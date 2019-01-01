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أستراليا × سوريا | مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرةً ولحظةً بلحظة كافة أحداث مباراة أستراليا وسوريا في الجولة الثالثة من دور المجموعات من كأس أمم آسيا 2019

محدث
التعليقات()

2019-01-15T14:48:01Z

55’عشر دقائق مرت من عمر الشوط الثاني ومازال التقدم للمنتخب الأسترالي متقدم بهدفين دون رد

2019-01-15T14:47:41Z

53’خطأ لصالح جاكسون بعد تدخل من محمود المواس فغي منتصف الميدان 

2019-01-15T14:45:37Z

52’تمريرات قائمة بين أقدام لاعبي المنتخب السوري في منتصف الميدان بحثًا عن ادراك هدف تعديل النتيجة

كريستوفر أويكونوميديس يسجل الثاني للمنتخب الأسترالي

2019-01-15T14:43:24Z

بتصويبة من داخل المنطقة

51’الهدف جاء بعد كرة عرضية من الجانب الأيمن عن طريق رهيان جرانت لداخل المنطقة مرت من أمام مدافعي المنتخب السوري ثم سددها كريستوفر من لمسة واحدة سكنت الشباك

شاهد هدف المنتخب السوري

2019-01-15T14:42:53Z

عن طريق عمر خربين

2019-01-15T14:37:07Z

49’يقام الآن في نفس التوقيت مباراة الأردن وفلسطين والنتيجة حتى الآن هي التعادل السلبي 

2019-01-15T14:34:15Z

48’عزيز بيتش أرسل كرة عرضية من الجانب الأيسر لداخل المنطقة أبعدت من الدفاعات

2019-01-15T14:33:28Z

47’الكرة بحوزة لاعبي المنتخب الأسترالي في منتصف الميدان 

2019-01-15T14:33:21Z

46’انطلاق الشوط الثاني

2019-01-15T14:16:42Z

45+1’نهاية الشوط الأول

 

2019-01-15T14:15:26Z

45’عزيز بيتش انطلق من الجانب الأيسر ثم أرسل كرة عرضية لداخل المنطقة قابلها المهاجم جامي ماكلارين بتصويبة قوية تصدى لها الحارس إبراهيم عالمية

عمر خربين يعدل النتيجة للمنتخب السوري

2019-01-15T14:13:29Z

بعد أقل من دقيقة على تلقيهم الهدف

44’الهدف جاء بعد كرة عرضية من الجهة اليسرى عن طريق مؤيد العجان لداخل المنطقة استقبلها عمر خربين برأسية قوية اتصدى لها الحارس ووصلت أمامه مرة آخرى سددها قوية سكنت الشباك

أوير مابيل يفتتح التسجيل للمنتخب الأسترالي

2019-01-15T14:11:50Z

بتصويبة قوية من خارج المنطقة

43’الهدف جاء بعد تصويبة قوية عن طريق أوير مابيل من خارج المنطقة بيسراه سكنت الشباك بنجاح

2019-01-15T14:10:51Z

42’ركنية نفذت عن طريق ماسيمو لونجو إلى داخل المنطقة استقبلها كريستوفر برأسية قوية مرت أعلى العارضة وإلى ركلة مرمى

2019-01-15T14:08:47Z

41’تصويبة عن طريق جامي ماكلارين سدد كرة قوية من على حافة المنطقة تصدى لها الحارس إبراهيم عالمة وتحولت إلى ركنية

2019-01-15T14:07:51Z

40’خمس دقائق متبقية من عمر المباراة ومازال التعادل السلبي مسيطر على الأجواء

2019-01-15T14:06:21Z

39’تصويبة عن طريق جامي ماكلارين من داخل المنطقة تصدى لها الحارس إبراهيم عالمية وأبعدت إلى ركنية

