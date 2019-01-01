أعزائي المتابعين.. أهلاً ومرحباً بكم في التغطية المباشرة – المقدمة لكم من جول –لمباراة أستراليا وسوريا في الجولة الثالثة من دور مجموعات كأس أمم آسيا 2019، ويصحبكم في هذه التغطية محمود جمال.