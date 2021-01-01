أخبار الانتقالات: مانشستر يونايتد يحدد سعر بوجبا ونابولي يطارد نجم آرسنال

سباق بين مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان من أجل نجم بريست
الشياطين الحمر حريصون على لاعب خط وسط بريست
يستعد مانشستر يونايتد لخوض معركة مع باريس سان جيرمان للاعب خط وسط بريست رومان فايفر.
تدعي Le10Sport أن الشياطين الحمر مستعدون لضم الشاب ذو التصنيف العالي والذي يبلغ من العمر 22 عامًا ويمكن أن يكون بديلاً أرخص لـ سانشو.
إيفرتون مهتم بلاعب وست هام المعار
وفقًا لـ TeamTalk، فإن فيليب أندرسون المعار من وست هام هو موضوع اهتمام النادي حاليًا.
ومن المقرر أن يعود اللاعب إلى لندن هذا الشهر بعد خلاف مع مدرب بورتو سيرجيو كونسيكاو.
البرازيلي مفتوح للعب مع وست هام في النصف الثاني من الموسم، لكن لا يوجد مكان له في تشكيلة ديفيد مويس، وكارلو أنشيلوتي مستعد لإحضاره إلى إيفرتون على سبيل الإعارة.
نيوكاسل يصرف النظر عن لاعب مانشستر يونايتد
تخلى نيوكاسل يونايتد عن سعيه وراء براندون ويليامز بعد أن قال مانشستر يونايتد إنهم لن يدعوا المدافع يغادر في هذه الانتقالات الشتوية، بحسب The Northern Echo.
كان فريق ستيف بروس يأمل في إحضار لاعب الشياطين الحمر لتعزيز صفوفهم، حيث كافح ويليامز للدقائق العادية هذا الموسم.
لكن أولي جونار سولشاير يقول إن مستقبل الظهير الأيسر يكمن في ملعب أولد ترافورد في الوقت الحالي.
توتنهام ينفي اقتراب وينكس من فالنسيا
نابولي يراقب نجم آرسنال
نجم الجانرز تحت أنظار نابولي
حدد نابولي كيران تيرني كهدف طويل المدى، مع عدم رغبة آرسنال في استلام العروض للاعب، بحسب التلجراف.
أصيب نادي دوري الدرجة الأولى الإيطالي بالإحباط لفقدان المدافع قبل أن ينتقل إلى استاد الإمارات ويرغب الآن في تجديد الاهتمام.
ثم يواجه الجانرز معركة لإبقائه داخل جدران النادي، خاصةً وأن أداءهم كان أقل من المتوقع هذا الموسم.Kieran Tierney
كامافينجا المرتبط بريال مدريد يتحدث عن مستقبله
يقول إدواردو كامافينجا إنه لن يتخذ أي قرار بشأن مستقبله حتى نهاية الموسم الحالي، حيث تستمر التوقعات حول الخروج من رين.
استمتع اللاعب الدولي الفرنسي بموسم استثنائي مع نادي الدوري الفرنسي الموسم الماضي.
لقد أثار الإعجاب مرة أخرى هذا الموسم مع ناديه، والجميع يؤكد فقط على مساره التصاعدي كشاب ونجم مستقبلي.
مانشستر يونايتد يحدد سعر بوجبا
اليونايتد يرد على باريس بشأن بوجبا
تم إبلاغ أبطال دوري الدرجة الأولى الفرنسي باريس سان جيرمان بتكلفة التوقيع مع بول بوجبا من مانشستر يونايتد.
وفقًا لـ Express Sport، يبحث الشياطين الحمر عن 75 مليون جنيه إسترليني (101 مليون دولار) في أي صفقة يشارك فيها لاعب خط الوسط حامل لقب كأس العالم.
رايس يحبط فرص الانتقال لمانشستر يونايتد
ديكلان رايس ليس لديه أي رغبة في مغادرة وست هام إلى مانشستر يونايتد ، حسب صحيفة ميرور.
لاعب الوسط سعيد في لندن ولا يريد الابتعاد عن العاصمة، مع وجود تشيلسي كوجهته المفضلة.
لاعب برازيلي جديد على رادار ريال مدريد
وفقًا لـ Defensa Central، فإن ريال مدريد مهتم بالتعاقد مع لاعب جريميو إدواردو جابرييل، المعروف باسم بيبي.
على مر السنين، بنى النادي الملكي سمعة طيبة بالتعاقد مع بعض ألمع النجوم البرازيليين، رونالدو وروبرتو كارلوس وكاكا هم أمثلة بارزة للبرازيليين الذين غزوا أوروبا مع لوس بلانكوس.
بعد النجاح الأخير مع أمثال فينيسيوس جونيور ورودريجو و ميليتاو، عاد ريال مدريد إلى الدوري البرازيلي بحثًا عن التعزيزات واعتبر بيبي صفقة محتملة.
أتلتيكو مدريد يقترب من بديل دييجو كوستا
اقترب أتلتيكو مدريد من التعاقد مع موسى ديمبيلي من ليون.
يزعم ماركا أن اللاعب الفرنسي الدولي سينضم إلى الجانب الإسباني على سبيل الإعارة ليعوض رحيل دييجو كوستا.