أخبار الانتقالات: سعر هالاند الحقيقي وخطة ريال مدريد للتعاقد معه

بمجرد سماع اسم كيليان مبابي، يتبادر إلى الأذهان صفقة انتقاله المحتملة إلى ريال مدريد، لكن النادي الملكي ليس الوحيد المهتم بنجم باريس سان جيرمان، فأيضًا ليفربول من ضمن الوجهات المحتملة للدولي الفرنسي، وهذا ما يؤكده التاريخ.

هذا ما كشفته تقارير من الصحف الفرنسية، عندما أشارت إلى أن مبابي كان على وشك الانتقال إلى أنفيلد في 2017 وقت أن كان في موناكو، قبل أن ينتهي به المطاف في باريس سان جيرمان

صحيفة "ليكيب" في تقرير لها كشفت النقاب عن الاجتماع الذي جمع بين جون هنري، مالك ليفربول، مع مبابي وأسرته في طائرته الخاصة من أجل إقناع اللاعب بارتداء قميص الريدز حينها.

الاجتماع امتد لمدة ساعتين وطارت الطائرة خلاله فوق خليج نيس والمناطق المحيطة، وتمت مناقشة مستقبل مبابي ومميزات الانضمام إلى أنفيلد، لكن يبدو أن العرض لم يكن مقنعًا للاعب وأسرته في ذلك التوقيت.