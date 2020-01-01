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أخبار الانتقالات: صراع على نجم أياكس الشاب وألابا رافض التجديد

تعرف على أخبار الانتقالات اليوم الخميس 29 أكتوبر 2020 وكيف تستعد الأندية الأوروبية الكبرى لسوق الانتقالات الشتوية في يناير 2021؟

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Ryan Gravenberch, Ajax, 01112020 *USE ON GOAL NETHERLANDS ONLY*
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ميلبورن فيكتوري يتعاقد مع مهاجم إيبسويتش تاون، فولامي على سبيل الإعارة

2020-10-29T09:04:21Z

باريس سان جيرمان يسعى لضم حارس ميلان

2020-10-29T09:01:44Z

باريس سان جيرمان يريد ضم حارس ميلان جانلويجي دوناروما العام المقبل - بحسب كورييري ديلا سيرا.

يأمل ليوناردو المدير الرياضي السابق لفريق الروسونيري في ضم حارس المرمى الإيطالي عند إعادة بدء فترة الانتقالات.

يكافح ميلان لربط دوناروما بتمديد العقد وسيكون له الحرية في التحدث إلى أي من الأندية المحتملة في يناير.

"يريد ألدرفيريلد من توتنهام إنهاء مسيرته في أنتويرب" يقول والده

2020-10-29T08:59:42Z

من المرجح أن ينهي مدافع توتنهام توبي ألدرفيريلد مسيرته في مدينته أنتويرب، بحسب والده.

خاض اللاعب البالغ من العمر 31 عامًا أكثر من 200 مباراة مع توتنهام منذ انضمامه من أتليتيكو في 2015.

قال والده، وفقًا لما نقلته HITC: "سيكون المنزل جاهزًا خلال عام 2023، تماشياً مع عقده مع توتنهام".

"سنرى أين سيلعب توبي كرة القدم، في توتنهام، أياكس، نادٍ أنتويرب أو في أي مكان آخر، لكن فرصة أن يلعب بالقرب من المنزل في سن 34 هي فرصة حقيقية ".

Toby Alderweireld Tottenham 2019-20
Getty Images

ولينجتون فينيكس أعاد التوقيع مع هودسون ويهونجي

2020-10-29T08:59:11Z

أعلن ويلينجتون فينيكس عن إعادة التعاقد مع المدافع تي أتوهاي هدسون على موقعه الرسمي.

اللاعب البالغ من العمر 25 عامًا يوقع عقدًا لمدة عامين بعد أن خاض 11 مباراة مع نيكس الموسم الماضي في الدوري الأسترالي.

جيستد قريب من الانتقال إلى ملبورن فيكتوري

2020-10-29T08:57:09Z

من المقرر أن ينتهي نادي ملبورن فيكتوري من التعاقد مع المهاجم الفرنسي رودي جيستيد ، بحسب الصحفي الأسترالي راي جات.

يمتلك اللاعب الحر البالغ من العمر 32 عامًا خبرة في الدوري الإنجليزي الممتاز مع أستون فيلا وميدلسبروه.

سكولز يدعو اليونايتد لإتمام صفقة أوباميكانو

2020-10-29T08:55:22Z

دعا نجم مانشستر يونايتد السابق بول سكولز الشياطين الحمر إلى إكمال انتقال دايوت أوباميكانو، مشيرًا إلى أن قلب الدفاع قد يكون الحل لمشاكلهم الدفاعية.

جيرارد يعترف بأن موريلوس قد يرحل

2020-10-29T08:54:29Z

اعترف مدرب رينجرز ستيفن جيرارد بأنه غير متأكد من مستقبل المهاجم ألفريدو موريلوس.

وارتبط الدولي الكولومبي بالانتقال إلى الدحيل، لكنه سيبقى في جلاسكو بعد إغلاق نافذة الانتقالات القطرية مساء الأحد.

قال جيرارد، كما نقلت عنه ذا سكوتسمان: "أنا متأكد من ألفريدو على المدى القصير".

"ولكن هل خرجنا من المأزق في ذلك؟ في حالة ألفريدو، كنت دائمًا في الغابة منذ اليوم الأول هنا

"وأعتقد أنني سأبقى في الغابة أثناء وجود ألفريدو هنا. أنا فقط أدير ألفريدو من يوم لآخر ومن أسبوع لآخر. إنه متاح الآن حتى يناير. لا يمكنني التنبؤ بالمستقبل بعد ذلك."

ديفيد ألابا لم يوافق على التجديد للبايرن

2020-10-29T08:51:14Z

لا يزال مستقبل ديفيد ألابا في بايرن ميونخ موضع شك حيث لم يوافق المدافع بعد على صفقة جديدة مع أبطال الدوري الألماني.

وفقًا لـ BILD، فإن المفاوضات بشأن صفقة جديدة للنمساوي قد وصلت إلى طريق مسدود ويمكنه المغادرة مجانًا عند انتهاء عقده في نهاية الموسم.

تم منح كل من يوفنتوس ومانشستر سيتي الافضلية في الاستفادة بخدمات ألابا عند بداية فترة الانتقالات القادمة.

GERMANY ONLY: DAVID ALABA BAYERN MÜNCHEN UEFA SUPERCUP 24092020
imago images / GEPA pictures

صراع أوروبي على نجم أياكس الشاب

2020-10-29T08:48:56Z

الشياطين الحمر والكتالونيين يقاتلون من أجل المعجزة الهولندية

يستعد مانشستر يونايتد وبرشلونة للقتال من أجل التوقيع الرائع للاعب خط وسط أياكس ريان جرافينبيرش.

جذب اللاعب البالغ من العمر 18 عامًا اهتمام يوفنتوس والنادي الكتالوني، لكن صحيفة The Mirror أفادت بأن الشياطين الحمر يراقبون اللاعب الآن.

حصل النجم الشاب على تقييمات رائعة لفريق الدوري الهولندي، وسجل أربعة أهداف وصنع ثلاث تمريرات حاسمة في 19 مباراة.

Ryan Gravenberch Ajax 2019-20
Getty Images