90+3’نهاية المباراة
الميرينجي يعود بانتصار ثمين خارج الديار
🏁 نهاية المباراة! 👏— Real Madrid C.F. ع (@realmadridarab) February 13, 2019
أياكس 1-2 ريال مدريد
⚽ د.60 @Benzema
⚫ د.75 Ziyech
⚽ د.87 @marcoasensio10#Emirates | #RMUCL pic.twitter.com/gGnU5nPELx
شاهد
90+2’كرة بينية عن طريق ديفيد نيريس وضعت كاسبر دولبرج منفردًا بالمرمى ثم إستقبل الكرة وسددها قوية بيسراه تصدى لها كورتوا ببراعة
دولبرغ يهدر فرصة المباراة!#beINUCL #AJARMA pic.twitter.com/hZINk8hPGf— beIN SPORTS (@beINSPORTS_MENA) February 13, 2019
بطاقة صفراء
ماركو أسينسيو يضع ريال مدريد في المقدمة ويسجل الثاني
في وقت قاتل
87’الهدف جاء بعد كرة عرضية من الجانب الأيمن عن طريق دانيل كاربخال إلى داخل المنطقة سددها ماركو أسينسيو من لمسة واحدة بيسراه سكنت الشباك
⚽ د.87 جووووووووووووووووول جووووول!!! @marcoasensio10!!!— Real Madrid C.F. ع (@realmadridarab) February 13, 2019
أياكس 1-2 ريال مدريد#FIFA19 | #RMUCL pic.twitter.com/dC5QGvLmUL
بطاقة صفراء
تبديل في صفوف ريال مدريد
78’خروج فينيسيوس جونيور ودخول ماريانو دياز بدلًا منه
🔁 د.81 خروج @vini11Oficial ونزول @marianodiaz7— Real Madrid C.F. ع (@realmadridarab) February 13, 2019
أياكس 1-1 ريال مدريد#هلا_مدريد | #RMUCL pic.twitter.com/LnJD9eRnra
شاهد
77’كرة عرضية من الجانب الأيسر عن طريق سيرجيو ريجيلون إلى حدود المنطقة في إتجاه ماركو أسينسيو الذي سدد كرة قوية من لمسة واحدة مرت بجوار القائم الأيمن وتحولت إلى ركلة مرمى
يسارية أسينسيو كادت أن تغدر بالفريق الهولندي!#beINUCL #AJARMA pic.twitter.com/bRd4wD52V3— beIN SPORTS (@beINSPORTS_MENA) February 13, 2019
حكيم زياش يعدل النتيجة لأياكس
بتصويبة من داخل المنطقة
74’الهدف جاء بعد كرة عرضية من الجانب الأيسر عن طريق ديفيد نيريس إلى داخل المنطقة في إتجاه حكمي زياش المتمركز داخل المنطقة الذي سدد كرة زاحفة قوية سكنت الشباك بنجاح
76. JAAAAA! HAKIMMMMM ZIYECHHHHH! 1-1!#UCL #ajarea pic.twitter.com/rehViI4kqY— AFC Ajax (@AFCAjax) February 13, 2019
تبديل في صفوف ريال مدريد
71’خروج كريم بنزيما ودخول ماركو أسينسيو بدلًا منه
🔁 د.73 خروج @Benzema ونزول @marcoasensio10— Real Madrid C.F. ع (@realmadridarab) February 13, 2019
أياكس 0-1 ريال مدريد#هلا_مدريد | #RMUCL pic.twitter.com/uUoVhaFBxM
تبديل في صفوف ريال مدريد
62’خروج جاريث بيل ودخول لوكاس فاكسيز بدلًا منه
🔁 د.61 خروج @GarethBale11 ونزول @Lucasvazquez91— Real Madrid C.F. ع (@realmadridarab) February 13, 2019
أياكس 0-1 ريال مدريد#هلا_مدريد | #RMUCL pic.twitter.com/0jW97BWuyE
كريم بنزيمه يفتتح التسجيل لريال مدريد
بتصويبة قوية من داخل المنطقة
61’الهدف جاء بعد انطلاقة من الجانب الأيسر عن طريق فينيسيوس جونيرو ثم توغل إلى داخل المنطقة ومرر كرة في المساحة الخالية لكريم بنزيما الذي سدد كرة قوية في الزاوية التسعين سكنت الشباك
⚽ د.60 جووووووووووووووووول جووووول!!! @Benzema!!!— Real Madrid C.F. ع (@realmadridarab) February 13, 2019
GOOOOLAAAZOOOO
أياكس 0-1 ريال مدريد#FIFA19 | #RMUCL pic.twitter.com/zgTHFPjlp3
بطاقة صفراء
45+2’نهاية الشوط الأول
⏸ نهاية الشوط الأول:— Real Madrid C.F. ع (@realmadridarab) February 13, 2019
أياكس 0-0 ريال مدريد#هلا_مدريد | #RMUCL pic.twitter.com/6xM5dA0ZTg
هدف ملغي لأياكس بداعي التسلل
