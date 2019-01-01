2019-07-18T02:46:22Z
وستقام مباريات الكأس الدولية للأبطال الودية على أكثر من 15 ملعب في بلاد مختلفة كأنجلترا والسويد والصين وسنغافورة وويلز ولكن أكثر المباريات ستقام على ملاعب الولايات المتحدة الأمريكة في 12 ولاية من ولايات أمريكا، يُعد ريال مدريد هو صاحب الرقم القياسي الأعلى في الفوز بالكأس الدولية للأبطال بشكلها القديم، حيث حصد اللقب ثلاث مرات من أصل 6 نسخ.
2019-07-18T02:46:10Z
سيشارك في هذه النسخة من البطولة 12 نادى من ستة دول مختلفة تضم أقوى الأندية الأوروبية وسوف يشارك فريق واحد من أمريكا الشمالية وهو فريق ديبورتيفو غوادالاخارا بطل المكسيك وهو يشارك حاليًا في البطولة لأول مرة في تاريخ النادى، سيخوض كل فريق ثلاث مباريات، على أن تتحدد هوية الفائز في اللقاءات من خلال لعب ركلات الترجيح، حال انتهى الوقت الأصلي بالتعادل السلبي، وسيحصل الفريق الفائز على نقطتين فقط بدلًا من ثلاث وسيحصل الخاسر على نقطة واحدة.
2019-07-18T02:44:39Z
أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبًا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جول....حيث يستضيف استاد السلام ساب هاب سنتر مباراة تجمع بين أرسنال وبايرن ميونج، في بطولة الكأس الدولية للأبطال 2019، ويصحبكم في هذه التغطية، محمود جمال.