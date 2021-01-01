أخبار الانتقالات: اجتماع بشأن مستقبل ميسي وبديل أجويرو من أتلتيكو مدريد

مانشستر يونايتد متخوف من تجديد عقد كافاني
تشعر إدارة مانشستر يونايتد، بالقلق حول تجديد عقد مهاجم الفريق إدينسون كافاني، لمدة موسم آخر بعد أن انضم للفريق في الصيف الماضي في صفقة انتقال حر.
وبحسب "مانشستر إيفيننج نيوز" فإن إدارة الشياطين الحمر متخوفة من تجديد عقد المهاجم صاحب الـ 38 عامًا، بسبب لياقة اللاعب البدنية.
ليفركوزن ينافس آرسنال على ضم لاعب باريس سان جيرمان
يتقدم باير ليفركوزن الألماني، على آرسنال الإنجليزي، في سباق ضم جوليان دراكسلر لاعب باريس سان جيرمان في الصيف المقبل.
وينتهي عقد اللاعب صاحب الـ 27 عامًا مع باريس بنهاية الموسم الحالي، ويريد اللاعب الرحيل عن حديقة الأمراء، من أجل المشاركة من جديد واستعادة مستواه.
وبحسب شبكة بي بي سي الإنجليزية، فإن باير ليفركوزن يتفوق على آرسنال في سباق ضم دراكسلر، إذ أن اللاعب يبحث عن فريق يسمح له بالمشاركة بشكل منتظم وأساسي، كما أنه يفضل العودة إلى الدوري الألماني الذي تألق فيه من قبل.
مانشستر سيتي يتفوق على ريال مدريد في سباق التوقيع مع هالاند
يتقدم مانشستر سيتي الإنجليزي، سباق التوقيع مع المهاجم النرويجي، إرلينج هالاند نجم بوروسيا دورتموند، على حساب ريال مدريد، مانشستر يونايتد، وتشيلسي.
وبحسب صحيفة ديلي ميل الإنجليزية، فإن مانشستر يونايتد مستعد للدخول في مفاوضات مع بوروسيا دورتموند لضم الهداف النرويجي الذي ينتهي عقده في 2022.
وأشارت الصحيفة، إلى أن جار الشياطين الحمر، مانشستر سيتي متقدم في سباق التعاقد مع هالاند، وتواصل بالفعل مع وكيل اللاعب لبحث إمكانية التعاقد مع صاحب الـ 20 عامًا.
برشلونة يتخذ قراره النهائي بشأن ضم فينالدوم
اتخذت إدارة برشلونة، قرارها النهائي بضم جورجينو فينالدوم، متوسط ميدان ليفربول، الذي ارتبط بالانضمام إلى صفوف برشلونة منذ الصيف الماضي.
وينتهي عقد فينالدوم ع الريدز بنهاية الموسم الحالي، ولم يتوصل صاحب الـ 30 عامًا مع ليفربول، إلى أي صيغة لتجديد العقد حتى الآن.
وبحسب صحيفة سبورت الإسبانية، فإن إدارة برشلونة صرفت النظر عن التعاقد مع فينالدوم، بالرغم من أن صفقته كانت ستكون بالمجان، إلا أنه خرج من خطط الفريق الكتالوني.
ماجواير يطلب من مانشستر يونايتد التعاقد مع مدافع إنجليزي
طلب هاري ماجواير، مدافع وقائد مانشستر يونايتد، من إدارة فريقه التعاقد مع مدافع إنجليزي، خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.
وبحسب بودكاست " The Transfer Window" فإن هاري ماجواير، يريد مدافع يلعب بجواره يتحدث الإنجليزية ويستطيع التواصل معه وفهمه.
وأشار التقرير إلى أن بن وايت مدافع برايتون الحالي، هو أحد الأسماء المطروحة على طاولة الشياطين الحمر للتعاقد معه خلال الفترة المقبلة.
اجتماع منتظر لتحديد مستقبل ميسي مع برشلونة
من المنتظر أن يطير والد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، إلى برشلونة، لمناقشة مستقبل نجله مع الفريق الكتالوني، بحضور جوان لابورتا رئيس برشلونة الجديد.
وبحسب صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، فإن والد البرغوث الأرجنتيني، سيسافر إلى برشلونة يوم الإثنين المقبل، لحضور اجتماع مع لابورتا لمناقشة مستقبل ميسي واستمراره مع الفريق الكتالوني.
وشددت الصحيفة على أن أولوية لابورتا في الوقت الحالي بعد فوزه بانتخابات برشلونة، هي تجديد عقد أسطورة الفريق.
مانشستر سيتي يحدد خليفة أجويرو من أتلتيكو مدريد
استقرت إدارة مانشستر سيتي على بديل، مهاجم الفريق سيرجيو أجويرو، في حال رحيله عن الفريق الإنجليزي بنهاية الموسم الحالي، وسيكون خليفته من أتلتيكو مدريد.
وبحسب صحيفة "كواترو"، فإن مانشستر سيتي يضع عينه على جواو فيليكس، نجم أتلتيكو مدريد، ليخلف المهاجم الأرجنتيني في حال رحيله بنهاية الموسم.
وأشارت الصحيفة إلى أن دييجو سيميوني، المدير الفني لأتلتيكو لن يمانع رحيل مهاجم فريقه، خاصة أنه ليس مقتنعًا بالتزامه ومجهوده مع الروخي بلانكوس.