45+3’نهاية الشوط الأول
⏸ نهاية الشوط الأول:— Real Madrid C.F. ع (@realmadridarab) January 27, 2019
إسبانيول 1-3 ريال مدريد
⚽⚽ د.4 و د.1+45 @Benzema
⚽ د.15 @SergioRamos
⚫ د.25 Baptistao#هلا_مدريد | #RMLiga pic.twitter.com/7Ocl3k4jd9
كريم بنزيما يسجل الهدف الثالث للميرينجي
بتصويبة أرضية زاحفة من داخل المنطقة
45+2’الهدف جاء بعد تمريرة عن طريق فينيسيوس من الجانب الأيسر من داخل المنطقة في إتجاه كريم بنزيما المتمركز داخل المنطقة الذي سدد كرة زاحفة من لمسة واحدة سكنت الشباك
⚽ د.1+45 جووووووووووووووووول جووووول!!! @Benzema مرة ثانية!!!— Real Madrid C.F. ع (@realmadridarab) January 27, 2019
إسبانيول 1-3 ريال مدريد#FIFA19 | #RMLiga pic.twitter.com/bYmGvNpqfi
45’توني كروس أرسل كرة بينية في إتجاه كريم بنزيما المنطلق داخل المنطقة أبعدت من أمامه من الدفاعات
بطاقة صفراء
ليو بابتيستاو يقلص الفارق ويجسل هدف أول لإسبانيول
بتصويبة صاروخية من داخل المنطقة
29’الهدف جاء بعد تصويبة عن طريق سيرخيو جارسيا من خارج المنطقة إصطدمت بالدفاعات ووصلت أمام ليو بابتيستاو المتمركز داخل المنطقة ثم إستلم الكرة وسددها قوية في سقف المرمى لم ينجح كورتوا في التصدى لها
23’ | 1-2 |— RCD Espanyol (@RCDEspanyol) January 27, 2019
GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL!!! ⚽️
¡Vamos, equipo! #RCDE | #Volem | #EspanyoldeBarcelona | #EspanyolRealMadrid pic.twitter.com/7rYSAKXfBj
سيرخيو راموس يسجل الثاني لريال مدريد
برأسية قوية من داخل المنطقة20’الهدف جاء بعد كرة عرضية من الجانب الأيمن عن طريق لوكا مودريتش إلى داخل المنطقة إرتقى لها راموس القادم من الخلف وحولها برأسية قوية سكنت شباك الحارس دييجو لوبيز
كريم بنزيما يفتتح التسجيل لريال مدريد
بتصويبة من داخل المنطقة
6’الهدف جاء بعد تصويبة قوية عن طريق لوكا مودريتش من داخل المنطقة تصدى لها الحارس ووصلت أمام كريم بنزيما الذي سدد كرة قوية من لمسة واحدة سكنت الشباك
⚽ د.4 جووووووووووووووووول جووووول!!! @Benzema!!!— Real Madrid C.F. ع (@realmadridarab) January 27, 2019
إسبانيول 0-1 ريال مدريد#هلا_مدريد | #RMLiga pic.twitter.com/XfclRB6XiK
إليكم تشكيل ريال مدريد لمباراة اليوم
يبدأ المدرب سانتياجو سولاري بطريقة 4/3/3 وتضم كلًا من
تيبو كورتوا / دانييل كاربخال / رافائيل فاران / سيرخيو راموس / سيرخيو ريجيلون / لوكا مودريتش / كاسيميرو / توني كروس / لوكاس فاسكيز / كريم بنزيما / فينيسيوس جونيور
📝 تشكيلة ريال مدريد أمام @RCDEspanyol!#هلا_مدريد | #RMLiga pic.twitter.com/V5WxWHfQhH— Real Madrid C.F. ع (@realmadridarab) January 27, 2019
إليكم تشكيل إسبانيول لمباراة اليوم
يبدأ المدرب روبي بطريقة 4/4/2 وتضم كلًا من
دييجو لوبيز / شافي لوبيز / لويس لوبير مارمول / ماريو هيرموسو / ديداك فيلا / ليو باتيستاو / مارك روكا / سرخي داردير / أليكس لوبيز / سيرخيو جارسيا / لورخا إيجليسياس
11 de Rubi 💪💙#RCDE | #Volem | #EspanyoldeBarcelona | #EspanyolRealMadrid pic.twitter.com/PrBmSQ555y— RCD Espanyol (@RCDEspanyol) January 27, 2019