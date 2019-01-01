مدونة حية

إشبيلية × برشلونة | مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرة ولحظة بلحظة كافة أحداث مباراة إشبيلية وبرشلونة، في إطار منافسات الجولة 25 من الدوري الإسباني 2018-19

محدث
التعليقات()
GETTY IMAGES

2019-02-23T16:19:57Z

50’مطالبات من لاعبي إشبيلية بركلة جزاء وحكم المباراة يوقف اللعب وينتطر تقنية الفيديو

2019-02-23T16:18:50Z

49’كرة عرضية من الجانب الأيمن إلى داخل المنطقة عن طريق نافاس إصطدمت الكرة بجوردي ألبا وتحولت خارج المنطقة 

تبديل في صفوف برشلونة

2019-02-23T16:18:19Z

48’خروج أرتورو فيدال ودخول عثمان ديمبيلي بدلًا منه

تبديل في صفوف برشلونة

2019-02-23T16:17:19Z

47’خروج نيلسون سيميدو ودخول سيرجي روبيرتو بدلًا منه

2019-02-23T16:17:11Z

46’انطلاق الشوط الثاني

2019-02-23T16:00:40Z

44’وسام بن يادير سدد كرة قوية من خارج المنطقة مرت أعلى العارضة وتحولت إلى ركلة مرمى

2019-02-23T15:59:49Z

43’عرضية من الجانب الأيمن عن طريق أرتورو فيدال إلى داخل المنطقة أبعدت من دفاعات إشبيلية

2019-02-23T15:59:17Z

42’محاولات من لاعبي برشلونة في هذه الأوقات للرجوع وتسجيل هدف التعديل قبل نهاية الشوط الأول 

جابرييل ميركادو يسجل الهدف الثاني لإشبيلية

2019-02-23T15:55:59Z

بتصويبة من داخل المنطقة

41’الهدف جاء بعد كرة عرضية من الجانب الأيمن عن طريق بابلو سارابيا إلى داخل المنطقة في إتجاه ميركادو القادم من الخلف الذي سدد كرة قوية سكنت شباك الحارس تيرشتيجن

2019-02-23T15:55:35Z

40’خمس دقائق متبقية من عمر الشوط الأول ومازال التعادل الإيجابي مسيطر على الأجواء

2019-02-23T15:54:39Z

39’ليونيل ميسي أرسل كرة بينية في إتجاه لويس سواريز المنطلق داخل المنطقة في الجانب الأيمن ثم إستقبل الكرة وأرسل عرضية إلى داخل المنطقة مرت من أمام الجميع وتحولت إلى ركلة مرمى

2019-02-23T15:53:58Z

38’خطأ لصالح جوردي ألبا في منتصف الميدان بعد تدخل من خيسوس نافاس

2019-02-23T15:52:39Z

37’بطاقة صفراء من نصيب جيرارد بيكيه بعد شد للاعب وسام بن يادير في الجانب الأيمن بالقرب من المنطقة

2019-02-23T15:51:08Z

36’إيفر بانيجا أرسل كرة بينية كوينسي بروميس المنطلق داخل المنطقة في الجانب الأيسر الذي سدد كرة قوية مرت بجوار القائم الأيمن وإلى ركلة مرمى

2019-02-23T15:50:48Z

35’عشر دقائق متبقية من عمر الشوط الأول ومازال التعادل الإيجابي قائم 

2019-02-23T15:49:44Z

34’خطأ لصالح جابرييل ميركادو بعد دتخل من لويس سواريز من على حدود منطقة جزاء إشبيلية

2019-02-23T15:48:49Z

33’لاعبي إشبيلية منتشرون جيدًا حتى الآن في منتصف الميدان لمنع لاعبي برشلونة من لوصول لمرمى الحارس توماس فاكليك

2019-02-23T15:48:01Z

32’فيليبي كوتينيو إنطلق سريعًا من الجانب الأيسر ثم أرسل كرة عرضية أرضية إلى داخل المنطقة أبعدت من دفاعات إشبيلية

