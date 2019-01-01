رودريجو مورينو يفتتح التسجيل لمنتخب إسبانيا
بتصويبة من داخل المنطقة16’الهدف جاء بعد انطلاقة عن طريق جوردي ألبا من الجانب الأيسر ثم أرسل كرة عرضية إلى داخل المنطقة سددها رودريجو مورينو من لمسة واحدة سكنت الشباك
إليكم تشكيل النرويج لمباراة اليوم
يبدأ المدرب إيجل أولسن بطريقة 4/2/3/1 وتضم كلًا منروني يارستن / بيرجرميلينج / سيجورد روستيد / هاوارد نوردفيت / عمر العبدلاوي / محمد اليونسي / أولى سيلنايس / ماركوس هنريكسن / إيفر فوسوم / أولا كامارا / طارق اليونسي
إليكم تشكيل إسبانيا لمباراة اليوم
يبدأ المدرب لويس إنريكي بطريقة 4/3/3 وتضم كلًا من
⚠ OFICIAL | ¡Primer XI en nuestro camino hacia la #EURO2020! ¡Estos son los elegidos por @LUISENRIQUE21 para medirnos a Noruega!#UnidosPorUnRETO 💪🏻🇪🇸 pic.twitter.com/Euoz5VT4KA— Selección Española de Fútbol (@SeFutbol) March 23, 2019
على الجانب الآخر لم يلعب المنتخب النرويجي أي مباراة ودية في التوقف الدولي الأخير، وكانت آخر مبارياته أمام منتخب قبرص في دوري الأمم، وحققوا الفوز بهدفين دون رد، ويتصدر المنتخب المجموعة برصيد 13 نقطة التي تضم كلًا من بلغاريا وقبرص وسلوفانيا، وحقق الفريق ست مباريات في البطولة، حقق من خلالهم 4 انتصارات وتعادل في واحدة وهُزم مثلها.
خاض اللاروخا مباراة ودية وحيدة في التوقف الدولي الماضي كانت أمام البوسنة والهرسك، وحققوا الفوز بهدف دون رد، وقبل ذلك تلقوا خسارة قاسية أمام المنتخب الكرواتي بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين في إطار منافسات دوري الأمم الأوروبية، واستطاع المنتخب الإسباني بعد هذه الخسارة أن يحتل المركز الثاني برصيد 6 نقاط خلف المنتخب الإنجليزي صاحب الصدارة، بعد أن فاز في مبارتين وخسر مثلهم.