2019-01-15T14:04:22Z

38’عزيز بيتيش أرسل كرة عرضية من الجانب الأيسر لداخل المنطقة أبعدت من الدفاعات 

2019-01-15T14:03:30Z

37’رهيان جرانت أرسل كرة عرضية من الجهة اليمنى إلى داخل المنطقة أبعدت من الدفاعات 

2019-01-15T14:03:18Z

36’استئناف المباراة الآن

2019-01-15T14:02:55Z

35’عشر دقائق تفصلنا عن نهاية الشوط الأول ومازال التعادل السلبي مسيطر على الأجواء

2019-01-15T14:02:47Z

34’دخول الطاقم الطبي لعلاجه 

2019-01-15T14:02:07Z

33’سقوط المدافع مارك ميلليجان بداعي الإصابة 

هدف ملغي للمنتخب للسوري

2019-01-15T13:59:40Z

32’كرة ثابتة نفذها عمر خربين مقوسة إلى داخل المنطقة استقبلها عمر السومة برأسية سكنت الشباك، لكن الحكم يشير إلى وجود خطأ لصالح مدافع المنتخب الأسترالي

2019-01-15T13:59:16Z

31’خطأ لصالح محمد عثمان بعد تدخل من مارك ميلليجان في منتصف الميدان 

2019-01-15T13:58:58Z

30’نصف ساعة مرت من عمر المباراة ومازال التعادل السلبي قائم بين الفريقين

2019-01-15T13:58:29Z

29’هدوء نسبي في أحداث المباراة والكرة بحوزة لاعبي المنتخب الأسترالي في منتصف الميدان

2019-01-15T13:57:27Z

28’عزيز بيتيش أرسل كرة عرضية قوية لداخل المنطقة أقوى من اللازم مرت من أمام الجميع وتحولت إلى ركلة مرمى

2019-01-15T13:56:22Z

27’حسين جويد مرر كرة بينية في اتجاه المنطلق في الجانب الأيمن محمود المواس طالت عليه وتحولت إلى ركلة مرمى

2019-01-15T13:55:48Z

26’مؤيد العجان انطلق من الجانب الأيسر وأرسل عرضية أرضية إلى داخل المنطقة أبعدت من الدفاعات

2019-01-15T13:54:54Z

25’رهيان جرانت انطلق من الجانب الأيمن ثم أرسل كرة عرضية لداخل المنطقة أبعدت من الدفاعات إلى ركنية

2019-01-15T13:53:50Z

24’مؤيد العجان أرسل كرة عرضية إلى داخل المنطقة أبعدت من الدفاعات

2019-01-15T13:52:54Z

23’تمريرات متبادلة بين أقدام لاعبي المنتخب السوري في منتصف الميدان بحثًا عن اختراق دفاعات المنتخب الأسترالي

2019-01-15T13:50:47Z

22’تمريرة بينية عن طريق عمر السومة في اتجاه خربين، لكن الحكم يشير إلى وجود حالة تسلل

2019-01-15T13:50:26Z

21’مؤيد العجان أرسل كرة عرضية من الجانب الأيسر إلى داخل المنطقة أبعدت من الدفاعات 

2019-01-15T13:49:11Z

20’تصويبة عن طريق عمر السومة من خارج المنطقة اصطدمت بالدفاعات وتحولت خارج المنطقة

2019-01-15T13:48:28Z

19’مؤيد العجان أرسل كرة عرضية من الجانب الأيسر لداخل المنطقة أبعدت من الدفاعات

2019-01-15T13:47:22Z

18’كريستوفر أويكونوميديس انطلق من الجانب الأيسر ثم أرسل كرة عرضية لداخل المنطقة أبعدت من الدفاعات

2019-01-15T13:46:43Z

17’تصويبة عن طريق عمر السومة من خارج المنطقة مرت بعيدة عن المرمى وتحولت إلى ركلة مرمى