2019-02-23T15:46:00Z

31’كرات متبادلة بين أقدام لاعبي برشلونة في منصتف الميدان لمحاولة الوصول لمرمى الحارس توماس فاكليك

2019-02-23T15:45:12Z

30’نصف ساعة مرت من عمر المباراة ومازال التعادل الإيجابي قائم بين الفريقين

2019-02-23T15:43:46Z

28’خطأ لصالح ماكسيميليان وبر بعد تدخل من نيلسون سميميدو في الجانب الأيسر بالقرب من المنطقة

2019-02-23T15:43:14Z

27’وسام بن يادير أرسل كرة عرضية إلى داخل المنطقة من الجبهة اليمنى أبعدت من دفاعات برشلونة

ليونيل ميسي يسجل هدف التعديل لبرشلونة

2019-02-23T15:41:02Z

بتصويبة صاروخية من داخل المنطقة

26’الهدف جاء بعد إنطلاقة من الجانب الأيسر عن طريق إيفان راكيتيتش  ثم أرسل كرة عرضية إلى داخل المنطقة سددها ليونيل ميسى صاورخية على الطاير من لمسة واحدة، سكنت شباك الحارس توماس فاكليك

 

2019-02-23T15:39:57Z

25’عرضية من الجانب الأيمن عن طريق ليونيل ميسي إلى داخل المنطقة إرتقى لها أرتورو فيدال وحولها برأسية قوية تصدى لها الحارس توماس فاكليك ببراعة 

2019-02-23T15:38:30Z

24’خطأ لصالح بابلو سارابيا في منتصف الميدان بعد تدخل من أرتورو فيدال 

خيسوس نافاس يسجل الأول لإشبيلية

2019-02-23T15:36:47Z

من هجمة مرتدة سريعة

23’الهدف جاء بعد هجمة مرتدة سريعة بدأها بروميس ثم مررها إلى وسام بن يادير الذي أرسل كرة بينية في إتجاه المنطلق في الجانب الأيمن داخل المنطقة خيسوس نافاس ثم إستقبل الكرة وسددها زاحفة سكنت الشباك

 

2019-02-23T15:36:08Z

22’أرتورو فيدال أرسل بينية في إتجاه ميسي المنطلق في الجانب الأيمن، لكنها قوية ووصلت إلى دفاعات إشبيلية

2019-02-23T15:34:24Z

21’خطأ لصالح كوينسي بروميس بعد تدخل من صامويل أومتيتي

2019-02-23T15:33:47Z

20’ركنية نفذها ماركو روج مقوسة إلى داخل المنطقة أبعدت من لويس سواريز العائد للقيام بالواجبات الدفاعية

2019-02-23T15:33:13Z

19’وسام بن يادير إنطلق من الجانب الأيسر ثم توغل إلى داخل المنطقة وسدد كرة قوية إصطدمت بصامويل أومتيتي وتحولت خارج الملعب ركنية 

2019-02-23T15:31:35Z

18’كرة ثابتة نفذها بابلو سارابيا قوية إصطدمت بالحائط البشري وتحولت خارج المنطقة

2019-02-23T15:29:51Z

17’خطأ لصالح وسام بن يادير في الجانب الأيمن بالقرب من المنطقة بعد تدخل من جيرارد بيكيه

2019-02-23T15:28:46Z

16’خطأ لصالح لويس سواريز في منتصف الميدان بعد تدخل من سيمون ميركادو

2019-02-23T15:26:54Z

15’ربع ساعة مرت من عمر المباراة ومازال التعادل السلبي قائم بين الفريقين

2019-02-23T15:25:35Z

13’عرضية من الجانب الأيمن عن طريق سارابيا إلى داخل المنطقة أبعدت من نيلسون سيميدو خارج المنطقة

