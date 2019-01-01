تبديل في صفوف برشلونة
تبديل في صفوف برشلونة
45’نهاية الشوط الأول
💪 ¡Vamos chicos, que quedan 45'. ¡Ánimo!— FC Barcelona (@FCBarcelona_es) February 23, 2019
⚽ Sevilla 2-1 FC Barcelona
🔵🔴 #SevillaBarça pic.twitter.com/bqtobO5FUT
جابرييل ميركادو يسجل الهدف الثاني لإشبيلية
بتصويبة من داخل المنطقة41’الهدف جاء بعد كرة عرضية من الجانب الأيمن عن طريق بابلو سارابيا إلى داخل المنطقة في إتجاه ميركادو القادم من الخلف الذي سدد كرة قوية سكنت شباك الحارس تيرشتيجن
ليونيل ميسي يسجل هدف التعديل لبرشلونة
بتصويبة صاروخية من داخل المنطقة
26’الهدف جاء بعد إنطلاقة من الجانب الأيسر عن طريق إيفان راكيتيتش ثم أرسل كرة عرضية إلى داخل المنطقة سددها ليونيل ميسى صاورخية على الطاير من لمسة واحدة، سكنت شباك الحارس توماس فاكليك
⚽ Min 28: ¡¡¡¡GOOOOOOOOOOOOOOOOLAAAAAZO DEL BARÇAAAAA!!!! ¡¡¡GOLAAAAZO DE #Messi!!!!! 👑 (1-1)— FC Barcelona (@FCBarcelona_es) February 23, 2019
¡¡¡¡Centro de @IvanRakitic desde la banda izquierda y el '10' remata de volea a la escuadra de Vaclik!!!! #SevillaBarça pic.twitter.com/dyQTw9po8n
خيسوس نافاس يسجل الأول لإشبيلية
من هجمة مرتدة سريعة
23’الهدف جاء بعد هجمة مرتدة سريعة بدأها بروميس ثم مررها إلى وسام بن يادير الذي أرسل كرة بينية في إتجاه المنطلق في الجانب الأيمن داخل المنطقة خيسوس نافاس ثم إستقبل الكرة وسددها زاحفة سكنت الشباك
NAAAAAAAAAAAAAAVAS!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!— Sevilla FC (@SevillaFC_ENG) February 23, 2019
What a counter attack!!!! @QPromes blocks a Messi pass, finds Ben Yedder who dribbles half the pitch before laying it off to a free @JNavas in the box!!!#SevillaFC 1-0 @FCBarcelona (23')#SevillaFCBarça #vamosmiSevilla #WeareSevilla pic.twitter.com/V5zIJDVlVQ
انطلاق المباراة الآن
1’صافرة بداية الشوط الأول والمباراة
📍 Ramón Sánchez-Pizjuán— FC Barcelona (@FCBarcelona_es) February 23, 2019
⏰ ¡Empieza el partido!
⚽ Sevilla FC - FC Barcelona
💪 ¡Vamos, Barça!
🔵🔴 #SevillaBarça pic.twitter.com/7Qu5HfXddz
التشكيل الرسمي لبرشلونة
يبدأ بطريقة (4/3/3) وتضم كلامن
تير شتيجين / نيلسون سيميدو / جيرارد بيكيه / صامويل أومتيتي / جوردي ألبا / إيفان راكيتيش / سيرخيو بوسكيتس / أرتورو فيدال / ليونيل ميسي / لويس سواريز / فيليبي كوتينيو
🔵🔴 XI Barça— FC Barcelona (@FCBarcelona) ٢٣ فبراير ٢٠١٩
⚽ #SevillaBarça pic.twitter.com/44ZdPDJfkL
البدلاء / سيرجي روبيرتو / جيسون موريلو / مالكوم دي أوليفيرا / كليمونت لنجليت / عثمان ديمبيلي / كارليس ألينا / إنكي ينا
التشكيل الرسمي لإشبيلية
يبدأ بطريقة (3/5/2) وتضم كلامن
توماس فاكليك / سيمون كاير / جابرييل ميركادو / سيرجي جوميز / ماركو روج / ماكسيمليان ووير / إيفير يانيجا / بابلو سارابيا / خيسوس نافاس / وسام بن يادير / كوينسي بروميس
🚨 XI del #SevillaFC 🆚 @FCBarcelona_es:— Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) ٢٣ فبراير ٢٠١٩
Vaclík - Sergi Gómez, Kjaer, Mercado - Wöber, Sarabia, Banega, Rog, Jesús Navas - Promes, Ben Yedder. #SevillaFCBarça ⚽ #WeareSevilla #vamosmiSevilla pic.twitter.com/t48QPAAjju
البدلاء / فرانكو فازكويز / إبراهيم امادو / أندريه سيلفا / منير الحدادي / جويلهيرم ارانا / روكي ميسا / خوان سوريانو