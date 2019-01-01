ريال مدريد الأوفر حظاً لضم ميليتاو
في الصيف المقبل
يعتبر ريال مدريد هو الأوفر حظاً للتعاقد مع البرازيلي ميليتاو مدافع ريال مدريد والذي يجذب انتباه عدة أندية مثل مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد.
وبحسب صحيفة جلوبو سبورت فأن الملكي هو الأقرب للتعاقد مع اللاعب في الصيف، بسبب حاجة المرينجي لتقوية دفاعه بسبب المعاناة مع الإصابات وعدم وجود بديل للثنائي راموس وفاران.
لونين مطلوب من فريق ويسكا
على سبيل الإعارة
أبدى فريق ويسكا متذيل ترتيب الدوري الإسباني رغبته بالتعاقد مع لاعب ريال مدريد لونين من أجل تدعيم صفوفه والبقاء في دوري الدرجة الأولى.
وبحسب تقارير صحيفة ماركا فأن فريق ويسكا استفسر رسمياً عن إمكانية استعارة الأوكراني حتى نهاية الموسم، خاصةً وأن فترته مع فريق ليجانيس لم تفي بالغرض ولم يتطور فيها بالشكل المطلوب.
اليونايتد يحاول الحفاظ على راشفورد
من اهتمام ريال مدريد به
يحاول مانشستر يونايتد الحفاظ على مهاجمه الإنجليزي راشفورد، خاصةً وأن ريال مدريد مهتم بالتوقيع معه إن أُتيحت الفرصة.
وبحسب بعض المصادر الإنجليزية فأن الشياطين الحمر سيحاولوا الإبقاء على اللاعب من خلال مضاعفة راتبه الحالي وتجديد عقده.
ميليتاو أولوية قصوى في الصيف
لتدعيم الدفاع
أبدى فريق ريال مدريد اهتماماً كبيراً للغاية بموهبة بورتو ميليتاو تمهيداً لضمه في الصيف المقبل من أجل دعم خط الدفاع.
ويسعى الملكي لحل أزمته الدفاعية التي يعاني منها بوضوح في الموسم الحالي بتجديد دماء الفريق وبحسب الصحف الإسبانية فأن المرينجي وجد ضالته في ميليتاو.
رسمياً.. كيكو كاسيا ينضم لليدز يونايتد
بصفة نهائية
أعلن فريق ليدز يونايتد يوم أمس الخميس عن التوقيع رسمياً مع الحارس الإسباني كيكو كاسيا قادماً من صفوف ريال مدريد.
وانضم كاسيا بعقد مدته أربع سنوات ونصف في صفقة مجانية، وأبدى اللاعب سعادته بالانضمام لفريق تاريخي مثل ليدز والعمل تحت قيادة مدرب مثل بيلسا.
آرسنال يرغب بضم خاميس رودريجيز
بعد انتهاء إعارته
يرغب فريق آرسنال بتعويض الرحيل المتوقع للألماني مسعود أوزيل الذي لا يعيش فترة سعيدة مع المدرب أوناي إيمري وذلك بضم صانع ألعاب جديد.
وبحسب صحيفة بيلد فأن الفريق اللندني يستهدف التعاقد مع الكولومبي خاميس رودريجيز وذلك فور انتهاء إعارته مع البافاري.
كاسيا على وشك الانضمام لليدز يونايتد
يستعد للفحص الطبي
اقترب الحارس الإسباني كيكو كاسيا من اكمال انتقاله إلى ليدز يونايتد، حيث يستعد اللاعب للسفر إلى إنجلترا لاستكمال إجراءات رحيله عن الملكي.
وبحسب مصادر سكاي سبورتس فأن اللاعب يستعد للخضوع للفحص الطبي، ومن ثم توقيع العقود مع متصدر دوري الدرجة الأولى الإنجليزية.
توقف مفاوضات ريال مدريد مع بياتيك
اللاعب أقرب لميلان
أبدى ريال مدريد اهتماماً كبيراً بضم البولندي بياتيك مهاجم جنوى والذي يقدم أداءاً رائعاً وينافس على صدارة هدافي الدوري الإيطالي لهذا الموسم، ولكن المفاوضات بين الطرفين توقفت.
وبحسب بعض المصادر الإسبانية فأن المناقشات بين الناديين تعطلت بعد أن أصبح اللاعب أقرب للانضمام لصفوف ميلان على سبيل الإعارة بحسب ميدياست.