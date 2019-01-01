تعادل المنتخب الألماني في مباراته الأخيرة أمام هولندا بهدفين لكل منهم في جيلسنكيرشن في دوري الأمم في نوفمبر الماضي، بعد أن خسر الفريق أمام المنافس ذاته بثلاثة أهداف دون رد في الشهر السابق، ويلجأ لوف الآن للإعتماد على اللاعبين الشباب لمحاولة تحسين النتائج، حيث قرر استبعاد ثلاثي بايرن ميونيخ، ماتس هوميلز وجيروم بواتينج وتوماس مولر.