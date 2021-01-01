أخبار يورو 2020 | استئناف المباراة وتحسن حالة إريسكن الصحية

المباراة توقف نحو ساعة

أعلن الاتحاد الأوروبي استكمال المباراة على أن تُقام في الساعة 8:30 مساءًا دقيقة بالتوقيت المحلي (20:30 بتوقيت القاهرة، 21:30 بتوقيت السعودية)

اللقاء سوف يُستأنف من أخر 5 دقائق في الشوط الأول ثم فترة راحة قصيرة وبعدها الشوط الثاني

كما ستقام مباراة بلجيكا وروسيا في موعدها