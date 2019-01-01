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إسبانيا × النرويج | مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرة ولحظة بلحظة كافة أحداث مباراة منتخب إسبانيا ومنتخب النرويج وذلك في إطار الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية 2020

محدث
التعليقات()
منتخب إسبانيا

2019-03-23T20:08:12Z

20’خطأ لصالح جوشوا كينج بعد تدخل من سيرخيو راموس في منتصف الميدان

2019-03-23T20:06:45Z

19’هدوء نسبي في أحداث المباراة ولاعبي منتخب إسبانيا يسيطرون على مجريات المباراة

2019-03-23T20:05:08Z

18’جوشوا كينج مرر كرة بينية في إتجاه طارق اليونسي المنطلق داخل المنطقة، لكن أبعدت من أمامه من سيرخيو راموس

2019-03-23T20:02:59Z

17’جيسوس نافاس أرسل كرة عرضية من الجانب الأيمن إلى داخل المنطقة وصلت إلى أحضان الحارس روني يارستين

رودريجو مورينو يفتتح التسجيل لمنتخب إسبانيا

2019-03-23T20:01:53Z

بتصويبة من داخل المنطقة

16’الهدف جاء بعد انطلاقة عن طريق جوردي ألبا من الجانب الأيسر ثم أرسل كرة عرضية إلى داخل المنطقة سددها رودريجو مورينو من لمسة واحدة سكنت الشباك

2019-03-23T20:01:41Z

15’جوووووووووووووووووووووووووول...والهدف الأول لمنتخب إسبانيا

2019-03-23T20:00:42Z

13’جوشوا كينج انطلق سريعًا من الجانب الأيسر ثم حاول إرسال كرة عرضية، لكن تدخل من سيرخيو راموس وأبعد الكرة إلى رمية جانبية

2019-03-23T19:59:23Z

12’ماركو أسينسيو أرسل كرة عرضية من الجانب الأيسر إلى داخل المنطقة لم تجد رأسية ألفارو موراتا وأبعدت من الدفاعات

2019-03-23T19:58:04Z

11’لمسة يد على ألفارو موراتا داخل منطقة جزاء منتخب النرويج

2019-03-23T19:57:49Z

10’عشر دقائق مرت من عمر المباراة ومازال التعادل السلبي قائم بين الفريقين

2019-03-23T19:55:44Z

8’كرة عرضية من الجانب الأيمن عن طريق جيسوس نافاس لداخل مناطق دفاعات المنتخب النرويجي، لكن تواجد أكثر من رائع وابعاد الكرة إلى خارج المنطقة

2019-03-23T19:52:14Z

7’كرات متبادلة بين أقدام لاعبي المنتخب الإسباني في منتصف الميدان بحثًا عن إختراق الدفاعات

2019-03-23T19:51:35Z

6’كرة عرضية من الجانب الأيمن عن طريق جيسوس نافاس إلى داخل المنطقة أبعدت من دفاعات المنتخب النرويجي

2019-03-23T19:50:48Z

5’خمس دقائق مرت من عمر المباراة ومازال التعادل السلبي قائم بين الفريقين

2019-03-23T19:50:18Z

4’كرة عرضية من الجانب الأيسر عن طريق ماركو أسينسيو إلى داخل المنطقة إرتقى لها ألفارو موراتا وحولها برأسية وصلت إلى الحارس

2019-03-23T19:49:49Z

3’بداية قوية من لاعبي المنتخب الإسباني ضغط على دفاعات المنتخب النرويجي بحثًا عن إدراك أول الأهداف

2019-03-23T19:49:27Z

2’منتخب إسبانيا بالزي الأحمر والأزرق على اليسار ومنتخب النرويج بالزي الأبيض على اليمين

2019-03-23T19:49:16Z

1’صافرة بداية الشوط الأول والمباراة

إليكم تشكيل النرويج لمباراة اليوم

2019-03-23T19:47:48Z

يبدأ المدرب إيجل أولسن بطريقة 4/2/3/1 وتضم كلًا من

روني يارستن / بيرجرميلينج / سيجورد روستيد / هاوارد نوردفيت / عمر العبدلاوي / محمد اليونسي / أولى سيلنايس / ماركوس هنريكسن / إيفر فوسوم / أولا كامارا / طارق اليونسي

إليكم تشكيل إسبانيا لمباراة اليوم

2019-03-23T19:44:25Z

يبدأ المدرب لويس إنريكي بطريقة 4/3/3 وتضم كلًا من

2019-03-23T19:41:23Z

يقود اللقاء تحكيميًا الحكم أندريس تريمانيس

 

2019-03-23T01:03:55Z

على الجانب الآخر لم يلعب المنتخب النرويجي أي مباراة ودية في التوقف الدولي الأخير، وكانت آخر مبارياته أمام منتخب قبرص في دوري الأمم، وحققوا الفوز بهدفين دون رد، ويتصدر المنتخب المجموعة برصيد 13 نقطة التي تضم كلًا من بلغاريا وقبرص وسلوفانيا، وحقق الفريق ست مباريات في البطولة، حقق من خلالهم 4 انتصارات وتعادل في واحدة وهُزم مثلها.

2019-03-23T01:03:47Z

خاض اللاروخا مباراة ودية وحيدة في التوقف الدولي الماضي كانت أمام البوسنة والهرسك، وحققوا الفوز بهدف دون رد، وقبل ذلك تلقوا خسارة قاسية أمام المنتخب الكرواتي بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين في إطار منافسات دوري الأمم الأوروبية، واستطاع المنتخب الإسباني بعد هذه الخسارة أن يحتل المركز الثاني برصيد  6 نقاط خلف المنتخب الإنجليزي صاحب الصدارة، بعد أن فاز في مبارتين وخسر مثلهم.

2019-03-23T01:03:26Z

أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جول....حيث يستضيف منتخب إسبانيا نظيره النرويجي، على ملعب “ميستايا” وذلك في إطار منافسات الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية، ويصحبكم في هذه التغطية، محمود جمال.
 