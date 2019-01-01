يااااااااااااااااإلهي، العارضة تحرم النشامي من هدف أول محقق
2019-01-06T11:32:39Z
31’كرة ثابتة نفذها بهاء عبد الرحمن قوية على المرمى اصطدمت بالعارضة وأبعدت من الدفاعات
2019-01-06T11:32:15Z
30’نصف ساعة مرت من عمر المباراة ومازال التقدم للمنتخب الأردني بهدف دون رد
2019-01-06T11:30:02Z
29’خطأ لصالح خليل بن عطية من على حدود المنطقة من مكان مميز بعد تدخل من عزيز بيهيش
أنس بن ياسين يفتتح التسجيل لمنتخب الأردن
2019-01-06T11:29:18Z
برأسية من داخل المنطقة28’الهدف جاء بعد ركنية نفذها يوسف الرواشدة ارتقى لاه بن ياسين وحولها برأسية قوية سكنت الشباك بنجاح
2019-01-06T11:27:58Z
26’كرات متبادلة بين أقدام لاعبي المنتخب الأسترالي بحثًا عن اختراق دفاعات النشامي
2019-01-06T11:26:09Z
24’عرضية من الجانب الأيمن عن طريق فراس شلباية لداخل المنطقة أبعدت من دفاعات المنتخب الأسترالي
2019-01-06T11:25:59Z
23’استئناف المباراة الآن
2019-01-06T11:25:26Z
22’دخول الطاقم الطبي لعلاجه
2019-01-06T11:24:51Z
21’سقوط اللاعب سالم العجالين بداعي الإصابة
2019-01-06T11:22:47Z
20’تصويبة عن طريق مابيل من خارج المنطقة وصلت سهلة إلى أحضان الحارس عامر شفيع
2019-01-06T11:19:20Z
19’كرة عرضية من الجانب الأيمن عن طريق جوش ريسدون لداخل المنطقة أبعدت من دفاعات المنتخب الأردني
2019-01-06T11:18:43Z
18’عرضية من الجانب الأيسر عن طريق أوير مابيل لداخل املنطقة أبعدت بقبضة اليد من الحارس عامر شفيع
2019-01-06T11:17:26Z
17’كرات متبادلة بين أقدام لاعبي المنتخب الأسترالي بحثًا عن اختراق دفاعات النشامي
2019-01-06T11:15:18Z
16’ركنية نفذها ربي كروز مقوسة داخل المنطقة أبعدت من دفاعات المنتخب الأردني
2019-01-06T11:15:00Z
15’ربع ساعة مرت من عمر المباراة ومازال التعادل السلبي قائم بين الفريقين
2019-01-06T11:13:50Z
13’تصويبة عن طريق أوير مابيل من خارج المنطقة اصطدمت بدفاعت النشامة وتحولت إلى ركنية
2019-01-06T11:11:09Z
12’يوسف الرواشدة سدد كرة قوية من خارج المنطقة تصدى لها الحارس ماثيو ريان ببراعة
2019-01-06T11:09:22Z
11’كرة عرضية من الجانب الأيمن عن طريق موسى التعمري لداخل المنطقة أ[بعدت من دفاعات المنتخب الأسترالي
2019-01-06T11:08:59Z
10’بعد مرور عشر دقائق من عمر المباراة مازالت النتيجة سلبية بين الفريقين
2019-01-06T11:07:53Z
9’كرة عرضية من الجانب الأيسر عن طريق روبي كروز لداخل المنطقة أبعدت الكرة من دفاعات المنتخب الأردني
2019-01-06T11:07:36Z
8’مباراة هادئة منذ انطلاقها والكرة بحوزة لاعبي المنتخب الأسترالي في منتصف الميدان
2019-01-06T11:06:32Z
7’خطأ لصالح توم روجيتش بعد تدخل من سالم العجالين في منتصف الميدان
2019-01-06T11:05:50Z
6’أوير مابيل انطلق من الجانب الأيمن ثم أرسل كرة عرضية لداخل المنطقة أبعدت من دفاعات النشامة
2019-01-06T11:05:26Z
5’خمس دقائق مرت من عمر المباراة ومازال التعادل السلبي مسيطر على الأجواء
2019-01-06T11:03:49Z
4’تمريرات متبادلة بين لاعبي المنتخب الأسترالي في منتصف الميدان بحثًا عن اختراق دفاعات المنتخب الأردني
2019-01-06T11:03:26Z
3’بداية هادئة بين لاعبي الفريقين والكرة بحوزة لاعبي المنتخب الأسترالي
2019-01-06T11:02:16Z
2’المنتخب الأسترالي على اليساربالزي الأصفر والمنتخب الأردني على اليمين بالزي الأحمر
انطلاق المباراة الآن
2019-01-06T11:01:58Z
1’صافرة بداية الشوط الأول والمباراة
2019-01-06T11:01:28Z
النشيد الوطني لكلا المنتخبين
إليكم تشكيل الأردن لمباراة اليوم
2019-01-06T10:24:15Z
يبدأ المدرب فيتال بوركلمانز بطريقة 4/2/3/1 التي تضم كلًا منعامر شفيع / فراس شلباية / طارق خطاب / أنس بن ياسين / سالم العجالين / بهاء عبدالرحمن / سعيد مرجان / يوسف الرواشدة / ياسين البخيت / خليل بن عطية / موسى التعمري
إليكم تشكيل أستراليا لمباراة اليوم
2019-01-06T10:23:20Z
يبدأ المدرب بيرت فان مارفيك بطريقة 4/2/3/1 التي تضم كلًا منماثيو ريان / جوش ريسدون / موليس ديجينك / ترينت ساينسبوري / عزيز بيهيش / مارك ميلليجان / ماسيمو لونجو / أوير مابيل / توم روجيتش / روبي كروز / جامي ماكلارين
2019-01-06T10:20:38Z
أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبًا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جول......حيث لقاء يجمع بين أستراليا والأردن على استاد هزاع بن زايد، في الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا، ويصحبكم في هذه التغطية، محمود جمال