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أخبار الانتقالات: مانشستر يونايتد مستمر في مطاردة سانشو وصفقة جديدة لميلان

تعرف على أخبار الانتقالات اليوم الثلاثاء 19 يناير 2021 وكيف تستعد الأندية الأوروبية الكبرى لخوض سوق الانتقالات الشتوية في يناير 2021؟

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ONLY GERMANY GFX Jadon Sancho Manchester United
Imago Images / MIS

اهتمام فرنسي بمارسيلو

2021-01-19T13:18:30Z

يحظى مارسيلو ظهير ريال مدريد باهتمام موناكو - وفقًا لـ AS.

الفريق الفرنسي مستعد لمنح البرازيلي عقدًا مدته ثلاث سنوات في ستاد لويس الثاني بقيمة 6 ملايين يورو في الموسم الواحد.

مارسيلو صاحب الـ 32 عامًا، موجود في سجلات مدريد منذ 14 سنة، لكن عقده الحالي ينتهي في غضون 18 شهرًا ولم يعد منتظمًا في تشكيلة زين الدين زيدان.

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(C)Getty images

بايرن ميونخ سينهي إعارة لاعب يوفنتوس!

2021-01-19T13:17:59Z

من المقرر أن يعيد بايرن ميونخ دوجلاس كوستا إلى يوفنتوس هذا الشهر، وفقًا لما أوردته لاجازيتا ديلو سبورت.

انتقل البرازيلي إلى أليانز أرينا على سبيل الإعارة لمدة موسم الصيف الماضي، لكنه عانى من أجل اللعب المنتظم تحت قيادة هانتسي فليك.

يخطط يوفنتوس لإرسال كوستا على سبيل الإعارة إلى نادٍ آخر عند عودته، حيث كان وولفرهامبتون ومانشستر يونايتد من بين أولئك الذين ارتبطوا بخدماته في الماضي.

حارس جديد في قائمة اهتمامات آرسنال

2021-01-19T13:10:50Z

بحث آرسنال عن حارس مرمى آخر قادهم نحو فريدي وودمان، حسب صحيفة ذا صن.

يريد ميكيل أرتيتا جلب المزيد من التغطية خلف بيرند لينو في استاد الإمارات، مع وجود خيار احتياطي من نيوكاسل في قائمتهم الآن.

ليفربول مستمر في مفاوضات ألابا

2021-01-19T13:08:35Z

يحرص كلوب على نجم بايرن ميونخ

يظل ريال مدريد هو المرشح المفضل للتعاقد مع دافيد ألابا، لكن وفقًا لبيلد، لا يزال ليفربول يبحث في صفقة.

يحتاج يورجن كلوب إلى تعزيزات في الدفاع، مع احتمال إغراء اللاعب النمساوي متعدد الاستخدامات بعيدًا عن بايرن ميونخ قبل انتهاء عقده في الصيف.

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(C)Getty Images

هل تتم إقالة لامبارد الليلة؟

2021-01-19T13:07:08Z

تشيلسي مستعد لإقالة فرانك لامبارد إذا خسر أمام ليستر اليوم الثلاثاء، بحسب توك سبورت.

تعرض أسطورة البلوز لضغوط هذا الموسم بعد أن شهد صراعًا مكثفًا مع الفريق من أجل الاتساق، مع نتيجة إيجابية مطلوبة الآن ضد ليستر الذي يصارع على اللقب.

Frank Lampard Chelsea 2020-21
Getty

فاينالدوم يريد اللعب تحت قيادة كومان في برشلونة

2021-01-19T13:06:33Z

سينظر جورجينيو فاينالدوم إلى الانتقال لبرشلونة على أنه "حلم" ، كما يقول داني مورفي، حيث يتطلع لاعب خط وسط ليفربول إلى السير على خطى زملائه الهولنديين يوهان كرويف ورونالد كومان في كامب نو.

وقال مورفي لـ TalkSPORT: "ربما كان برشلونة حلمًا طالما حلم به فاينالدوم، ربما يشعر في ليفربول بعد التعاقدات الجديدة أنه قد تم استبعاده قليلاً."

مانشستر يونايتد مستمر في مطاردة سانشو!

2021-01-19T12:56:43Z

عودة الشياطين الحمر لجناح إنجلترا

سيسعى مانشستر يونايتد للدخول في محادثات جديدة لانتقال جناح بوروسيا دورتموند جادون سانشو، حسب سكاي سبورتس.

قضى الشياطين الحمر جزءًا كبيرًا من عام 2020 في متابعة الإنجليزي الدولي وهم على استعداد لخطوة أكبر من اهتمامهم قبل انتقالات الصيف المقبل.

Jadon Sancho Manchester United GFX
Getty/Goal

النجم المغربي يقترب من العودة لإيطاليا

2021-01-18T10:50:23Z

يقترب النجم المغربي المهدي بنعطية من العودة إلى الدوري الإيطالي

صفقة جديدة على أعتاب ميلان

2021-01-18T10:48:06Z

ميلان يقترب من صفقة ستشهد توقيع مدافع تشيلسي فيكايو توموري على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم بخيار شراء بقيمة 25 مليون جنيه إسترليني (34 مليون دولار).
كان مدافع ستراسبورج محمد سيماكان هو الهدف الأساسي للروسونيري، لكن الفرنسي، الذي هو أيضًا هدف للايبزيج، يحتاج إلى عملية جراحية وسيغيب عن الملاعب لمدة شهرين تقريبًا.
كان ميلان يتابع توموري البالغ من العمر 23 عامًا منذ بعض الوقت، ولا يلزم تأكيد سوى القليل من تفاصيل الصفقة قبل أن يصبح الانتقال رسميًا.