أخبار الانتقالات: مانشستر يونايتد مستمر في مطاردة سانشو وصفقة جديدة لميلان

اهتمام فرنسي بمارسيلو
يحظى مارسيلو ظهير ريال مدريد باهتمام موناكو - وفقًا لـ AS.
الفريق الفرنسي مستعد لمنح البرازيلي عقدًا مدته ثلاث سنوات في ستاد لويس الثاني بقيمة 6 ملايين يورو في الموسم الواحد.
مارسيلو صاحب الـ 32 عامًا، موجود في سجلات مدريد منذ 14 سنة، لكن عقده الحالي ينتهي في غضون 18 شهرًا ولم يعد منتظمًا في تشكيلة زين الدين زيدان.
بايرن ميونخ سينهي إعارة لاعب يوفنتوس!
من المقرر أن يعيد بايرن ميونخ دوجلاس كوستا إلى يوفنتوس هذا الشهر، وفقًا لما أوردته لاجازيتا ديلو سبورت.
انتقل البرازيلي إلى أليانز أرينا على سبيل الإعارة لمدة موسم الصيف الماضي، لكنه عانى من أجل اللعب المنتظم تحت قيادة هانتسي فليك.
يخطط يوفنتوس لإرسال كوستا على سبيل الإعارة إلى نادٍ آخر عند عودته، حيث كان وولفرهامبتون ومانشستر يونايتد من بين أولئك الذين ارتبطوا بخدماته في الماضي.
حارس جديد في قائمة اهتمامات آرسنال
بحث آرسنال عن حارس مرمى آخر قادهم نحو فريدي وودمان، حسب صحيفة ذا صن.
يريد ميكيل أرتيتا جلب المزيد من التغطية خلف بيرند لينو في استاد الإمارات، مع وجود خيار احتياطي من نيوكاسل في قائمتهم الآن.
ليفربول مستمر في مفاوضات ألابا
يحرص كلوب على نجم بايرن ميونخ
يظل ريال مدريد هو المرشح المفضل للتعاقد مع دافيد ألابا، لكن وفقًا لبيلد، لا يزال ليفربول يبحث في صفقة.
يحتاج يورجن كلوب إلى تعزيزات في الدفاع، مع احتمال إغراء اللاعب النمساوي متعدد الاستخدامات بعيدًا عن بايرن ميونخ قبل انتهاء عقده في الصيف.
هل تتم إقالة لامبارد الليلة؟
تشيلسي مستعد لإقالة فرانك لامبارد إذا خسر أمام ليستر اليوم الثلاثاء، بحسب توك سبورت.
تعرض أسطورة البلوز لضغوط هذا الموسم بعد أن شهد صراعًا مكثفًا مع الفريق من أجل الاتساق، مع نتيجة إيجابية مطلوبة الآن ضد ليستر الذي يصارع على اللقب.
فاينالدوم يريد اللعب تحت قيادة كومان في برشلونة
سينظر جورجينيو فاينالدوم إلى الانتقال لبرشلونة على أنه "حلم" ، كما يقول داني مورفي، حيث يتطلع لاعب خط وسط ليفربول إلى السير على خطى زملائه الهولنديين يوهان كرويف ورونالد كومان في كامب نو.
وقال مورفي لـ TalkSPORT: "ربما كان برشلونة حلمًا طالما حلم به فاينالدوم، ربما يشعر في ليفربول بعد التعاقدات الجديدة أنه قد تم استبعاده قليلاً."
رسميًا ماريو ماندجوكيتش إلى ميلان
Official Statement: @MarioMandzukic9 ➡ https://t.co/g4peqjiQ7h— AC Milan (@acmilan) January 19, 2021
Comunicato Ufficiale: Mario Mandžukić ➡ https://t.co/gEHRYtZmQL #ReadyToUnleash #SempreMilan pic.twitter.com/NjmFT2ESVq
مانشستر يونايتد مستمر في مطاردة سانشو!
عودة الشياطين الحمر لجناح إنجلترا
سيسعى مانشستر يونايتد للدخول في محادثات جديدة لانتقال جناح بوروسيا دورتموند جادون سانشو، حسب سكاي سبورتس.
قضى الشياطين الحمر جزءًا كبيرًا من عام 2020 في متابعة الإنجليزي الدولي وهم على استعداد لخطوة أكبر من اهتمامهم قبل انتقالات الصيف المقبل.
رسميًا..أوزيل في فنربخشه
Mesut Özil İstanbul'da! 💛💙 pic.twitter.com/tSyivOA8Em— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) January 17, 2021
النجم المغربي يقترب من العودة لإيطاليا
يقترب النجم المغربي المهدي بنعطية من العودة إلى الدوري الإيطالي
Mehdi Benatia is set to join Parma in Serie A from Al-Duhail on loan with obligation to buy. The deal will be completed next week - Parma will also sign Andrea Conti from AC Milan. 🇲🇦 @DiMarzio @SkySport @Kyle_J_Krause #transfers— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 17, 2021
صفقة جديدة على أعتاب ميلان
كان مدافع ستراسبورج محمد سيماكان هو الهدف الأساسي للروسونيري، لكن الفرنسي، الذي هو أيضًا هدف للايبزيج، يحتاج إلى عملية جراحية وسيغيب عن الملاعب لمدة شهرين تقريبًا.
كان ميلان يتابع توموري البالغ من العمر 23 عامًا منذ بعض الوقت، ولا يلزم تأكيد سوى القليل من تفاصيل الصفقة قبل أن يصبح الانتقال رسميًا.