2019-01-15T13:45:34Z

16’خالد المبيض سدد كرة قوية من خارج المنطقة مرت أعلى العارضة وإلى ركلة مرمى

2019-01-15T13:44:38Z

15’ربع ساعة مرت من عمر المباراة ومازال التعادل السلبي مسطير على الأجواء

2019-01-15T13:44:14Z

14’عمر خربيين سدد كرة قوية من على حافة المنطقة مرت بجوارالقائم الأيمن وإلى ركلة مرمى

2019-01-15T13:43:11Z

13’محمد عثمان أرسل كرة عرضية من الجانب الأيمن لداخل استقبلها عمر السومة برأسية مرت أعلى العارضة وإلى ركلة مرمى

2019-01-15T13:42:22Z

12’كرة ثابتة نفذها مؤيد العجان إلى داخل المنطقة أبعدت من الدفاعات المتمركزة جيدًا 

2019-01-15T13:41:36Z

11’خطأ لصالح مؤيد العجان من الجانب الايسر بالقرب من المنطقة بعد تدخل من جاكسون إرفين

2019-01-15T13:40:51Z

10’عشر دقائق مرت من عمر المباراة ومازال التعادل السلبي مسيطر على الأجواء

2019-01-15T13:39:55Z

8’مؤيد العجان انطلق من الجانب الأيسر ثم أرسل كرة عرضية من الجانب الأيسر لداخل المنطقة أبعدت من الدفاعات

2019-01-15T13:39:05Z

7’تمريرة بينية عن طريق عمر خربيين لداخل المنطقة في اتجاه عمر السومة أبعدت من أمامه من الدفاعات 

2019-01-15T13:36:35Z

6’كرة عرضية من الجانب الأيمن عن طريق رهيان جرانت لداخل المنطقة أبعدت من دفاعات المنتخب السوري

2019-01-15T13:36:12Z

5’خمس دقائق مرت من عمر المباراة ومازال التعادل السلبي قائم بين الفريقين

2019-01-15T13:34:57Z

4’خطأ لصالح تامر حاج في منتصف الميدان بعد تدخل من ماسيمو لونجو

2019-01-15T13:34:11Z

3’تمريرات قائمة بين أقدام لاعبي المنتخب السوري في منتصف الميدان بحثًا عن اختراق دفاعات نظيره الأسترالي

2019-01-15T13:28:40Z

2’المنتخب السوري على اليمين بالزي الأبيض الكامل ومنتخب أستراليا على اليسار بازي الأصفر

انطلاق المباراة الآن

2019-01-15T13:28:05Z

1’صافرة بداية الشوط الأول والمباراة

إليكم تشكيل سوريا لمباراة اليوم

2019-01-15T13:20:51Z

يبدأ المدرب فجر إبراهيم بطريقة 4/4/2 التي تضم كلًا من

ابراهيم عالمة / حسين جويد / عمر الميداني / أحمد الصالح / مؤيد سمير العجان / محمود المواس / تامر حاج محمد / محمد عثمان / خالد المبيض / عمر السومة / عمر خربين

إليكم تشكيل أستراليا لمباراة اليوم

2019-01-15T13:12:39Z

يبدأ المدرب جراهام أرنولد بطريقة 4/3/3 التي تضم كلًا من

ماثيو ريان / رهيان جرانت / ميلوش ديجينك / مارك ميلليجان / عزيز بيهيش / جاكسون إرفين / توم روجيتش / ماسيمو لونجو / أوير مابيل / جامي ماكلارين / كريستوفر أويكونوميديس

2019-01-15T13:08:44Z

يستضيف المباراة استاد خليفة بن زايد، والصافرة للحكم المكسيكي سيزار بالازويلوس.

2019-01-15T13:06:18Z

أعزائي المتابعين.. أهلاً ومرحباً بكم في التغطية المباشرة – المقدمة لكم من جول –لمباراة أستراليا وسوريا في الجولة الثالثة من دور مجموعات كأس أمم آسيا 2019، ويصحبكم في هذه التغطية محمود جمال.