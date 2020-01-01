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أخبار الانتقالات: فشل رحيل سواريز عن برشلونة وليفربول يضم صفقة جديدة

تعرف على أخبار الانتقالات اليوم السبت 19 سبتمبر 2020 وكيف تخوض الأندية الأوروبية الكبرى سوق الانتقالات وما هي أخبار الصفقات المنتظرة في الميركاتو؟

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Luis Suarez/Juventus composite
Getty/Goal

بيرلو يعلق على انتقال سواريز المحتمل

2020-09-19T14:29:25Z

أكد الإيطالي أندريا بيرلو المدير الفني ليوفنتوس صعوبة تواجد سواريز مع البيانكونيري وذلك خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة سامبدوريا 

وقال بيرلو: "الإجراءات تأخذ وقتًا طويلًا وبالتالي لن نستطع ضمه".

وعن الاستعداد للمباراة، أضاف بيرلو: "لدينا عدد من اللاعبين جاهز للقاء أمام فريق صعب ومدرب خبير مثل كلاوديو رانييري. علينا ان نجد المساحات لمهاجمتهم حتى لو كانت قليلة"

كومان يقرر الاستغناء عن بوتش

2020-09-19T14:28:36Z

تحدثت أنباء واردة من برشلونة عن قرار من مدرب الفريق رونالد كومان بالاستغناء عن اللاعب الشاب ريكي بوتش قبل انطلاق الموسم الجديد بأيام قليلة.

وقال راديو كتالونيا أن كومان أخبر بوتش بالقرار في الساعات الماضية، وأنه لا يدخل في حساباته للموسم المقبل من الأساس.، الأمر الذي أغضب اللاعب بعد تأكيدات الإدارة له بكونه عنصراً أساسياً.

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نوريتش يرفض عرضين من برشلونة لضم ظهيره الأيمن

2020-09-19T14:27:19Z

موقع "TheAthletic" الإنجليزي، أكد أن برشلونة تقدم بعرضين للتعاقد مع ماكس أرونز مدافع نوريتش سيتي، والذي يلعب كظهير أيمن.

وأوضح أن نوريتش رفض العرضين، نظراً لطلب النادي الكتالوني الحصول على خدمات اللاعب على سبيل الإعارة مع خيار الشراء

وهو ما لا يرحب به النادي الإنجليزي، حيث يقبل فكرة الإعارة، ولكن مع إلزامية الشراء بعد نهاية الموسم القادم، لذلك قرر برشلونة إغلاق المفاوضات تماماً. 

أنباء صادمة لمورينيو قبل التعاقد مع بيل

2020-09-19T14:26:34Z

اقترب نادي توتنهام الإنجليزي، من حسم التعاقد مع الجناح الويلزي جاريث بيل من ريال مدريد ، لكن يبدو أنه سينتظر لبضعة أسابيع حتى يتمكن من استخدامه مع الفريق.

صحيفة "ماركا" الإسبانية، أشارت إلى أن بيل يعاني من مشكلة في الركبة منذ فترة طويلة، ويعمل على التخلص منها بعد عودته من الراحة الصيفية.

وأوضحت أن اللاعب سيحتاج لفترة تصل إلى 4 أسابيع من أجل التعافي والدخول في تشكيل المدرب جوزيه مورينيو.

وأكدت الصحيفة أن إصابة بيل لن تؤثر على مسار الصفقة، لأن الجهاز الطبي لتوتنهام يعلم الأمر جيداً قبل إجراء الفحوصات اللازمة على اللاعب.

خاص | ليفربول يحسم صفقة جوتا من وولفرهامبتون

2020-09-19T14:25:36Z

يقترب نادي ليفربول من إتمام صفقة جديد بالتعاقد مع المهاجم ديوجو جوتا من صفوف وولفرهامبتون بعد نجاحه في جلب تياجو ألكانتارا من بايرن ميونخ.

وعلم "جول" أنّ ليفربول اتفق مع وولفرهامبتون على ضم اللاعب مقابل 49 مليون يورو (45 مليون إسترليني) لتعزيز خط الهجوم للفريق بعقد يمتد 5 سنوات.

وقد يرحل الشاب كي جانا هوفر من ليفربول إلى وولفرهامبتون مقابل 10 مليون يورو بالإضافة إلى 5 ملايين متغيرات إضافية، كما يحق للريدز التفاوض على شرط البيع بنسبة 15%.

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يوفنتوس يجهز عرضاً لضم كييزا

2020-09-19T14:24:53Z

ذكرت "لاجازيتا" أن يوفنتوس سيقدم ظهيره الأيسر لوكا بيليجريني بالإضافة لمبلغ مالي من أجل ضم فيديريكو كييزا من فيورنتينا.

اللاعب أكد رئيس ناديه روكو كوميسو إمكانية بيعه في حال وصول عرض مناسب مع نفس الجريدة، مما فتح الباب للشائعات عن رحيله.

وقالت الجريدة إن يوفنتوس يعرض بطاقة بيليجريني و20 مليون يورو، ولكن فيورنتينا يريد 40 مليوناً والظهير الأيسر.

خاص | يوفنتوس يقترب من إعادة مويس كين

2020-09-19T14:24:31Z

علم جول أنّ يوفنتوس في مفاوضات متقدمة مع إيفرتون للحصول على خدمات مويس كين على سبيل الإعارة.

وبحسب مصادرنا، فإنّ إيفرتون يقبل بإعارة اللاعب مع إلزامية الشراء في صيف 2021 بينما يوفنتوس لا يرغب في وجود بند يجبره على الشراء.

