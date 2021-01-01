أخبار يورو 2020 | المفاجآت مستمرة.. بعد خروج حامل اللقب، ودّع بطل المونديال

أكد ديدييه أن فرنسا دخلت المباراة متأخرة ولم تقدم المطلوب في الشوط الأول وحتى بعد العودة في النتيجة استقبلت هدفين

وأوضح أنّ الأمور لم تسر بالشكل المطلوب والفريق ظهر مهزوزًا

كما أكد استمراره مدربا للديوك وسيظهر في المباريات المقبلة في سبتمبر