2019-02-23T15:24:01Z

12’تصويبة قوية عن طريق ليونيل ميسي إصطدمت بالدفاعات وتحولت خارج المنطقة

2019-02-23T15:22:56Z

11’كرة عرضية من الجانب الأيمن عن طريق بابلو سارابيا إلى داخل المنطقة أبعدت من دفاعات إشبيلية

2019-02-23T15:22:29Z

10’عشر دقائق مرت من عمر المباراة ومازال التعادل السلبي قائم بين الفريقين

2019-02-23T15:20:14Z

8’تمريرات متبادلة بين أقدام لاعبي برشلونة في منتصف الميدان بحثًَا عن إختراق دفاعات إشبيلية وإحراز أول الأهداف

2019-02-23T15:19:44Z

7’كرة ثابتة نفذها ليونيل ميسي مقوسة إلى داخل المنطقة، لكن إستبسال أكثر من رائع من الدفاعات وإبعاد للكرة خارج المنطقة

2019-02-23T15:19:04Z

6’خطأ لصالح أرتورو فيدال بعد تدخل من برماركو روج في الجانب الأيمن بالقرب من المنطقة

2019-02-23T15:18:42Z

5’خمس دقائق مرت من عمر المباراة ومازال التعادل السلبي قائم بين الفريقين

2019-02-23T15:17:36Z

4’أول تمريرة بينية عن طريق روكي ميسا في إتجاه بروميس المنطلق داخل المنطقة، لكن الحكم يشير إلى وجود حالة تسلل

2019-02-23T15:17:21Z

3’البداية مع أصحاب الأرض وتمريرات متبادلة في منتصف الميدان

2019-02-23T15:16:39Z

2’إشبيلية بالزي الأبييض على اليمين وبرشلونة بالزي الأساسي الأزرق والأحمر على اليسار

انطلاق المباراة الآن

2019-02-23T15:16:15Z

1’صافرة بداية الشوط الأول والمباراة

 

2019-02-23T14:54:11Z

المباراة تقام على ملعب رامون سانشيز، والصافرة للحكم الإسباني أنطونيو لاهوز

التشكيل الرسمي لبرشلونة

2019-02-23T14:33:41Z

يبدأ بطريقة (4/3/3) وتضم كلامن

تير شتيجين / نيلسون سيميدو / جيرارد بيكيه / صامويل أومتيتي / جوردي ألبا / إيفان راكيتيش / سيرخيو بوسكيتس / أرتورو فيدال / ليونيل ميسي / لويس سواريز / فيليبي كوتينيو 

البدلاء / سيرجي روبيرتو / جيسون موريلو / مالكوم دي أوليفيرا / كليمونت لنجليت / عثمان ديمبيلي / كارليس ألينا / إنكي ينا

التشكيل الرسمي لإشبيلية

2019-02-23T14:25:54Z

يبدأ بطريقة (3/5/2) وتضم كلامن

توماس فاكليك / سيمون كاير / جابرييل ميركادو / سيرجي جوميز / ماركو روج / ماكسيمليان ووير / إيفير يانيجا / بابلو سارابيا / خيسوس نافاس / وسام بن يادير / كوينسي بروميس 

البدلاء / فرانكو فازكويز / إبراهيم امادو / أندريه سيلفا / منير الحدادي / جويلهيرم ارانا / روكي ميسا / خوان سوريانو 

2019-02-22T20:41:20Z

يدخل برشلونة ساعياً لتعزيز صدارته حيث انه يعتلي صدارة جدول الترتيب برصيد 54 نقطة وبفارق سبع نقاط عن أتلتيكو مدريد صاحب المركز الثاني، بينما يدخل إشبيلية فى المركز الرابع برصيد 37 نقطة، خلف الميرينجي صاحب المركز الثالث حاليًا

2019-02-22T20:40:55Z

أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جول....حيث يستضيف فريق إشبيلية نظيره برشلونة، على ملعب “رامون سانشيز” في إطار منافسات الجولة 25 من الدوري الإسباني، ويصحبكم في هذه التغطية، محمود جمال
 