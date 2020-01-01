أخبار الانتقالات: آرسنال لن يسمح برحيل بيبي ومودرتش يرحب بالبقاء في مدريد

واجه الجناح صعوبات في استاد الإمارات لكن لن يسمح له بالمغادرة في يناير

سيجلس مدرب أرسنال ميكيل أرتيتا مع نيكولاس بيبي لمناقشة شكل الجناح وسلوكه، لكن لا توجد خطط للسماح له بمغادرة النادي، وفقًا لصحيفة The Times.

كافح بيبي لاستعادة لياقته منذ انتقاله من ليل العام الماضي بقيمة 72 مليون جنيه إسترليني، وطُرد بسبب ضربة رأس شديدة خلال تعادل آرسنال السلبي مع ليدز في نهاية الأسبوع الماضي.

قيل إن هذه الحادثة أعطت أرتيتا مزيدًا من الشكوك حول لاعب بدأ مباراتين فقط هذا الموسم، لكن مع مواجهة آرسنال جدول مزدحم محليًا وفي أوروبا، سيبقى بيبي جزءًا من الفريق هذا الموسم.