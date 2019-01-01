سيصبح مدافع نابولي السنغالي خاليدو كوليبالي هو الأغلى في التاريخ إذا قبل عرض مانشستر سيتي

أشارت صحيفة لاجازيتا ديلو سبورت الإيطالية إلى أن مانشستر سيتي يستعد لتقديم عرض قياسي لنابولي من أجل ضم خاليدو كوليبالي يقدر بـ95 مليون يورو، وهو العرض الذي سيصعب على نابولي بشكلٍ عام ودي لاورينتس بشكلٍ خاص رفضه.

يحظى السنغالي الدولي بمتابعةٍ من كبار القوم في أوروبا، وأبرز الراغبين في ضمه هو كبير إيطاليا محلياً يوفنتوس، والذي بدأ يفكر جدياً في تغيير جلده بالتعاقد مع مدرب أبناء الجنوب السابق ماوريسيو ساري، وفي حالة انضمام كوليبالي للسيدة العجوز سيحصل بالتأكيد على مركز أساسي ليس فقط لتقدم أعمار مدافعي البيانكونيري، بل أيضاً لتفاهمه الكبير مع مدربه السابق الذي صنع منه واحداً من أفضل مدافعي العالم