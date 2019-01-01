يدخل أياكس هذا اللقاء وهو قادم من فوز أمام فريق فيليم تيلبورج برباعية مقابل هدف وحيد، وذلك في الجولة 29 من الدوري الهولندي، فحتى الآن وبعد أن لعب الفريق 29 مباراة، استطاع أن ينتزع الصدارة مؤقتا، برصيد 71 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن أيندهوفن صاحب المركز الثاني، بعد أن حققوا الفوز في 23 مباراة، وتلقوا 4 هزائم، وتعادلو في مباراتين.