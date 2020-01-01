أخبار الانتقالات: وجهة غير متوقعة لألابا وهالاند لن ينضم لريال مدريد

تشيلسي يتفاوض مع ألابا
أفادت تقارير صحفية ألمانية أن تشيلسي قد دخل في مفاوضات مع دافيد ألابا مدافع بايرن ميونخ لضمه في يناير المقبل.
عقد ألابا ينتهي مع بايرن بنهاية هذا الموسم ولم يصل الطرفان إلى اتفاق للتمديد، ما سيجعل سعره في المتناول لأي نادٍ يتعاقد مع بيناير.
مانشستر يونايتد يضغط على برشلونة في صفقة ديمبيلي
يظل نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، مهتمًا بالتعاقد مع عثمان ديمبيلي جناح برشلونة في أقرب فرصة ممكنة.
الصحفي الإيطالي فابريتسيو رومانو، أكد أن جادون سانشو هو الهدف الرئيسي للشياطين الحمر في مركز الجناح، ولكن مطالب بوروسيا دورتموند المالية تجعل الصفقة مستحيلة.
وهو ما سيدفع مانشستر للدخول مرة أخرى لضم ديمبيلي ولكن ليس بأي ثمن، حيث يريد النادي الإنجليزي تخفيض المبلغ.
وأوضح أن برشلونة مستعد للتخلي عن اللاعب بقيمة تتراوح بين 70 إلى 80 مليون يورو، لتعويض القيمة المالية التي دفعها النادي الكتالوني لضمه من دورتموند بـ105 مليون يورو
دورتموند يُحبط ريال مدريد: هالاند باقٍ معنا لمدة طويلة!
شدد مايكل زورك، المدير الرياضي لبوروسيا دورتموند، على استمرار إرلينج هالاند في سيجنال إيدونا بارك لفترة طويلة، وأكد على عدم التفات النادي لشائعات رحيله المتوقع الصيف المقبل.
زورك قال "نحن نخطط على المدى الطويل مع إرلينج، لا يجب علينا التعامل مع الشائعات على الإطلاق، أراه معنا لفترة طويلة".
وضعية عوار تلفت الأنظار
ذكرت "ليكيب" أن ليون قرر إيقاف حسام عوار بسبب تغيبه عن التدريب في الأيام الماضية دون إذن.
الموقف أعاد فتح الحديث عن اهتمام يوفنتوس باللاعب وإمكانية تحركه لضمه يناير المقبل حال رحيل سامي خضيرة>
مانشستر يطارد تشالهان أوغلو
كشفت "بيلد" أن مانشستر يونايتد بات الأقرب للتعاقد مع الدولي التركي هاكان تشالهان أوغلو حال فشل مفاوضات تمديد العقد مع ميلان.
"توتوسبورت" أكدت أن المفاوضات لم تتوقف، ولكن يجب أن يخفض اللاعب من مطالبه المادية بخصوص الراتب
خطة كتالونية لضم إيزيكيل جاراي
برز إيزيكيل جاراي كأحدث لاعب يتم ربطه ببرشلونة، الذين هم في أمس الحاجة إلى تعزيزات دفاعية في يناير.
وفقًا لـ El Chiringuito، حدد برشلونة جاراي كهدف محتمل.
قلب الدفاع الأرجنتيني هو واحد من العديد من اللاعبين المرتبطين بالانتقال إلى كاتالونيا في فترة الانتقالات المقبلة في يناير،
حيث أصبح النادي في أمس الحاجة إلى حل دفاعي مؤقت بعد إصابة جيرارد بيكيه.
.جاراي الآن لاعب حر بعد انتهاء عقده مع فالنسيا
المفاوضات مستمرة بين برشلونة والسيتي
جعل برشلونة مدافع مانشستر سيتي إيريك جارسيا " أولوية " في فترة الانتقالات في يناير بسبب إصابة جيرارد بيكيه، حسبما ذكر مراسل موقع جول إيجناسي أوليفا.
في غضون ذلك ، كشفت المجلة الإسبانية سبورت عن تفاصيل المناقشات التي أجراها الناديان الصيف الماضي في الموعد النهائي، والتي انتهت برفض مانشستر سيتي جهود برشلونة لضم المدافع.
تعرض بيكيه المخضرم في برشلونة لإصابة في الأربطة في الهزيمة الأخيرة في الدوري الإسباني أمام أتلتيكو مدريد، وقد تؤدي الإصابة إلى إضاعة اللاعب الإسباني لمدة تصل إلى ستة أشهر من اللعب، الأمر الذي جعل التعاقد مع جارسيا أكثر إلحاحًا.
وهذا يعني أن الصفقة في يناير ستكون مرجحة أكثر، بدلاً من مغادرة إنجلترا مجانًا الصيف المقبل.