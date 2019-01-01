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أوغندا × مصر | مباشر لحظة بلحظة

تلبع مباشرةً ولحظة بلحظة كافة أحداث مباراة أوغندا ضد مصر في الجولة الثالثة من دور المجموعات لكأس الأمم الإفريقية 2019

محدث
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2019-06-30T19:27:49Z

32’آلان كيامبادي سدد كرة قوية زاحفة من خارج المنطقة تصدى لها محمد الشناوي ببراعة

2019-06-30T19:25:27Z

31’كرة عرضية من الجانب الأيسر عن طريق واسوا لداخل المنطقة أبعدت من دفاعات المنتخب المصري

2019-06-30T19:25:03Z

30’نصف ساعة مرت من عمر المباراة ومازال التعادل السلبي مسيطر على الأجواء

تبديل في صفوف منتخب مصر

2019-06-30T19:24:44Z

29’خروج أحمد حسن كوكا ودخول مروان محسن بدلًا منه

2019-06-30T19:23:53Z

28’يبدو أن أحمد حسن كوكا غير قادر على إستكمال المباراة بعد مغادرته للملعب على سيارة الإسعاف

2019-06-30T19:22:06Z

27’اووووووووووووووه... سقوط أحمد حسن كوكا متأثرًا بالإصابة التي لحقت به منذ دقائق

2019-06-30T19:21:41Z

26’خطأ لصالح أيمن أشرف بعد تدخل من مايك أزيرا في منتصف الميدان

2019-06-30T19:20:38Z

25’تصويبة من مسافة بعيدة عن طريق إسمانيول أوكوي مرت بعيدة وتحولت إلى ركلة مرمى

2019-06-30T19:20:22Z

24’المباراة تُستأنف الآن

2019-06-30T19:19:17Z

23’سقوط اللاعب أحمد حسن كوكا بداعي الإصابة ودخول الطاقم الطبي لعلاجه

2019-06-30T19:18:28Z

22’خطأ لصالح أحمد حسن كوكا بعد تدخل من خالد أوتشو في منتصف الميدان

2019-06-30T19:17:31Z

21’تمريرة بينية بأقدام أيمن أشرف في إتجاه تريزيجيه المنطلق بالقرب من خط التماس، طالت وتحولت إلى رمية جانبية

2019-06-30T19:16:32Z

20’ضغط عالي من المنتخب الأوغندي على دفاعات منتخب مصر لمحاولة الوصول لمرمى الحارس محمد الشناوي

2019-06-30T19:15:16Z

19’تمريرة بينية عن طريق محمد النني في إتجاه محمد صلاح المنطلق في الجانب الأيمن، لكن أقوى من اللازم وتحولت إلى ركلة مرمى

2019-06-30T19:14:35Z

18’خطأ لصالح آلان في منتصف الميدان بعد تدخل من أحمد المحمدي في منتصف الميدان

2019-06-30T19:12:18Z

17’تسديدة قوية من إيمانويل أوكوي تصدى لها محمد الشناوي بشكل رائع

2019-06-30T19:11:13Z

16’خطأ لصالح محمد النني في منتصف الميدان بعد تدخل من ماريك إزيرا

2019-06-30T19:10:44Z

15’ربع ساعة مرت من عمر المباراة ومازال التعادل السلبي قائم بين الفريقين

2019-06-30T19:09:31Z

14’سقوط اللاعب لوميلا عبده بعد إصطدام الكرة بوجهه، وحكم المباراة يوقف اللعب ويستدعي الطاقم الطبي

2019-06-30T19:08:49Z

13’خطأ لصالح تريزيجيه بعد تدخل من نيكو وادادا في منتصف الميدان

2019-06-30T19:08:00Z

12’ركنية من الجانب الأيسر لصالح منتخب أوغندا نفذها فاروقو ميا مقوسة لداخل المنطقة أبعدت من دفاعات المنتخب المصري إلى ركنية

2019-06-30T19:07:48Z

11’المباراة تُستأنف الآن

2019-06-30T19:07:37Z

10’عشر دقائق مرت من عمر المباراة ومازال التعادل السلبي قائم بين الفريقين

2019-06-30T19:06:43Z

9’تصادم قوي بين باهر المحمدي ومحمد الشناوي وحكم المباراة يستدعي الطاقم الطبي لعلاجهم

