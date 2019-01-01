على الجانب الآخر لم يلعب المنتخب النرويجي أي مباراة ودية في التوقف الدولي الأخير، وكانت آخر مبارياته أمام منتخب قبرص في دوري الأمم، وحققوا الفوز بهدفين دون رد، ويتصدر المنتخب المجموعة برصيد 13 نقطة التي تضم كلًا من بلغاريا وقبرص وسلوفانيا، وحقق الفريق ست مباريات في البطولة، حقق من خلالهم 4 انتصارات وتعادل في واحدة وهُزم مثلها.