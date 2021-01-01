أخبار الانتقالات: ليفربول يخسر 18 مليون بسبب كوتينيو وألابا في طريقه لمدريد

مارسيليا يدخل السباق على مهاجم نابولي
مارسيليا هو أحدث نادٍ يتم ربطه بمهاجم نابولي أركاديوس ميليك، حسب جازيتا ديلو سبورت.
ينتهي عقد اللاعب الدولي البولندي في نهاية الموسم، لذا فإن نابولي مستعد لبيعه هذا الشهر لتحصيل بعض الأموال بدلًا من الرحيل مجانًا.
ويعتقد أيضا أن أتلتيكو مدريد يفكر في الانتقال لميليك في الوقت الذي يسعى فيه لاستبدال دييجو كوستا، الذي تم الاستغناء عنه في نهاية الشهر الماضي
توتنهام يقرر عدم رحيل نجميه
لا ينوي توتنهام السماح لهوجو لوريس وديلي آلي بمغادرة النادي في يناير، وفقًا لما ذكرته صحيفة ذا ميل.
تم ربط باريس سان جيرمان الذي من المتوقع أن يعين مدرب توتنهام السابق ماوريسيو بوتشيتينو مدربًا له في نهاية هذا الأسبوع، بضربة مزدوجة.
ومع ذلك، يقف فريق جوزيه مورينيو بحزم ومستعد لرفض أي عروض للثنائي هذا الشهر.
ألابا في طريقه إلى ريال مدريد
يستعد اللوس بلانكوس للتعاقد مع نجم بايرن ميونخ
يعتقد ماركا أن مدافع بايرن ميونخ ديفيد ألابا يتجه إلى ريال مدريد في الصيف القادم.
إنه مستعد لتوقيع صفقة لمدة أربع سنوات مع النادي الملكي، تبلغ قيمتها 10 ملايين يورو (8.7 مليون جنيه إسترليني / 12 مليون دولار).
بعد انتهاء عقده في الصيف، يتمتع النمساوي الدولي بحرية التفاوض مع من يختاره.
ليفربول يخسر 18 مليون بسبب إصابة كوتينيو!
ذكرت صحيفة ستار أن إصابة فيليب كوتينيو لبرشلونة تنبئ بأخبار سيئة لليفربول.
كان من المقرر أن يدفع برشلونة للريدز مبلغًا إضافيًا قدره 18 مليون جنيه إسترليني إذا خاض اللاعب البرازيلي الدولي 100 مباراة مع النادي، لكن يبدو الآن أنه من غير المرجح أن يفعل ذلك لأنه ينتظر خمسة أشهر على الهامش بسبب الإصابة.
اليونايتد يقترب من مهاجم أتالانتا
موعد الإعلان الرسمي عن بوتشيتينو في باريس
ذكرت صحيفة ليكيب أنه سيتم الكشف رسميا عن ماوريسيو بوتشيتينو مدربا لفريق باريس سان جيرمان يوم السبت.
وصل إلى باريس بعد أن أمضى العام الجديد في لندن وسيخضع لجلسته التدريبية الأولى يوم الأحد.
يوفنتوس يسعى لعودة مهاجمه السابق
يوفنتوس يخطط لخطوة ثانية للمهاجم المخضرم فرناندو يورينتي، حسب توتوسبورت.
غادر الإسباني تورينو في عام 2015، لكن في الوقت الذي يكافح فيه من أجل المشاركة مع نابولي، يمكن إعادة التوقيع معه من قبل بطل دوري الدرجة الأولى الإيطالي في الانتقالات الشتوية، حيث يتطلع أندريا بيرلو إلى ضم هداف آخر.
تعثر المفواضات مع راموس!
هل اقترب رحيل راموس عن البرنابيو؟
تعثرت المناقشات مع سيرخيو راموس بشأن عقد جديد في ريال مدريد بسبب تخفيضات الميزانية في النادي، حسب تقرير AS.
سينتهي عقد راموس في نهاية الموسم واللوس بلانكوس حريص على ربط قائده بصفقة جديدة، لكن تأثير جائحة فيروس كورونا يعني أنه يجب توفير حوالي 300 مليون يورو (270 مليون جنيه إسترليني / 364 مليون جنيه إسترليني) في جميع المجالات.
يتضمن ذلك أجور اللاعبين وتجديد العقود، حيث يأمل ريال مدريد أن يكون راموس مثالاً يحتذى به بقبول خفض الأجور مع الوعد بالمكافآت بمجرد أن يبدأ تأثير الوباء في التراجع.
تقارير .. توخيل قد يخلف كومان بعد انتخابات برشلونة
يضع نادي برشلونة الإسباني، المدرب الألماني توماس توخيل، ضمن أهم المرشحين لتولي مهمة تدريب الفريق في المستقبل.
كريستيان فالك الصحفي بـ"سبورت بيلد" الألمانية، أكد اهتمام برشلونة بتوخيل، ضمن المدربين المفضلين لأحد المرشحين المحتملين لرئاسة النادي.
وعلى جانب آخر يترقب الثنائي الإنجليزي تشيلسي وآرسنال موقف توخيل من بعيد، تحسبًا لتعيينه في حالة إقالة ميكيل أرتيتا أو فرانك لامبارد
ريال مدريد يفكر في ضم نكونكو
اهتمام كبير من ريال مدريد بالتعاقد مع كريستوفر نكونكو، جناح لايبزيج، وأحد أفضل أجنحة الدوري الألماني في الآونة الأخيرة.
وبحسب ما أوردته الصحافة مؤخرًا، فإن النادي الملكي سيتعين عليه دفع 30 مليون يورو لإقناع إدارة النادي الألماني بالتخلي عن جناحها.
ريال مدريد غير قلق من اهتمام برشلونة بهالاند
أكدت صحيفة "آس" على أن إدارة ريال مدريد لا تشعر بالانزعاج من الأنباء المتواترة عن اهتمام برشلونة بالتعاقد مع إرلينج هالاند في الفترة المقبلة.
وأشارت الصحيفة إن أن الثقة تملأ إدارة النادي الملكي بأن هالاند سيرتدي القميص الأبيض في نهاية المطاف.
رايولا يكذّب اتفاق هالاند مع برشلونة
نفى مينو رايولا وكيل أعمال المهاجم النرويجي الشاب إرلينج هالاند اتفاقه مع أي من المرشحين لرئاسة برشلونة من أجل انتقال مهاجم دورتموند إلى الفريق الكتالوني في حالة فوز أحدهم.
وأشارت مصادر صحفية أن المهاجم الدولي النرويجي إرلينج هالاند من الممكن أن يصبح لاعبًا لبرشلونة في الصيف المقبل، الأمر الذي يتوقف على مصير انتخابات رئاسة النادي الكتالوني.
ولكن رايولا جاء رده قاطعًا في هذا السياق حيث قال: "أخبار كاذبة! لم أتحدث أبدًا مع أي مرشح رئاسي لبرشلونة بشأن هالاند ولن أفعل ذلك. إذا تم انتخاب رئيس جديد في يناير، فيمكنه الاتصال بي