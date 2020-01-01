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أخبار الانتقالات: الليجا تقيد برشلونة ونجم اليونايتد يقترب من توتنهام

تعرف على أخبار الانتقالات اليوم الأحد 20 سبتمبر 2020 وكيف تخوض الأندية الأوروبية الكبرى سوق الانتقالات وما هي أخبار الصفقات المنتظرة في الميركاتو؟

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Jose Mourinho, Jesse Lingard, Man Utd
Getty

كامارا ينتقل رسميًا إلى مينيسوتا

2020-09-20T08:46:21Z

أعلن نادي مينيسوتا رسميًا على حسابه عن صفقته الجديدة كي كامارا صاحب الـ36 عامًا

 

 

توتنهام حريص على التعاقد مع نجم مانشستر يونايتد

2020-09-20T08:44:13Z

نجم مانشستر يونايتد يقترب من توتنهام

توتنهام حريص على التعاقد مع لاعب خط وسط مانشستر يونايتد جيسي لينجارد - وفقًا لصحيفة ديلي ستار.

مدرب الشياطين الحمر السابق جوزيه مورينيو يريد لم شمله مع اللاعب البالغ من العمر 27 عامًا في توتنهام، الذي يخطط لإنفاق 30 مليون جنيه إسترليني (39 مليون دولار) مقابل خدماته.

لم يبدأ لينجارد مباراة في الدوري الإنجليزي منذ يناير، واستُبعد من تشكيلة يونايتد في المباراة الافتتاحية للموسم الجديد ضد كريستال بالاس يوم السبت.

ليون يضع ثنائي رين تحت الأنظار

2020-09-20T08:41:42Z

وضع ليون أنظاره على ثنائي رين هاماري تراوري وبراندون سوبي، وفقًا لما ذكرته ليكيب.

رودي جارسيا يريد إحضار ظهير أيمن آخر بعد رؤية رافائيل وبيير كالولو وكيني تيتي يغادرون ملعب جروباما في وقت سابق في فترة الانتقالات.

يأمل ليون في إضافة تراوري أو سوبي إلى صفوفهم، حيث يستطيع كلا الرجلين توفير منافسة إضافية لليو دوبوا في الدفاع.

فالنسيا يسعى لضم حارس مانشستر يونايتد

2020-09-20T08:39:46Z

حدد فالنسيا حارس مرمى مانشستر يونايتد سيرجيو روميرو كهدف للنادي، وفقًا لصحيفة The Mirror.

اقترب العملاق الإسباني من الشياطين الحمر بشأن صفقة محتملة بقيمة 6 ملايين جنيه إسترليني للاعب البالغ من العمر 33 عامًا، والذي يتوق للعب كرة قدم منتظمة مع الفريق.

كان روميرو هو البديل لدافيد دي خيا طوال الفترة التي قضاها في إنجلترا، وانخفض بشكل أكبر احتمال مشاركته بعد عودة دين هندرسون من فترة إعارة في شيفيلد يونايتد في وقت سابق من هذا الصيف.

Sergio Romero Man Utd 2019-20
Getty Images

مدرب نوريتش يقضي على آمال برشلونة في صفقته الجديدة

2020-09-20T08:36:08Z

أعلن دانييل فارك مدرب نوريتش أنه لن يبيع الظهير الأيمن ماكس آرونز مقابل 100 مليون جنيه إسترليني (109 مليون يورو / 129 مليون دولار).

وبحسب ما ورد، فإن اللاعب البالغ من العمر 20 عامًا قد جذب اهتمام برشلونة، الذين ارتبطوا بمحاولة التعاقد مع المدافع على سبيل الإعارة هذا الموسم.

لعب آرونز 40 مباراة في جميع المسابقات مع نوريتش خلال مشواره الأخير ولعب 90 دقيقة كاملة يوم السبت في اللقاء الذي انتهى بالتعادل 2-2 مع بريستون.

مانشستر سيتي يغير وجهته من كوليبالي إلى مدافع الدوري الإسباني

2020-09-20T08:35:09Z

يستعد مانشستر سيتي للتعاقد مع جيوليس كوندي لاعب إشبيلية، وفقًا لما ذكرته AS.

المدافع البالغ من العمر 21 عامًا، صفقته الآن في مرحلة المحادثات بين الناديين، الذين من المحتمل أن يتفقوا على رسوم تبلغ قيمتها حوالي 50 مليون يورو (46 مليون جنيه إسترليني / 59 مليون دولار).

 

وولفرهامبتون يحاول خطف نجم ليفربول

2020-09-20T08:32:20Z

يمكن أن ينتقل الذئاب لنجم ليفربول أليكس تشامبرلين، حسب صحيفة ذا ميرور.

قد يواجه اللاعب الدولي الإنجليزي صعوبة في اللعب في الآنفيلد بعد الانتقالات الأخيرة لفريق الريدز، ويمكن أن يتحرك إلى نادي آخر داخل الدوري الإنجليزي الممتاز، مع وجود مفاوضات من جانب وولفرهامبتون.

Alex Oxlade-Chamberlain
Getty Images

مانشستر يونايتد يقرر بيع حارسه

2020-09-20T08:30:39Z

يأمل مانشستر يونايتد في بيع حارس المرمى الاحتياطي سيرجيو روميرو، حسب صحيفة ذا صن.

الأرجنتيني صاحب الـ33 عامًا، يبحث الآن عن نادٍ جديد.

كابتن اليونايتد السابق "مانشستر يونايتد لا يستطيع الفوز بالدوري الإنجليزي الممتاز"

2020-09-20T08:28:54Z

حذر جاري نيفيل مانشستر يونايتد من أنهم بحاجة إلى قلب دفاع جديد أكثر مما يحتاجون إلى جادون سانشو بعد عرض مخيب للآمال في مباراتهم الافتتاحية في الدوري الإنجليزي الممتاز.

قال كابتن يونايتد السابق إن الفريق الحالي لا يملك أي فرصة للفوز بالدوري مع وجود هاري ماجواير وفيكتور ليندلوف في قلب دفاعهم.

صدر حكمه القاسي على المدافعين بعدما خسر فريق سولشاير 3-1 أمام كريستال بالاس.

الليجا تحرم برشلونة من صفقة ليفربول

2020-09-20T08:25:26Z

الليجا تقيد برشلونة عن صفقات جديدة

قوانين رواتب الليجا تمنع المزيد من الانتقالات لبرشلونة.

تدعي صحيفة The Mirror أن آمال النادي الكتالوني في الحصول على نجوم مثل جورجينيو فينالدوم وممفيس ديباي سيقضي عليها الدوري الإسباني.

 المشاكل المالية للنادي تعني أنه يجب عليهم البيع قبل الانتقال لشراء الهولندي أو أي موهبة أخرى بسبب قيود رواتب الدوري

Gini Wijnaldum Liverpool
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