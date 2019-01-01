أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جوووووووول....حيث يستضيف فريق إنبي نظيره النادي الأهلي، على ملعب “بترو سبورت” المؤجلة من الجولة 13 في الدوري المصري الممتاز، ويصحبكم في هذه التغطية، محمد مصطفي.