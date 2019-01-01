أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جول....حيث يستضيف فريق إشبيلية نظيره برشلونة، على ملعب “رامون سانشيز” في إطار منافسات الجولة 25 من الدوري الإسباني، ويصحبكم في هذه التغطية، محمود جمال