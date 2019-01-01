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ألمانيا × هولندا | مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرةً ولحظة بلحظة كافة أحداث مباراة ألمانيا ضد هولندا في الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية 2020

محدث
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Getty Images

2019-09-06T17:10:16Z

يأتي المنتخب الهولندي في المركز الثالث فى المجموعة الثالثة برصيد ثلاث نقاط، جمعهم من فوز وحيد على حساب منتخب روسيا البيضاء برباعية نظيفة، حيث خسر أمام المنتخب الألماني في الجولة الثانية بنتيجة (3-2)، وكانت أخر مباراة للطواحين الهولندية امام المنتخب البرتغالي فى نهائي دوري الأمم الأوروبية وخسر بهدف دون رد، وتضم هذه المجموعة خمس منتخبات هم، إستونيا، روسيا البيضاء، إيرلندا الشمالية، بجانب المنتخب الألماني والمنتخب الهولندي

2019-09-06T17:10:07Z

حقق المنتخب الألماني انتصارًا كاسحًا بنتيجة (8-0) على إستونيا في مشواره في التصفيات على حساب منتخب ، وذلك في الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية 2020، وبهذه النتيجة، يحتل المانشافت صدارة المجموعة برصيد 9 نقاط بينما يحتل منتخب إستونيا المركز الأخير بدون نقاط، وخاض الماكينات الألمانية مباراة ودية واحدة في التوقف الدولي الماضي كانت أمام صربيا وانتهت بالتعادل الإيجابي بنتيجة (1-1).

2019-09-06T17:10:00Z

أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جول....يفتح ملعب أوبيل أرينا أبوابه لاستضافة مباراة تجمع بين ألمانيا وهولندا، وذلك في الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية 2020.، يصحبكم في هذه التغطية، محمد مصطفي.