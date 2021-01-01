أخبار الانتقالات: هازارد يعود إلى تشيلسي وحقيقة مفاوضات ميسي وباريس!

أشارت تقارير من شبكة يورو سبورت إلى أن مارتن أوديجارد لا يمانع الاستمرار في الجانرز لمدة أطول من مدة إعارته الحالية البالغة ستة أشهر.

صاحب الـ22 عامًا قد يفكر في الرحيل بصورة نهائية عن ريال مدريد إن استمر الوضع الراهن، وقد يكون بذلك آرسنال وجهته الدائمة الجديدة.