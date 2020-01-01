أخبار الانتقالات: ليفربول في حاجة لمدافع ومبابي يريد الرحيل

النجم البرازيلي يريد البقاء مع باريس

يرغب النجم البرازيلي نيمار في البقاء مع باريس سان جيرمان على الرغم من أن العملاق الفرنسي لم يفتح بعد محادثات بشأن العقد، حسبما ذكرت صحيفة لو باريسين.

تنتهي صلاحية عقد نيمار وكيليان مبابي في نهاية عام 2022، ولا يبدو أي منهما قريبًا من تمديد صفقاتهما في المستقبل القريب.

ذكرت الصحف أن نيمار حريص على البقاء في العاصمة الفرنسية لكنه يشعر بخيبة أمل لأن باريس سان جيرمان لم يبدأ المناقشات معه على الرغم من رغبته في البقاء.