11:23:46Z

23’ إنطلاقة من فابيان أوريلانا من خارج المنطقة ومن ثم يرسلها فى إتجاه تشارليز دياز لكن استخلصها الدفاع قبل ان تصل له 

2019-10-19T11:23:09Z

22’ تمريرات فى منتصف الميدان بين أقدام لاعبي برشلونة 

2019-10-19T11:21:45Z

21’ خطأ فى منتصف الميدان لصالح إيبار بعد تدخل قوي من صامويل اومتيتي علي فابيان أوريلانا 

2019-10-19T11:20:43Z

20’ تمريرة طولية من خوزيه أنخل فى إتجاه بيدرو ليون الذي حاول يمررها من لمسة واحدة لداخل المنطقة لكن ابعدها الدفاع من منطقة الخطورة 

2019-10-19T11:19:49Z

19’ خطأ لصالح إيبار بعد تدخل من سيرخيو بوسكيتس علي فابيان أوريلانا 

2019-10-19T11:19:12Z

18’ محاولة الإختراق من ليونيل ميسي من علي حدود المنطقة لكن تدخل الدفاع واستخلصها ينجاح

2019-10-19T11:18:18Z

17’ تنفيذ الركنية بعرضية لداخل المنطقة لكن ابعدها الدفاع ومرت بدون خطورة 

2019-10-19T11:17:44Z

16’ إنطلاقة من بيدرو ليون من الجهة اليمنى ومن ثم يرسلها عرضية لداخل المنطقة لكنها تصطدم فى بوسكيتس وتتحول إلى ركنية 

أنطوان جريزمان يسجل الهدف الأول لبرشلونة

2019-10-19T11:14:17Z

وصف الهدف

15’ الهدف جاء بعد تمريرة طولية من كليمونت لينجليت فى إتجاه أنطوان جريزمان على الجهة اليسري لينطلق بها الفرنسي ويسددها على يمين الحارس ماركو ديميتروفيك

2019-10-19T11:13:56Z

14’ جوووووووووووووووووووووووووووووووول،،،،،، الهدف الأول لبرشلونة عن طريق أنطوان جريزمان 

2019-10-19T11:12:45Z

12’ عرضية أرضية من الجهة اليسري عن طريق فابيان أوريلانا تلقاها بيدرو ليون بتسديدة قوية من علي حدود المنطقة لكنها مرت اعلى المرمي 

2019-10-19T11:12:09Z

11’ تمريرة طولية فى إتجاه جوردي ألبا علي الجهة اليسري لكن الحكم يشير بوجود تسلل

2019-10-19T11:11:53Z

10’ تمريرات فى منتصف الميدان بين اقدام لاعبي برشلونة 

2019-10-19T11:11:11Z

7’ عرضية من الجهة اليسري عن طريق فابيان أوريلانا الذي ارسلها عرضية لداخل المنطقة ابعدها كليمونت لينجليت ببراعة 

2019-10-19T11:10:42Z

5’ ضغط متقدم من لاعبي إيبار علي دفاعات برشلونة ومحاولات للبحث عن هدف التقدم 

2019-10-19T11:07:01Z

3’ عرضية من فابيان أوريلانا من الجهة اليمنى لكنها مرت من الجميع وتتحول إلى ضربة مرمي 

2019-10-19T11:06:24Z

2’ تسديدة من بعيد عن طريق لويس سواريز مستغل خروج حارس مرمي إيبار لكنها مرت اعلى المرمي بقليل 

2019-10-19T11:05:25Z

1’ الحكم يطلق صافرة بداية المباراة 

التشكيل الرسمي لبرشلونة

2019-10-19T10:49:09Z

يبدأ المدرب إرنيستو فالفيردي بطريقة (4/3/3) وتضم كلًا من

تير شتيجين / سيرخي روبيرتو / صامويل أومتيتي / كليمونت لينجليت / جوردي ألبا / فرينكي دي يونج / سيرخيو بوسكيتس / أرتور / ليونيل ميسي / لويس سواريز / انطوان جريزمان 

البدلاء / جان توديبو / ارتورو فيدال / أنسو فاتي / نيتو / نيلسون سيميدو / إيفان راكيتيتش / كارليس بيريز

التشكيل الرسمي لإيبار

2019-10-19T10:46:37Z

يبدأ المدرب مينديليبار بطريقة (4/4/2) وتضم كلًا من

ماركو ديميتروفيك / بابلو دي بلاسيس / باولو أوليفيرا / خوزيه أنخل كوتي / فابيان أوريلانا / باباكولي ديوب / سيرخيو ألفاريز / بيدرو ليون / سيرخي إينريش / تشارليز دياز 

البدلاء / إدو إكسبوسيتو / بيدرو بيجاس / كيكي / يويل رودريجيز / إنريكوي كوينكوي / تاكاشي إنوي / ألفارو تيخيرو 

2019-10-19T01:39:44Z

على الجانب الآخر يحتل إيبار المركز الرابع عشر برصيد 9 نقاط، حققهم من انتصارين وثلاثة تعادلات وثلاث هزائم، وقد كانت الجولة السابقة لهم ضد ريال بيتيس واستطاعوا أن يخرجوا من المباراة بنقطة بعدما تعادلوا بنتيجة (1-1).

2019-10-19T01:39:32Z

يدخل البلاوجرانا هذا اللقاء وهم قادمون من فوزًا رائعاً ومُذهلاً على حساب إشبيلية في الجولة السابقة، حيث استطاعوا الانتصار برباعية نظيفة لم يشهدها عاشقي النادي الكتالوني منذ فترة طويلة، ليرتفع رصيد أبناء كتالونيا إلى النقطة 16 محتلين وصافة جدول الترتيب بفارق نقطتين فقط عن ريال مدريد المتصدر.

2019-10-19T01:39:21Z

أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جول ....يحل برشلونة ضيفاً ثقيلاً على إيبار على ملعب بلدية ايبوروا، وذلك في إطار منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإسباني 2019-20، يصحبكم في هذه التغطية، محمد مصطفي.