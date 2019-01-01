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ألمانيا × الأرجنتين | مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشر لحظة بلحظة كافة أحداث مباراة منتخب ألمانيا ضد منتخب الأرجنتين في الودية الدولية، والتي ستقام على ملعب سيجنال إيدونا بارك

محدث
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(C)Getty Images

2019-10-09T20:15:04Z

70’ تسديدة قوية من لياندرو باريديس من خارج المنطقة لكن أمسكها الحارس تير شتيجين بثبات 

تبديل أول فى صفوف منتخب ألمانيا

2019-10-09T20:13:28Z

68’ دخول نديم أميري وخروج جوليان براندت 

لوكاس ألاريو يسجل الهدف الأول لمنتخب الأرجنتين

2019-10-09T20:11:08Z

وصف الهدف

67’ الهدف جاء بعد عرضية رائعة من الجهة اليسري عن طريق لوكاس أوكامبوس لداخل المنطقة تلقاها لوكاس ألاريو برأسية قوية تسكن الشباك بنجاح

2019-10-09T20:10:39Z

66’ جوووووووووووووووووووووووووووول،،،،، الهدف الأول لمنتخب الأرجنتين عن طريق لوكاس ألاريو 

2019-10-09T20:09:39Z

64’ عرضية من الجهة اليسري عن طريق أوكامبوس لداخل المنطقة لكن ابعدها الدفاع ومرت بدون خطورة 

التبديل الثالث فى صفوف منتخب الأرجنتين

2019-10-09T20:08:45Z

62’ دخول لوكاس ألاريو وخروج باولو ديبالا

2019-10-09T20:06:35Z

60’ ربع ساعة مرت من زمن الشوط الثاني والتقدم لايزال للمنتخب الألماني بهدفين دون رد

2019-10-09T20:03:21Z

58’ خطأ لصالح منتخب المانيا بعد تدخل قوي على مارسيل هالستنبرج فى منتصف الميدان

2019-10-09T20:00:37Z

55’ تمريرات متبادلة فى منتصف الميدان بين أقدام لاعبي النتخب الألماني 

2019-10-09T19:59:55Z

53’ تمريرة خطيرة تصل إلى إيمري تشان الذي تلقاها بتسديدة قوية لكن ابعدها الحارس بنجاح

2019-10-09T19:58:45Z

52’ خطأ من الجهة اليمني للمنتخب الأرجنتيني نفذها باولو ديبالا بعرضية لداخل المنطقة لكن ابعدها الدفاع ومرت بدون خطورة 

2019-10-09T19:55:53Z

51’ ركنية تنفذ بعرضية لداخل المنطقة لكن ابعدها الدفاع ومرت بدون خطورة على المرمي 

2019-10-09T19:55:16Z

50’ محاولة المرور من ماركوس أكونا من الجهة اليسري لكن تدخل معه إيمري تشان وابعدها إلى ركنية 

2019-10-09T19:54:25Z

49’ هدوء فى مجريات اللقاء وإنحصار الكرة فى منتصف الميدان 

2019-10-09T19:51:44Z

47’ ركنية للمنتخب الألماني تنفذ بعرضية من جوشوا كيميش لداخل المنطقة تلقاها لوكاس فالدشميدت بتسديدة قوية لكنها مرت اعلى المرمي بقليل 

2019-10-09T19:49:43Z

46’ الحكم يطلق صافرة بداية الشوط الثاني 

2019-10-09T19:33:18Z

46’ الحكم يطلق صافرة نهاية الشوط الأول 

2019-10-09T19:32:27Z

44’ تسديدة قوية من جنابري من داخل يمين المنطقة لكنها مرت بجوار القائم الايمن بقليل 

2019-10-09T19:32:01Z

42’ تمريرات عديدة فى منتصف الميدان من لاعبي المنتخب الألماني 

2019-10-09T19:30:28Z

41’ عرضية من الجهة اليمنى عن طريق لوكا فالدشميدت لداخل المنطقة لكن ابعدها روبرتو بيرييرا 

2019-10-09T19:29:08Z

40’ عرضية من جنابري من الجهة اليمنى لكن ابعدها الدفاع ومرت بدون خطورة 

2019-10-09T19:28:38Z

39’ هدوء فى مجريات اللقاء وتمريرات متبادلة فى منتصف الميدان بين أقدام لاعبي الأرجنتين 

2019-10-09T19:27:45Z

37’ خطأ من الجهة اليمنى لمنتخب الأرجنتين تنفذ بعرضية من لياندرو باريديس تلقاها رودريجو دي بول بتسديدة قوية لكنها مرت اعلى الرمي 

2019-10-09T19:23:58Z

35’ تمريرة تصل إلى جنابري لداخل المنطقة لكن الحكم يشير بوجود تسلل

2019-10-09T19:22:33Z

34’ توغل رائع من روبرتو بيرييرا من الجهة اليمنى ومن ثم يرسلها عرضية لداخل المنطقة تلقاها أنخل كوريا بتسديدة قوية لكنها مرت اعلى المرمي 

2019-10-09T19:21:31Z

33’ محاولات من لاعبي المنتخب الأرجنتيني للبحث عن هدف لتقليص الفارق

2019-10-09T19:20:47Z

32’ تسديدة قوية من رودريجو دي بول من خارج المنطقة لكنها تصطدم فى القائم الايمن لمرمي الحارس تير شتيجين 

2019-10-09T19:20:24Z

30’ نصف ساعة أولي من زمن الشوط الأولي والتقدم للمنتخب الألماني بهدفين دون رد 

2019-10-09T19:18:02Z

29’ خطأ من خارج المنطقة للمنتخب الألماني للمنتخب الألماني نفذها نيكلاس سولي بتسيدة قوية للغاية تصطدم فى القائم وتمر بسلام على مرمي الحارس أجوستين مارشيسين 

