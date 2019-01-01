مدونة حية

ألمانيا × صربيا | مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرة ولحظة بلحظة كافة أحداث مباراة ألمانيا وصربيا ، في أحد لقاءات الفيفا الودية في الأجندة الدولية 2019

محدث
التعليقات()
Getty

تشكيل صربيا

2019-03-20T19:40:27Z

يبدأ بطريقة (4/3/3) وتضم كلامن

ماركو ديميتروفيك / أنطونيو روكافينا / أوروس سباييتش / نيكولا ميلينكوفيتش / أليكساندر كولاروف / نيكولا ماكسيموفيتش / ميات جاتشينوفيتش / ميلينكوفيتش سافيتش / داركو لازوفيتش / لوكا جوفيتش / آدم لياييتش

البدلاء / فلاديمير ستويكوفيتش / أندريجا زيفوكفيتش / ميلوس فيلجكوفتش / دوسان باستا / فيليب كوستيتش / لوكا ميليفوجيفيتش 

تشكيل منتخب ألمانيا

2019-03-20T19:37:58Z

يبدأ بطريقة (4/2/3/1) وتضم كلامن

مانويل نوير / لوكاس كلوسترمان / نيكلاس سولي / جوناثان تاه / جوشوا كيميش / إيلكاي جوندوجان / مارسيل هالستنبرج / جوليان براندت / كاي هافرتس / ليروي ساني / تيمو فيرنر 

البدلاء / تير شتيجين / كيفين تراب / أنطونيو رودريجر / ماركو رويس / ماتياس جينتر / ليون جوريتزكا / توني كروس / نيكو شواز / ماكميليان إيجيشتين / ثيلو كيرير 

 

2019-03-20T00:03:37Z

تعادل المنتخب الألماني في مباراته الأخيرة أمام هولندا بهدفين لكل منهم في جيلسنكيرشن في دوري الأمم في نوفمبر الماضي، بعد أن خسر الفريق أمام المنافس ذاته بثلاثة أهداف دون رد في الشهر السابق، ويلجأ لوف الآن للإعتماد على اللاعبين الشباب لمحاولة تحسين النتائج، حيث قرر استبعاد ثلاثي بايرن ميونيخ، ماتس هوميلز وجيروم بواتينج وتوماس مولر.

2019-03-20T00:03:27Z

يعيش المانشافت أيام لا يحسد عليها في ظل النتائج الغير مقنعه الذي قدمها الفريق خلال بطولة كأس العالم الأخيرة والوديات الذي خاضها في الأوقات الماضية، وسيسعى المنتخب لتقديم عرض أداء مميز في هذا اللقاء قبل أن يلاقي المنتخب الهولندي في تصفيات يورو 2020 في نفس الأسبوع. 

2019-03-20T00:03:03Z

أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جول....حيث يستضيف المنتخب الألماني نظيره منتخب صربيا، على ملعب فولكسافجن أرينا، في الودية الدولية،ويصحبكم في هذه التغطية، محمد مصطفي.