التخطيط لإعادة مويس لا يعني توقف مفاوضات ضم  إدين دجيكو من روما، إذ يرغب المدرب أندريا بيرلو في التعاقد مع الثنائي

الكشف عن تفاصيل إعارة بيل من ريال مدريد لتوتنهام

2020-09-19T14:23:21Z

كشفت تقارير صحفية إنجليزية اليوم عن تفاصيل إعارة النجم الويلزي جاريث بيل من صفوف ريال مدريد لنظيره توتنهام الإنجليزي فريقه السابق.

جاء هذا بحسب ما ذكر موقع "فوتبول لندن"، والذي أكد أن الإعارة ستكون لمدة موسم واحد فقط، لكن العقد سيسمح بتمديد تلك الإعارة.

وبحسب ما ذكر الموقع فنادي توتنهام سيتحمل 40% فقط من قيمة الراتب الخاص بنجم ريال مدريد الحالي، أي أقل من النصف.

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هل فشلت مفاوضات برشلونة مع ديباي؟

2020-09-19T14:22:44Z

ظهر ممفيس ديباي لاعب ليون بقميص جديد يحمل الرقم 10 في مباراة فريق أمام نيم بافتتاح الجولة الرابعة من الدوري الفرنسي.

ديباي اعتاد ارتداء القميص رقم 11، إلا أنّه قرر تغييره إلى الرقم 10 مع اقتراب بيرتراند تراوري من الرحيل إلى صفوف أستون فيلا.

وأعلن ليون بقاء ديباي في صفوفه بطريقة مختلفة بعد منحه القميص رقم 10 والذي ارتداه من قبل العديد من نجوم الفريق مثل ألكسندر لاكازيت.

ليفربول يطلب عثمان ديمبيلي من برشلونة على سبيل الإعارة

2020-09-19T14:21:58Z

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم عن رغبة نادي ليفربول في ضم اللاعب الفرنسي عثمان ديمبيلي جناح برشلونة الإسباني.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "سبورت"، والتي أكدت أن النادي الإنجليزي استفسر من نظيره الكتالوني عن إمكانية ضم اللاعب.

وأوضحت الصحيفة أن يورجن كلوب المدير الفني للفريق الإنجليزي يريد ضم اللاعب لصفوفه على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد.

جوارديولا يتحدث عن ميسي وألكانتارا

2020-09-18T15:47:51Z

الإسباني تحدث في المؤتمر الصحفي قبل مباراة مانشستر سيتي ضد وولفرهامبتون

تحدث بيب جواريدولا عن فشل ضم مانشستر سيتي ليونيل ميسي بعد الأخبار التي ربطته بالنادي الشهر الماضي، وذلك في المؤتمر الصحفي الخاض بمباراة فريقه الأولى في الدوري الإنجليزي ضد مانشستر سيتي.

وردًا على سؤال ما إذا كان الفريق مهتمًا بضم ميسي حال رحل عن برشلونة: "لا أعرف، مثل هذا السؤال يجب أن تسألوه لميسي نفسه، لا يمكنني الحديث عن نوايا غيري".

وأردف: "لا يجب أن أوضح أي شيء، ميسي تحدث بشكل مستفيد عن مشاعره وليس لدي ما أضيفه، هو يلعب لبرشلونة الآن وأنا أحب النادي".

وأكمل عن صفقة تياجو ألكانتارا لليفربول: "لم نهتم بضمه لأننا لدينا الكثير من النجوم في نفس المركز، وفودين يستطيع اللعب في ذلك المركز وفي الهجوم وعلى الأطراف أيضًا، لكنني سعيد أن تياجو قادم لإنجلترا، سنستمتع به للغاية هنا".

GER ONLY Messi Guardiola
Imago Images / Poolfoto / PA Images

سولشاير يدافع عن جرينوود ويؤكد التفاوض لضم صفقات جديدة

2020-09-18T15:43:03Z

أكد أولي جونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد، أنه يبحث التعاقد مع المزيد من اللاعبين لتدعيم صفوف فريقه، قبل إغلاق سوق الانتقالات الحالي.

مانشستر تعاقد حتى الآن مع دوني فان دي بيك من أياكس أمستردام الهولندي، وارتبط بضم جادون سانشو من بوروسيا دورتموند والعديد من اللاعبين الآخرين.

سولشاير خرج في المؤتمر الصحفي لمواجهة فريقه أمام كريستال بالاس، غداً السبت بالدوري الإنجليزي، وتطرق للعديد من القضايا الهامة التي تخص فريقه.

يوفنتوس يجهز عرضاً لضم كييزا

2020-09-18T15:41:54Z

ذكرت "لاجازيتا" أن يوفنتوس سيقدم ظهيره الأيسر لوكا بيليجريني بالإضافة لمبلغ مالي من أجل ضم فيديريكو كييزا من فيورنتينا.

اللاعب أكد رئيس ناديه روكو كوميسو إمكانية بيعه في حال وصول عرض مناسب مع نفس الجريدة، مما فتح الباب للشائعات عن رحيله.

وقالت الجريدة إن يوفنتوس يعرض بطاقة بيليجريني و20 مليون يورو، ولكن فيورنتينا يريد 40 مليوناً والظهير الأيسر.

خطوة وحيدة تفصل دجيكو عن يوفنتوس

2020-09-18T15:40:32Z

خضع أركاديوش ميليك للجزء الأول من الفحص الطبي تمهيداً لانضمامه رسمياً لصفوف روما هذا الصباح في تريجوريا بالعاصمة الإيطالية.

انضمام البولندي رسمياً وتخطيه الكشف الطبي بعد الاطمئنان على سلامة ركبته سيكون العقبة الأخيرة في طريق يوفنتوس نحو التعاقد مع إدين دجيكو من روما