2019-06-30T19:05:43Z

8’تصويبة قوية عن طريق فاروقو ميا من خارج المنطقة تصدى لها محمد الشناوي ببراعة

2019-06-30T19:04:20Z

7’انطلاقة رائعة من الجانب الأيسر عن طريق تريزيجيه ثم توغل إلى داخل المنطقة وسقط بعد تدخل من فاروقو ميا، لكن حكم المباراة يشير بإستمرار اللعب

2019-06-30T19:02:13Z

6’كرة عرضية من الجانب الأيمن عن طريق محمد صلاح إلى حدود المنطقة أبعدت من دفاعات المنتخب الأوغندي

2019-06-30T19:01:56Z

5’خمس دقائق مرت من عمر المباراة ومازال التعادل السلبي قائم بين الفريقين

2019-06-30T19:01:06Z

4’خطأ لصالح أحمد المحمدي بعد تدخل من فاروقو ميا في منتصف الميدان

2019-06-30T19:00:37Z

3’بداية اللقاء بتمريرات متبادلة بين أقدام لاعبي المنتخب المصري في منتصف الميدان

2019-06-30T19:00:01Z

2’منتخب أوغندا بالزي الأحمر والأسود على اليسار ومنتخب مصر بالزي الأبيض الكامل على اليمين

انطلاق المباراة بصافرة الحكم ماجيتي نداى

2019-06-30T18:57:14Z

1’صافرة بداية الشوط الأول والمباراة

2019-06-30T18:56:59Z

دخول لاعبي الفريقين إلى أرضية الملعب والسلام الوطني لكلا المنتخبين

تشكيل منتخب مصر

2019-06-30T18:18:42Z

يبدأ المدرب خافيير أجيري بطريقة 4/2/3/1 وتضم كلًا من

محمد الشناوي / أحمد المحمدي / باهر المحمدي / أحمد حجازي / أيمن أشرف / محمد النني / نبيل دونجا / محمد صلاح / عبدالله السعيد / محمود حسن تريزيجيه / أحمد حسن كوكا

 

تشكيل منتخب أوغندا

2019-06-30T18:14:15Z

يبدأ المدرب سباستيان ديسابر بطريقة 4/5/1 وتضم كلًَا من

دينيس أونيانجو / جودفري والوسيمبي / حسن واسو / أوناي تيموثي / نيكو وادادا / إيمانويل أوكوي / آلان كيامبادي / خالد أوتشو / لومالا عبده / فاروقو ميا / ماك أزيرا / باتريك هنري

 

2019-06-30T17:09:29Z

يقود اللقاء تحكيميًا الحكم السنغالي ماجيت نداى

2019-06-30T17:08:43Z

استهل منتخب أوغندا مشواره في البطولة بفوز مهم على حساب منتخب الفهود بهدفين نظيفين، ثم تعادل إيجابيًا بهدف لمثله أمام منتخب زيمبابوي في ثاني جولات دور المجموعات، وضمن طيور الكاركي بنسبة كبيرة التأهل عن المجموعة الأولى إلى دور الـ16 من البطولة بعد أن حصدوا أربع نقاط من فوز وتعادل، وأصبح المنتخب لا يحتاج سوا التعادل فقط في هذا اللقاء ليضمن رسميًا الوصول إلى الدور القادم.

2019-06-30T17:08:35Z

تأهل الفراعنة رسميًا إلى دور الـ16 من كأس أمم إفريقيا بعد التغلب على منتخب الكونغو الديمقراطية بهدفين دون رد، في الجولة الثانية من دور المجموعات، وحقق المنتخب المصري الفوز بهدف دون رد أمام منتخب المحاربون في مباراة الافتتاح، فبعد أن حقق الفريق انتصارين متتاليين استطاع أن يتربع على الصدارة برصيد ست نقاط، واذا أنهى منتخبنا الوطنى دور المجموعات متصدرًا للمجموعة الأولى سوف يواجه فى دور الـ16 أحد ثوالث المجموعة الثالثة أوالرابعة أوالخامسة.

2019-06-30T17:05:40Z

أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبًا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جول....حيث يستضيف استاد القاهرة الدولي لقاء يجمع بين المنتخب المصري ومنتخب أوغندا، في الجولة الثالثة من دور المجموعات لكأس الأمم الإفريقية 2019، ويصحبكم في هذه التغطية، محمود جمال.