أخبار الانتقالات: نجم يوفنتوس يقترب من إيفرتون وبرشلونة يفكر في ضم جاراي

المرشح الرئاسي لبرشلونة يهاجم نيمار

تفصلنا شهرين عن انتخابات رئيس برشلونة الجديد، وهذا يمنح المرشحين المحتملين أكثر من الوقت الكافي لانتخاب الأصوات بناءً على القرارات التي من المتوقع أن يتخذوها مرة واحدة في المقعد الساخن.

من المؤكد أنها ستكون انتخابات متنازع عليها بشدة مع الرئيس السابق، جوان لابورتا، الذي يعتقد أنه مستعد للترشح مرة أخرى في محاولة لإعادة أيام المجد للنادي الكتالوني.

توني فريكسا هو مرشح آخر ترشح للمنصب من قبل لكنه لم ينجح أبدًا، من غير المرجح أن تكون فورة ثورته الأخيرة قد أسفرت عنه أي خدمة.

على الرغم من أن نيمار لا يزال ذوقًا مكتسبًا للكثيرين، إلا أن هناك القليل من الشك في مؤهلاته الكروية وسيتذكر مشجعو برشلونة باهتمام مدى توافقه مع ليونيل ميسي ولويس سواريز خلال حقبة MSN.

الطريقة التي ترك بها النادي لا تزال مزعجة، لكن فريكسا يعتقد أنه خرج من الحكمة لدرجة أنه لا ينبغي حتى اعتباره توقيعًا محتملاً في المستقبل.

قال لموندو ديبورتيفو: "أنا متأكد من أنني لن أحاول التوقيع مع نيمار" .