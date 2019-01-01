إليكم تشكيل أياكس لمباراة اليوم
تين هاج بالتشكيل المثالي من أجل المهمة الصعبة
يدخل أياكس هذا اللقاء وهو قادم من فوز أمام فريق فيليم تيلبورج برباعية مقابل هدف وحيد، وذلك في الجولة 29 من الدوري الهولندي، فحتى الآن وبعد أن لعب الفريق 29 مباراة، استطاع أن ينتزع الصدارة مؤقتا، برصيد 71 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن أيندهوفن صاحب المركز الثاني، بعد أن حققوا الفوز في 23 مباراة، وتلقوا 4 هزائم، وتعادلو في مباراتين.
حقق البيانكونيري فوز في مباراته الأخيرة على حساب فريق مبلان بهدفين مقابل هدف، في إطار منافسات الجولة 31 من الدوري الإيطالي، ويأتي الفريق على صدارة جدول الترتيب برصيد 84 نقطة، وبفارق 20 نقطة كاملة عن نابولي صاحب الوصافة، فبعد مرور 31 جولة استطاع زملاء كريستيانو رونالدو تحقيق الفوز في 27 مباراة، وتعادلو في ثلاث، وتلقوا هزيمة واحدة.