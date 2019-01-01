تحدث وكيل أعمال كاريلو عن مستقبل لاعبه منذ أيام لصحيفة الشرق الأوسط، والذي كان قد انضم للهلال على سبيل الإعارة قادماً من بنفيكا، لكنه الآن مرحب بالاستمرار مع الموج الأزرق بصورة دائمة.

كانت العقبة الوحيدة أمام بقاء اللاعب هي عدم وجود رئيس للنادي وبالتالي غموض الصفقة، أما الآن وبعد انتخاب فهد بن نافل على ما يبدو أن البيروفي سيبقى في الرياض.