2019-10-09T19:14:27Z

26’ تنفيذ الخطأ بعرضية من كيميش لداخل المنطقة تلقاها نيكلاس سولي برأسية لكن الحكم يشير بوجود تسلل 

2019-10-09T19:13:33Z

25’ بطاقة صفراء من نصيب نيكولاس أوتاميندي بعد تدخل قوي على جوليان براندت 

كاي هافرتس يسجل الهدف الثاني للمنتخب الألماني

2019-10-09T19:09:48Z

وصف الهدف

22’ الهدف جاء بعد إنطلاقة من سيرج جنابري من الجهة اليمنى ومن ثم يمررها عرضية أرضية فى إتجاه كاي هافرتس الذي سددها فى المرمي بنجاح من داخل المنطقة 

2019-10-09T19:09:21Z

21’ جوووووووووووووووووووووووووووول،،،،،، الهدف الثاني للمنتخب الألماني عن طريق كاي هافرتس 

2019-10-09T19:08:31Z

20’ عرضية من الجهة اليسري عن طريق لياندرو باريديس لداخل المنطقة لكن أمسكها الحارس تير شتيجين بثبات 

2019-10-09T19:07:31Z

19’ محاولة المرور من جوليان براندت من الجهة اليسري لكن استلصها روبرتو بيرييرا بنجاح

2019-10-09T19:06:51Z

18’ محاولات من لاعبي المنتخب الأرجنتيني للبحث عن هدف التعادل 

جنابري يسجل الهدف الأول للمنتخب الألماني

2019-10-09T19:03:42Z

وصف الهدف

17’ الهدف جاء بعد إنطلاقة من الجهة اليمنى عن طريق لوكاس كلوسترمان الذي مررها عرضية على القائم القريب تلقاها جنابري بتسديدة من امام ماركوس روخو لتسكن الشباك بنجاح

2019-10-09T19:03:11Z

16’ جووووووووووووووووووووووووووووووول،،،،،، الهدف الأول لمنتخب ألمانيا عن طريق سيرج جنابري 

2019-10-09T19:02:49Z

15’ ربع ساعة أولي من عمر المباراة والتعادل السلبي قائم بين الفريقين 

2019-10-09T19:02:15Z

14’ إنطلاقة من جوليان براندت من داخل يمين المنطقة ومن ثم يسدد كرة قوية لكن ابعدها الحارس أجوستين مارشيسين ببراعة 

2019-10-09T19:00:32Z

13’ إنطلاقة من رودريجو دي بول من الجهة اليمنى ومحاولة التوغل لداخل المنطقة لكن استخلصها الدفاع وابعدها من امامه

2019-10-09T18:59:45Z

12’ سيطرة من لاعبي الأرجنتين على مجريات القاء ومحاولات للوصول لمرمي الحارس تير شتيجين 

2019-10-09T18:58:57Z

10’ بطاقة صفراء من نصيب جوشوا كيميش بعد تدخل قوي على لياندرو باريديس فى منتصف الميدان

2019-10-09T18:58:05Z

9’ إنطلاقة من رودريجو دي بول ومن ثم يمررها لداخل المنطقة لكن ابعدها الدفاع قبل ان تصل إلى لاوتارو مارتينيز 

2019-10-09T18:56:26Z

7’ عرضية من الجهة اليمنى عن طريق روبيرتو بيريرا  لداخل المنطقة لكن ابعدها الدفاع من قلب المنطقة ومرت بدون خطورة 

2019-10-09T18:55:23Z

6’ تمريرة طولية من هالستنبرج فى إتجاه المنطلق لداخل يمين المنطقة سيردي جنابري الذي حاول المرور لكن الكرة طالت وتحولت إلى ضربة مرمي 

2019-10-09T18:54:07Z

5’ محاولة الأختراق من على حدود المنطقة عن طريق باولو ديبالا لكن تدخل الدفاع واستخلصها بنجاح

2019-10-09T18:53:11Z

4ة عرضية من الجهة اليمنى عن طريق سيرجي جنابري لكن امسكها الحارس أجوستين ماركيسن بثبات 

2019-10-09T18:50:03Z

2’ تمريرات فى منتصف الميدان بين أقدام لاعبي المنتخب الأرجنتيني

2019-10-08T22:39:05Z

علي الجانب الآخر، حقق منتخب الأرجنتين فوزًا كبيرًا على حساب نظيره المكسيكي برباعية نظيفة، في الودية التي جمعت بين الفريقين على ملعب "ألادودومي، وقد حقق راقصو التانجو المركز الثالث في بطولة كوبا أمريكا 2019، بعد فوزه بهدفين مقابل هدف امام منتخب .تشيلي

2019-10-08T22:38:55Z

حقق المنتخب الألماني انتصارًا هامًا بهدفين دون رد على أيرلندا الشمالية، وذلك في الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية 2020، وبهذه النتيجة، يحتل المانشافت صدارة المجموعة برصيد 12 نقطة، حيث استهل مسيرته في التصفيات الحالية بأربعة انتصارات وخسارة وحيدة أمام المنتخب الهولندي بنتيجة (4-2). وقد خاضت الماكينات الألمانية مباراة ودية واحدة في التوقف الدولي الماضي كانت أمام صربيا وانتهت بالتعادل الإيجابي بنتيجة (1-1).

2019-10-08T22:38:47Z

أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جول يفتح ملعب سيجنال إيدونا بارك أبوابه لاستضافة مباراة تجمع بين ألمانيا والأرجنتين، وذلك في الودية الدولية  يصحبكم في هذه التغطية، محمد مصطفي.