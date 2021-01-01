أخبار الانتقالات | يوفنتوس قريب من نجم سيتي وبوجبا ينتظر باريس

ذكرت "لاجازيتا" أن اهتمام إنتر بضم الظهير الأيسر الإسباني ماركوس ألونسو قد تجدد في الساعات الأخيرة.

اللاعب يبحث عن فريق جديد في ظل خروجه من حسابات تشيلسي، وإنتر قد يكون الوجهة المقبلة في ظل بحثه عن دعم للأطراف.