بقرار من حكم المباراة دامير سكومينا40’بعد الرجوع إلى تقنية الفيديو حكم المباراة دامير سكومينا أشار إلى وجود حالة تسلل على المهاجم دوسان تاديتش في اللقطة الماضية بإعتباره مشتركًا في اللعب
نيكولاس تاجليافيكو يفتتح التسجيل لأياكس
برأسية من داخل المنطقة
37’الهدف جاء بعد ركنية نفذت عن طريق فرينكي دي يونج مقوسة إلى داخل المنطقة إرتقى لها تاديتش وحولها برأسية قوية تصدى لها كورتوا، ثم عادت أمام المدافع الأيسر نيكولاس تاجليافيكو الذي حولها برأسية سكنت الشباك
37. 1-0!!!! YEAAAAAAAAHHHH!!— AFC Ajax (@AFCAjax) February 13, 2019
NICOOOOO TAGLIAFICOOOOOO!!#UCL #ajarea pic.twitter.com/zne34upKhj
30’تمريرة بينية عن طريق حكيم زياش وضعت تاديتش داخل المنطقة ثم إستقبل الكرة وسددها بيسراه صاروخية إصطدمت بالقائم الأيمن لتيبو كورتوا وتحولت إلى ركلة مرمى
القائم يرفض الهدف الأول لأصحاب الدار!#beINUCL #AJARMA pic.twitter.com/S0zOOz6FfU— beIN SPORTS (@beINSPORTS_MENA) February 13, 2019
شاهد
18’فينيسيوس جونيور انطلق من الجانب الأيسر سريعًا ثم توغل إلى داخل المنطقة وسدد كرة قوية تصدى لها الحارس أونانا ببراعة وحولها إلى ركنية
محاولة أولى من فينيسيوس المشاغب!#beINUCL #AJARMA pic.twitter.com/nYKGsaUFZz— beIN SPORTS (@beINSPORTS_MENA) February 13, 2019
شاهد
9’تصويبة قوية عن طريق نصير مزراوي من داخل المنطقة من الجانب الأيمن مرت بجوار القائم الأيسر وتحولت إلى ركلة مرمى
تهديد أول من أياكس على مرمى الريال!#beINUCL #AJARMA pic.twitter.com/9u5yK7xyqg— beIN SPORTS (@beINSPORTS_MENA) February 13, 2019
انطلاق المباراة الآن
1’صافرة بداية الشوط الأول والمباراة
⏱1⃣ بداية الشوط الأول!— Real Madrid C.F. ع (@realmadridarab) February 13, 2019
أياكس 0-0 ريال مدريد#هلا_مدريد | #RMUCL pic.twitter.com/sfqm8Z5QBS
إليكم تشكيل ريال مدريد لمباراة اليوم
يبدأ المدرب سانتياجو سولاري بطريقة 4/3/3 وتضم كلًا من
تيبو كورتوا / دانيل كاربخال / سيرخيو راموس / ناتشو / سيرخيو ريجيلون / لوكا مودريتش / كاسيميرو / توني كروس / جاريث بيل / كريم بنزيمة / فينيسيوس جونيور
📝 تشكيلة @realmadridarab أمام @AFCAjax!#هلا_مدريد | #RMUCL pic.twitter.com/fyzJtEQ2kh— Real Madrid C.F. ع (@realmadridarab) February 13, 2019
إليكم تشكيل أياكس لمباراة اليوم
يبدأ المدرب اريك تين هج بطريقة 4/3/3 وتضم كلًا من
أندري أونانا / نصير مزراوي / ماتياس دي ليخت / دالي بليند / نيكولاس تاجليافيكو / فرينكي دي يونج / دوني ان دي / لاسا شوني / حكيم زياش / دوسان تاديتش / ديفيد نيرس
Full squad! ⤵️#UCL #ajarea pic.twitter.com/0lW8nJbcGP— AFC Ajax (@AFCAjax) February 13, 2019
حقق الميرينجي فوزًا مهمًا على حساب فريق أتلتيكو مدريد في ديربي قوي بثلاثة أهداف مقابل هدف، في إطار منافسات الجولة الـ23 من الدوري الإسباني، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء السبت على ملعب واندا ميتروبوليتانو، وبهذا الانتصار قفز الفريق للمركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 45 نقطة، فبعد أن خاض المكلي 23 مباراة، استطاع أن يحقق الفوز 14 مباراة، وتعادل في ثلاث، وتلقى ست هزائم.
يأتي فريق أياكس في وصافة جدول ترتيب الدوري الهولندي برصيد 50 نقطة، وبفارق 5 نقاط عن آيندهوفن الذي يتصدر الترتيب حاليًا، وكانت آخر مبارياته في الدوري أمام فريق فينلو وحققوا الفوز بسداسية دون رد، فمنذ انطلاقة الموسم خاض الفريق 20 مباراة، استطاع أن يحقق الفوز في 16 مباراة، وتعادل في إثنين، وخسر مثلهم.