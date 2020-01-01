أخبار الانتقالات: ميسي يُهادي ريال مدريد بمبابي!

يبدو أن العلاقة الودية التي تجمع بين النجم البرازيلي نيمار وقائد برشلونة الحالي ليونيل ميسي ستكون سببًا في رحيل كيليان مبابي إلى ريال مدريد.

احتمالية انتقال ميسي إلى باريس سان جيرمان بعد نهاية عقده بنهاية الموسم الحالي قد تفتح الباب أمام رحيل مبابي والذي يحلم باللعب بقميص ريال مدريد.