أخبار الانتقالات: كلوب يتمسك بألابا والمدرب الأقرب بعد إقالة لامبارد!

سيكمل مارتن أوديجارد انتقاله على سبيل الإعارة من ريال مدريد إلى آرسنال يوم الإثنين، لكن لن يكون لدى آرسنال خيار تحويلها إلى صفقة دائمة، حسب صحيفة ذا تايمز.

وافق فريق ميكيل أرتيتا على دفع 1.8 مليون جنيه إسترليني (2.4 مليون دولار) لصفقة إعارة للاعب الوسط وسيغطي أجره البالغ 38 ألف جنيه إسترليني حتى نهاية الموسم.

ومع ذلك، رفض لوس بلانكوس تضمين خيار جعل الانتقال دائمًا لأنه يريده متاحًا لمدرب جديد إذا غادر زين الدين زيدان في نهاية الموسم.