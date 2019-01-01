كريستوفر أويكونوميديس يسجل الثاني للمنتخب الأسترالي
بتصويبة من داخل المنطقة51’الهدف جاء بعد كرة عرضية من الجانب الأيمن عن طريق رهيان جرانت لداخل المنطقة مرت من أمام مدافعي المنتخب السوري ثم سددها كريستوفر من لمسة واحدة سكنت الشباك
شاهد هدف المنتخب السوري
عن طريق عمر خربين
هدف ⚽️ أوير مابيل يفتتح التسجيل للكنغر والرد لم يتأخر لنسور قاسيون عن طريق عمر خربين 💪— beIN SPORTS (@beINSPORTS_MENA) January 15, 2019
أستراليا 1 سوريا 1#beINAFC pic.twitter.com/dENjZ4H6JW
45+1’نهاية الشوط الأول
شوط أول: أستراليا 1 سوريا 1— beIN SPORTS (@beINSPORTS_MENA) January 15, 2019
الأسبقية للكنغر والنسور تعود بسرعة بعد دقيقة واحدة فقط في شوط مثير بين الطرفين!#beINAFC pic.twitter.com/dLTPVW5DT5
عمر خربين يعدل النتيجة للمنتخب السوري
بعد أقل من دقيقة على تلقيهم الهدف44’الهدف جاء بعد كرة عرضية من الجهة اليسرى عن طريق مؤيد العجان لداخل المنطقة استقبلها عمر خربين برأسية قوية اتصدى لها الحارس ووصلت أمامه مرة آخرى سددها قوية سكنت الشباك
أوير مابيل يفتتح التسجيل للمنتخب الأسترالي
بتصويبة قوية من خارج المنطقة43’الهدف جاء بعد تصويبة قوية عن طريق أوير مابيل من خارج المنطقة بيسراه سكنت الشباك بنجاح
هدف ملغي للمنتخب للسوري
2’المنتخب السوري على اليمين بالزي الأبيض الكامل ومنتخب أستراليا على اليسار بازي الأصفر
انطلاق المباراة الآن
إليكم تشكيل سوريا لمباراة اليوم
يبدأ المدرب فجر إبراهيم بطريقة 4/4/2 التي تضم كلًا منابراهيم عالمة / حسين جويد / عمر الميداني / أحمد الصالح / مؤيد سمير العجان / محمود المواس / تامر حاج محمد / محمد عثمان / خالد المبيض / عمر السومة / عمر خربين
إليكم تشكيل أستراليا لمباراة اليوم
يبدأ المدرب جراهام أرنولد بطريقة 4/3/3 التي تضم كلًا منماثيو ريان / رهيان جرانت / ميلوش ديجينك / مارك ميلليجان / عزيز بيهيش / جاكسون إرفين / توم روجيتش / ماسيمو لونجو / أوير مابيل / جامي ماكلارين / كريستوفر أويكونوميديس
يستضيف المباراة استاد خليفة بن زايد، والصافرة للحكم المكسيكي سيزار بالازويلوس.