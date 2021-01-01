أخبار الانتقالات: مانشستر يونايتد مستمر في مطاردة سانشو وصفقة جديدة لميلان

من المقرر أن يعيد بايرن ميونخ دوجلاس كوستا إلى يوفنتوس هذا الشهر، وفقًا لما أوردته لاجازيتا ديلو سبورت.

انتقل البرازيلي إلى أليانز أرينا على سبيل الإعارة لمدة موسم الصيف الماضي، لكنه عانى من أجل اللعب المنتظم تحت قيادة هانتسي فليك.

يخطط يوفنتوس لإرسال كوستا على سبيل الإعارة إلى نادٍ آخر عند عودته، حيث كان وولفرهامبتون ومانشستر يونايتد من بين أولئك الذين ارتبطوا بخدماته في الماضي.