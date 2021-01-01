أخبار الانتقالات: كلوب يتمسك بألابا والمدرب الأقرب بعد إقالة لامبارد!

رسميًا.. تشيلسي يعلن إقالة لامبارد
Chelsea Football Club has today parted company with Head Coach Frank Lampard.— Chelsea FC (@ChelseaFC) January 25, 2021
ريال مدريد يرفض بيع لاعبه المعار
سيكمل مارتن أوديجارد انتقاله على سبيل الإعارة من ريال مدريد إلى آرسنال يوم الإثنين، لكن لن يكون لدى آرسنال خيار تحويلها إلى صفقة دائمة، حسب صحيفة ذا تايمز.
وافق فريق ميكيل أرتيتا على دفع 1.8 مليون جنيه إسترليني (2.4 مليون دولار) لصفقة إعارة للاعب الوسط وسيغطي أجره البالغ 38 ألف جنيه إسترليني حتى نهاية الموسم.
ومع ذلك، رفض لوس بلانكوس تضمين خيار جعل الانتقال دائمًا لأنه يريده متاحًا لمدرب جديد إذا غادر زين الدين زيدان في نهاية الموسم.
كلوب يتمسك بضم ألابا قبل ريال مدريد
كلوب حريص على ضم مدافع بايرن ميونخ هذا الصيف
طلب يورجن كلوب من ليفربول متابعة صفقة دافيد ألابا والتفوق على ريال مدريد في توقيع النمساوي، بحسب دون بالون.
سينتهي عقد ألابا مع بايرن في الصيف ومن غير المرجح أن يوقع على شروط جديدة، مما أدى إلى اندلاع صراع بين مجموعة من الأندية عليه.
يُعتقد أن اللاعب البالغ من العمر 28 عامًا قد أجرى محادثات مع ريال بشأن الانتقال إلى البرنابيو، لكن الصفقة قد يلغيها ليفربول حيث يسعى كلوب إلى حل صيفي لهشاشة فريقه الدفاعية.
جوارديولا يؤكد رحيل لاعبه المرتبط ببرشلونة
اعترف بيب جوارديولا أن إريك جارسيا قد يغادر مانشستر سيتي هذا الصيف حيث قال المدير الفني إنه لا يعتقد أن يوقع المدافع عقدًا جديدًا مع النادي.
يرتبط جارسيا ارتباطًا وثيقًا ببرشلونة منذ شهور، وقد توصل قلب الدفاع الإسباني إلى اتفاق بشأن الشروط الشخصية مع النادي الكتالوني، كما يؤكد لكم موقع جول.
ومع ذلك، فإن أي تحرك لجارسيا سيتأخر بسبب انتخابات برشلونة.
نجم آرسنال السابق قيد البحث في آنفيلد
أجرى ليفربول اتصالات مع سوكراتيس باباستاثوبولوس بعد رحيله من آرسنال - وفقًا لصحيفة أتلتيك.
قام فريق الريدز بخطوة مع اللاعب البالغ من العمر 32 عامًا، والذي أطلقه الجانرز الأسبوع الماضي، لمناقشة وضعه وسط نقص الخيارات الدفاعية في آنفيلد.
ومع ذلك، يبدو أن سوكراتيس مستعد للانضمام إلى أولمبياكوس بدلاً من ليفربول، مما يعني أن نجم بوروسيا دورتموند السابق لن يجتمع مجددًا مع يورجن كلوب في ميرسيسايد.
لاعب ريال مدريد على أعتاب آرسنال
من المقرر أن ينهي مارتن أوديجارد انتقاله من ريال مدريد إلى آرسنال يوم الإثنين.
طار لاعب الوسط المهاجم إلى إنجلترا مساء الأحد وسيسافر إلى لندن كولني صباح الإثنين للخضوع للفحص الطبي ووضع اللمسات الأخيرة على صفقة الإعارة.
توخيل هو الأقرب لخلافة لامبارد
من المقرر أن يتولى توماس توخيل، مدرب باريس سان جيرمان السابق، تدريب تشيلسي بمجرد إعفاء فرانك لامبارد من مهامه في ستامفورد بريدج.لامبارد هو أحد أساطير النادي، وعانى في البداية بسبب مركز حارس المرمى قبل أن يأتي ميندي ويتألق مع البلوز.
هالاند يريد البقاء في دورتموند
يريد إرلينج هالاند البقاء في بوروسيا دورتموند حتى لو غاب العملاق الألماني عن التأهل لدوري أبطال أوروبا، حسبما أفاد كيكر.
المهاجم النرويجي مرتبط بأندية رائدة في جميع أنحاء أوروبا، بما في ذلك ريال مدريد ومانشستر يونايتد، لكنه لا يرغب في الانتقال مرة أخرى.
مانشستر يونايتد يوافق على إعارة لينجارد
وفقًا لـ ESPN، سيسمح مانشستر يونايتد لجيسي لينجارد بالرحيل على سبيل الإعارة هذا الشهر.
وبحسب ما ورد كان أولي جونار سولشاير حريصًا على إبقائه في النادي احتياطيًا، ولكن مع الاهتمام المتزايد باللاعب، سيتم السماح له بالمغادرة.
مدرب لايبزيج فخور بارتباطه بريال مدريد
قال مدرب لايبزيج، يوليان ناجيلسمان، إنه يشعر بالفخر من التقارير التي تربطه بريال مدريد.
يتعرض زين الدين زيدان لضغوط بعد تعرضه لصدمة في بطولة كوبا ديل ري (كأس الملك الإسباني)، وقد وُصف ناجيلسمان كبديل محتمل في العديد من التقارير.
ًكومان "برشلونة بحاجة لصفقات أو سيواجه انحدارا"!
قال رونالد كومان إن برشلونة بحاجة إلى الانغماس في سوق الانتقالات إذا أرادوا التحسن، لكنه ليس واثقًا من حصوله على الأموال لتعزيز فريقه.
برشلونة متأخر عن أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني بعد بداية سيئة للموسم: لكن تحسنوا في الأسابيع الأخيرة وحققوا ثلاثة انتصارات في الدوري.
تلك الانتصارات على ويسكا وأتلتيك وغرناطة لا يمكنها إخفاء حقيقة أن فريق كومان يفتقر إلى القوة في العمق، والذي من المرجح أن يعرقلهم في السباق على الدوري الإسباني ودوري الأبطال.
بعد رحيله من النصر.. موسى يقترب من وست هام
يفكر وست هام في خطوة قصيرة المدى لمهاجم ليستر سيتي السابق أحمد موسى، حسبما ذكرت صحيفة ديلي ميل.
موسى حاليا وكيل حر بعد مغادرته نادي النصر السعودي.