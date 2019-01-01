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أياكس × يوفنتوس | مباشرلحظة بلحظة

تابع مباشرةً ولحظة بلحظة كافة أحداث مباراة أياكس ضد يوفنتوس في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2018-19، والتي ستقام على ملعب يوهان كرويف

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إليكم تشكيل أياكس لمباراة اليوم

2019-04-10T18:46:30Z

تين هاج بالتشكيل المثالي من أجل المهمة الصعبة

يبدأ المدرب إريك تين هاج بطريقة 4/2/3/1 وتضم كلًا من: (أندري أونانا / جويل فيلتمان / ماتياس دي ليخت / دالي بليند / نيكولاس تاجليافيكو / لاسا شوني / فرانك دي يونج / حكيم زياش / دوني فان دي بيك / ديفيد نيريس / دوسان تاديتش)

2019-04-10T18:42:54Z

يقود اللقاء تحكيميًا الحكم الإسباني كارلوس دي سيرو جراندي

2019-04-10T18:42:23Z

يدخل أياكس هذا اللقاء وهو قادم من فوز أمام فريق فيليم تيلبورج برباعية مقابل هدف وحيد، وذلك في الجولة 29 من الدوري الهولندي، فحتى الآن وبعد أن لعب الفريق 29 مباراة، استطاع أن ينتزع الصدارة مؤقتا، برصيد 71 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن أيندهوفن صاحب المركز الثاني، بعد أن حققوا الفوز في 23 مباراة، وتلقوا 4 هزائم، وتعادلو في مباراتين. 

2019-04-10T18:42:12Z

حقق البيانكونيري فوز في مباراته الأخيرة على حساب فريق مبلان بهدفين مقابل هدف، في إطار منافسات الجولة 31 من الدوري الإيطالي، ويأتي الفريق على صدارة جدول الترتيب برصيد 84 نقطة، وبفارق 20  نقطة كاملة عن نابولي صاحب الوصافة، فبعد مرور 31 جولة استطاع زملاء كريستيانو رونالدو تحقيق الفوز في 27 مباراة، وتعادلو في ثلاث، وتلقوا هزيمة واحدة.

2019-04-10T18:41:39Z

أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جول....حيث لقاء يجمع بين أياكس ويوفنتوس على ملعب يوهان كرويف، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2018-19، ويصحبكم في هذه التغطية، محمود جمال