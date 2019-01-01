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أخبار انتقالات الهلال | بن نافل يبدأ الميركاتو، وجيوفينكو يرغب في الرحيل

تعرف على أخبار انتقالات الهلال اليوم 19 يونيو، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام في ميركاتو صيف 2019؟ وكيف بدأ فهد بن نافل ولايته؟

محدث
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انتخاب بن نافل يقرب انهاء صفقة كاريلو

2019-06-19T13:59:16Z

تحدث وكيل أعمال كاريلو عن مستقبل لاعبه منذ أيام لصحيفة الشرق الأوسط، والذي كان قد انضم للهلال على سبيل الإعارة قادماً من بنفيكا، لكنه الآن مرحب بالاستمرار مع الموج الأزرق بصورة دائمة.

كانت العقبة الوحيدة أمام بقاء اللاعب هي عدم وجود رئيس للنادي وبالتالي غموض الصفقة، أما الآن وبعد انتخاب فهد بن نافل على ما يبدو أن البيروفي سيبقى في الرياض.

جلطة سراي يحدد سعر بلهندة

2019-06-19T13:52:01Z

الفريق التركي طالب بتوفير 12 مليون يورو للتخلي عن نجم الوسط المغربي

أشارت تقارير صحفية تركية إلى أن نادي جلطة سراي التركي لا ينوي التخلي عن لاعبه يونس بلهندة بمقابل أقل من 12 مليون يورو، وهو الخبر الذي نزل كالصاعقة على الهلال والاتحاد المتنافسان على ضمه.

أشارت صحيفة فانتك التركية إلى وجود رغبة من الناديين السعوديين لضم الدولي المغربي في سوق الانتقالات الصيفية الحالية، لكن فاتح تريم مدرب الفريق متمسك به بقوة ويرى أن تعويضه سيكون أمراً صعباً.

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جيوفينكو يرغب في العودة إلى تورونتو

2019-06-19T13:43:05Z

أشارت تقارير صحفية كندية إلى أن سيباستيان جيوفينكو يرغب في العودة إلى فريقه السابق تورونتو الذي ينافس في الدوري الأمريكي، وذلك بعد فترة قصيرة من انضمامه للهلال بدأت في سوق الانتقالات الماضية.

تحدثت صحيفة نورثنتريبيوت أن اللاعب مرحب به في الفريق الكندي، حيث أن مشجعي الفريق ارتبطوا به بشكلٍ قوي في الفترة التي قضاها معه.

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خربين ينوي العودة للدوري الإماراتي، وصراع ثلاثي عليه

2019-06-19T13:35:30Z

قالت صحيفة الرؤية أن هناك ثلاثة أندية إماراتية تسعى لضم المهاجم عمر خريبين من الهلال خلال سوق انتقالات الصيف الحالي، وذلك بعد قرب خروجه من الموج الأزرق بعد عودته له عقب انتهاء فترة إعارته في بيراميدز المصري.

هذه الأندية الثلاثة هي الشارقة حامل لقب دوري الخليج العربي الساعي لتعويض رحيل ويلتون سواريس للوصل، والظفرة الفريق السابق للدولي السوري والذي قدمه كواحداً من أفضل المهاجمين في آسيا، أما الثالث فهو شباب الأهلي دبي الذي يسعى لتدعيم صفوفه للظهور بمستوى جيد في دوري أبطال آسيا الموسم المقبل

خربين

ضربة ثلاثية لفهد بن نافل في يومه الأول كرئيساً للهلال

2019-06-19T13:25:55Z

بن نافل يبدأ العمل مبكراً بتجديد عقود ثلاثة من لاعبي الفريق الأول

على ما يبدو أن جماهير الهلال لن تنتظر كثيراً حتى يخرج الفريق الأول لكرة القدم به من الكبوة التي كان عليها الموسم الماضي، وعلى ما يبدو أن الإدارة الجديدة تنوي العمل بقوة وعدم تفويت سوق انتقالات الصيف الحالي إلا بتحقيق الاستفادة الكبرى منه.

تولى الأستاذ فهد بن نافل رئاسة الموج الأزرق أمس الثلاثاء 18 يونيو 2018 ميلادياً، الموافق 14 شوال 1440 هجرياً، وبعد أقل من يوم على انتخابهتحرك سريعاً وقام بتجديد عقود ثلاثة لاعبين أشارت تقرير أنهم على وشك الرحيل هم متعب المفرج، محمد جحفلي وسالم الدوسري.