تشكيل صربيا
يبدأ بطريقة (4/3/3) وتضم كلامن
ماركو ديميتروفيك / أنطونيو روكافينا / أوروس سباييتش / نيكولا ميلينكوفيتش / أليكساندر كولاروف / نيكولا ماكسيموفيتش / ميات جاتشينوفيتش / ميلينكوفيتش سافيتش / داركو لازوفيتش / لوكا جوفيتش / آدم لياييتش
البدلاء / فلاديمير ستويكوفيتش / أندريجا زيفوكفيتش / ميلوس فيلجكوفتش / دوسان باستا / فيليب كوستيتش / لوكا ميليفوجيفيتش
تشكيل منتخب ألمانيا
يبدأ بطريقة (4/2/3/1) وتضم كلامن
مانويل نوير / لوكاس كلوسترمان / نيكلاس سولي / جوناثان تاه / جوشوا كيميش / إيلكاي جوندوجان / مارسيل هالستنبرج / جوليان براندت / كاي هافرتس / ليروي ساني / تيمو فيرنر
البدلاء / تير شتيجين / كيفين تراب / أنطونيو رودريجر / ماركو رويس / ماتياس جينتر / ليون جوريتزكا / توني كروس / نيكو شواز / ماكميليان إيجيشتين / ثيلو كيرير
تعادل المنتخب الألماني في مباراته الأخيرة أمام هولندا بهدفين لكل منهم في جيلسنكيرشن في دوري الأمم في نوفمبر الماضي، بعد أن خسر الفريق أمام المنافس ذاته بثلاثة أهداف دون رد في الشهر السابق، ويلجأ لوف الآن للإعتماد على اللاعبين الشباب لمحاولة تحسين النتائج، حيث قرر استبعاد ثلاثي بايرن ميونيخ، ماتس هوميلز وجيروم بواتينج وتوماس مولر.
يعيش المانشافت أيام لا يحسد عليها في ظل النتائج الغير مقنعه الذي قدمها الفريق خلال بطولة كأس العالم الأخيرة والوديات الذي خاضها في الأوقات الماضية، وسيسعى المنتخب لتقديم عرض أداء مميز في هذا اللقاء قبل أن يلاقي المنتخب الهولندي في تصفيات يورو 2020 في نفس الأسبوع.