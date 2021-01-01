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أخبار الانتقالات: مانشستر يونايتد يحدد سعر بوجبا ونابولي يطارد نجم آرسنال

تعرف على أخبار الانتقالات اليوم الإثنين11 يناير 2021 وكيف تستعد الأندية الأوروبية الكبرى لخوض سوق الانتقالات الشتوية في يناير 2021؟

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Kieran Tierney Arsenal 2020-21
Getty Images

سباق بين مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان من أجل نجم بريست

2021-01-11T11:27:23Z

الشياطين الحمر حريصون على لاعب خط وسط بريست

يستعد مانشستر يونايتد لخوض معركة مع باريس سان جيرمان للاعب خط وسط بريست رومان فايفر.

تدعي Le10Sport أن الشياطين الحمر مستعدون لضم الشاب ذو التصنيف العالي والذي يبلغ من العمر 22 عامًا ويمكن أن يكون بديلاً أرخص لـ سانشو.

إيفرتون مهتم بلاعب وست هام المعار

2021-01-11T11:26:21Z

وفقًا لـ TeamTalk، فإن فيليب أندرسون المعار من وست هام هو موضوع اهتمام النادي حاليًا.

ومن المقرر أن يعود اللاعب إلى لندن هذا الشهر بعد خلاف مع مدرب بورتو سيرجيو كونسيكاو.

البرازيلي مفتوح للعب مع وست هام في النصف الثاني من الموسم، لكن لا يوجد مكان له في تشكيلة ديفيد مويس، وكارلو أنشيلوتي مستعد لإحضاره إلى إيفرتون على سبيل الإعارة.

نيوكاسل يصرف النظر عن لاعب مانشستر يونايتد

2021-01-11T11:25:13Z

تخلى نيوكاسل يونايتد عن سعيه وراء براندون ويليامز بعد أن قال مانشستر يونايتد إنهم لن يدعوا المدافع يغادر في هذه الانتقالات الشتوية، بحسب The Northern Echo.

كان فريق ستيف بروس يأمل في إحضار لاعب الشياطين الحمر لتعزيز صفوفهم، حيث كافح ويليامز للدقائق العادية هذا الموسم.

لكن أولي جونار سولشاير يقول إن مستقبل الظهير الأيسر يكمن في ملعب أولد ترافورد في الوقت الحالي.

توتنهام ينفي اقتراب وينكس من فالنسيا

2021-01-11T11:24:32Z

نفى توتنهام اقتراب فالنسيا من التعاقد مع هاري وينكس، وفقًا لصحيفة ديلي ميل.

كان الفريق الإسباني يأمل في ضم لاعب الوسط على سبيل الإعارة، حيث قيل إن المدرب خافي غراسيا كان معجبًا بآداء اللاعب.

ومع ذلك، رفض توتنهام العرض الأولي، لذلك يجهز فالنسيا صفقة أفضل.

نابولي يراقب نجم آرسنال

2021-01-11T11:23:41Z

نجم الجانرز تحت أنظار نابولي

حدد نابولي كيران تيرني كهدف طويل المدى، مع عدم رغبة آرسنال في استلام العروض للاعب، بحسب التلجراف.

أصيب نادي دوري الدرجة الأولى الإيطالي بالإحباط لفقدان المدافع قبل أن ينتقل إلى استاد الإمارات ويرغب الآن في تجديد الاهتمام.

ثم يواجه الجانرز معركة لإبقائه داخل جدران النادي، خاصةً وأن أداءهم كان أقل من المتوقع هذا الموسم.Kieran Tierney

Kieran Tierney Arsenal

كامافينجا المرتبط بريال مدريد يتحدث عن مستقبله

2021-01-11T11:20:49Z

يقول إدواردو كامافينجا إنه لن يتخذ أي قرار بشأن مستقبله حتى نهاية الموسم الحالي، حيث تستمر التوقعات حول الخروج من رين.

استمتع اللاعب الدولي الفرنسي بموسم استثنائي مع نادي الدوري الفرنسي الموسم الماضي.

لقد أثار الإعجاب مرة أخرى هذا الموسم مع ناديه، والجميع يؤكد فقط على مساره التصاعدي كشاب ونجم مستقبلي.

مانشستر يونايتد يحدد سعر بوجبا

2021-01-11T11:18:36Z

اليونايتد يرد على باريس بشأن بوجبا

تم إبلاغ أبطال دوري الدرجة الأولى الفرنسي باريس سان جيرمان بتكلفة التوقيع مع بول بوجبا من مانشستر يونايتد.

وفقًا لـ Express Sport، يبحث الشياطين الحمر عن 75 مليون جنيه إسترليني (101 مليون دولار) في أي صفقة يشارك فيها لاعب خط الوسط حامل لقب كأس العالم.

pogba
(C)Getty Images

رايس يحبط فرص الانتقال لمانشستر يونايتد

2021-01-10T09:53:36Z

ديكلان رايس ليس لديه أي رغبة في مغادرة وست هام إلى مانشستر يونايتد ، حسب صحيفة ميرور.

لاعب الوسط سعيد في لندن ولا يريد الابتعاد عن العاصمة، مع وجود تشيلسي كوجهته المفضلة.

لاعب برازيلي جديد على رادار ريال مدريد

2021-01-10T09:43:30Z

وفقًا لـ Defensa Central، فإن ريال مدريد مهتم بالتعاقد مع لاعب جريميو إدواردو جابرييل، المعروف باسم بيبي.

على مر السنين، بنى النادي الملكي سمعة طيبة بالتعاقد مع بعض ألمع النجوم البرازيليين، رونالدو وروبرتو كارلوس وكاكا هم أمثلة بارزة للبرازيليين الذين غزوا أوروبا مع لوس بلانكوس.

بعد النجاح الأخير مع أمثال فينيسيوس جونيور ورودريجو و ميليتاو، عاد ريال مدريد إلى الدوري البرازيلي بحثًا عن التعزيزات واعتبر بيبي صفقة محتملة.

أتلتيكو مدريد يقترب من بديل دييجو كوستا

2021-01-09T09:04:25Z

اقترب أتلتيكو مدريد من التعاقد مع موسى ديمبيلي من ليون.

يزعم ماركا أن اللاعب الفرنسي الدولي سينضم إلى الجانب الإسباني على سبيل الإعارة ليعوض رحيل دييجو كوستا.