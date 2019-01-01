حقق المنتخب الألماني انتصارًا هامًا بهدفين دون رد على أيرلندا الشمالية، وذلك في الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية 2020، وبهذه النتيجة، يحتل المانشافت صدارة المجموعة برصيد 12 نقطة، حيث استهل مسيرته في التصفيات الحالية بأربعة انتصارات وخسارة وحيدة أمام المنتخب الهولندي بنتيجة (4-2). وقد خاضت الماكينات الألمانية مباراة ودية واحدة في التوقف الدولي الماضي كانت أمام صربيا وانتهت بالتعادل الإيجابي بنتيجة (1-1).