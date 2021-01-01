أخبار الانتقالات: اجتماع بشأن مستقبل ميسي وبديل أجويرو من أتلتيكو مدريد

يتقدم باير ليفركوزن الألماني، على آرسنال الإنجليزي، في سباق ضم جوليان دراكسلر لاعب باريس سان جيرمان في الصيف المقبل.

وينتهي عقد اللاعب صاحب الـ 27 عامًا مع باريس بنهاية الموسم الحالي، ويريد اللاعب الرحيل عن حديقة الأمراء، من أجل المشاركة من جديد واستعادة مستواه.

وبحسب شبكة بي بي سي الإنجليزية، فإن باير ليفركوزن يتفوق على آرسنال في سباق ضم دراكسلر، إذ أن اللاعب يبحث عن فريق يسمح له بالمشاركة بشكل منتظم وأساسي، كما أنه يفضل العودة إلى الدوري الألماني الذي تألق فيه من قبل.