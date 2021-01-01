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أخبار الانتقالات: كلوب يتمسك بألابا والمدرب الأقرب بعد إقالة لامبارد!

تعرف على أخبار الانتقالات اليوم الإثنين 25 يناير 2021 وكيف تستعد الأندية الأوروبية الكبرى لخوض سوق الانتقالات الشتوية في يناير 2021؟

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David Alaba Liverpool composite 2020
Getty

رسميًا.. تشيلسي يعلن إقالة لامبارد

2021-01-25T12:04:16Z

ريال مدريد يرفض بيع لاعبه المعار

2021-01-25T12:03:06Z

سيكمل مارتن أوديجارد انتقاله على سبيل الإعارة من ريال مدريد إلى آرسنال يوم الإثنين، لكن لن يكون لدى آرسنال خيار تحويلها إلى صفقة دائمة، حسب صحيفة ذا تايمز.

وافق فريق ميكيل أرتيتا على دفع 1.8 مليون جنيه إسترليني (2.4 مليون دولار) لصفقة إعارة للاعب الوسط وسيغطي أجره البالغ 38 ألف جنيه إسترليني حتى نهاية الموسم.

ومع ذلك، رفض لوس بلانكوس تضمين خيار جعل الانتقال دائمًا لأنه يريده متاحًا لمدرب جديد إذا غادر زين الدين زيدان في نهاية الموسم.

كلوب يتمسك بضم ألابا قبل ريال مدريد

2021-01-25T12:02:19Z

كلوب حريص على ضم مدافع بايرن ميونخ هذا الصيف

طلب يورجن كلوب من ليفربول متابعة صفقة دافيد ألابا والتفوق على ريال مدريد في توقيع النمساوي، بحسب دون بالون.

سينتهي عقد ألابا مع بايرن في الصيف ومن غير المرجح أن يوقع على شروط جديدة، مما أدى إلى اندلاع صراع بين مجموعة من الأندية عليه.

يُعتقد أن اللاعب البالغ من العمر 28 عامًا قد أجرى محادثات مع ريال بشأن الانتقال إلى البرنابيو، لكن الصفقة قد يلغيها ليفربول حيث يسعى كلوب إلى حل صيفي لهشاشة فريقه الدفاعية.

David Alaba Bayern Munich 2020-21
Getty

جوارديولا يؤكد رحيل لاعبه المرتبط ببرشلونة

2021-01-25T11:59:04Z

اعترف بيب جوارديولا أن إريك جارسيا قد يغادر مانشستر سيتي هذا الصيف حيث قال المدير الفني إنه لا يعتقد أن يوقع المدافع عقدًا جديدًا مع النادي.

يرتبط جارسيا ارتباطًا وثيقًا ببرشلونة منذ شهور، وقد توصل قلب الدفاع الإسباني إلى اتفاق بشأن الشروط الشخصية مع النادي الكتالوني، كما يؤكد لكم موقع جول.

ومع ذلك، فإن أي تحرك لجارسيا سيتأخر بسبب انتخابات برشلونة.

Guardiola Manchester City 2020
Getty

نجم آرسنال السابق قيد البحث في آنفيلد

2021-01-25T11:58:01Z

أجرى ليفربول اتصالات مع سوكراتيس باباستاثوبولوس بعد رحيله من آرسنال - وفقًا لصحيفة أتلتيك.

قام فريق الريدز بخطوة مع اللاعب البالغ من العمر 32 عامًا، والذي أطلقه الجانرز الأسبوع الماضي، لمناقشة وضعه وسط نقص الخيارات الدفاعية في آنفيلد.

ومع ذلك، يبدو أن سوكراتيس مستعد للانضمام إلى أولمبياكوس بدلاً من ليفربول، مما يعني أن نجم بوروسيا دورتموند السابق لن يجتمع مجددًا مع يورجن كلوب في ميرسيسايد.

لاعب ريال مدريد على أعتاب آرسنال

2021-01-25T11:56:31Z

من المقرر أن ينهي مارتن أوديجارد انتقاله من ريال مدريد إلى آرسنال يوم الإثنين.

طار لاعب الوسط المهاجم إلى إنجلترا مساء الأحد وسيسافر إلى لندن كولني صباح الإثنين للخضوع للفحص الطبي ووضع اللمسات الأخيرة على صفقة الإعارة.

Martin Odegaard Arsenal GFX

توخيل هو الأقرب لخلافة لامبارد

2021-01-25T11:55:01Z

من المقرر أن يتولى توماس توخيل، مدرب باريس سان جيرمان السابق، تدريب تشيلسي بمجرد إعفاء فرانك لامبارد من مهامه في ستامفورد بريدج.

لامبارد هو أحد أساطير النادي، وعانى في البداية بسبب مركز حارس المرمى قبل أن يأتي ميندي ويتألق مع البلوز.
Lampard Tuchel Chelsea 2021
Goal/Getty

هالاند يريد البقاء في دورتموند

2021-01-25T11:53:44Z

يريد إرلينج هالاند البقاء في بوروسيا دورتموند حتى لو غاب العملاق الألماني عن التأهل لدوري أبطال أوروبا، حسبما أفاد كيكر.

المهاجم النرويجي مرتبط بأندية رائدة في جميع أنحاء أوروبا، بما في ذلك ريال مدريد ومانشستر يونايتد، لكنه لا يرغب في الانتقال مرة أخرى.

مانشستر يونايتد يوافق على إعارة لينجارد

2021-01-24T12:08:52Z

وفقًا لـ ESPN، سيسمح مانشستر يونايتد لجيسي لينجارد بالرحيل على سبيل الإعارة هذا الشهر.

وبحسب ما ورد كان أولي جونار سولشاير حريصًا على إبقائه في النادي احتياطيًا، ولكن مع الاهتمام المتزايد باللاعب، سيتم السماح له بالمغادرة.

Jesse Lingard Manchester United 2019-20
Getty Images

مدرب لايبزيج فخور بارتباطه بريال مدريد

2021-01-24T12:04:20Z

قال مدرب لايبزيج، يوليان ناجيلسمان، إنه يشعر بالفخر من التقارير التي تربطه بريال مدريد.

يتعرض زين الدين زيدان لضغوط بعد تعرضه لصدمة في بطولة كوبا ديل ري (كأس الملك الإسباني)، وقد وُصف ناجيلسمان كبديل محتمل في العديد من التقارير.

Julian Nagelsmann RB Leipzig
Getty

ًكومان "برشلونة بحاجة لصفقات أو سيواجه انحدارا"!

2021-01-24T12:00:05Z

قال رونالد كومان إن برشلونة بحاجة إلى الانغماس في سوق الانتقالات إذا أرادوا التحسن، لكنه ليس واثقًا من حصوله على الأموال لتعزيز فريقه.

برشلونة متأخر عن أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني بعد بداية سيئة للموسم: لكن تحسنوا في الأسابيع الأخيرة وحققوا ثلاثة انتصارات في الدوري.

تلك الانتصارات على ويسكا وأتلتيك وغرناطة لا يمكنها إخفاء حقيقة أن فريق كومان يفتقر إلى القوة في العمق، والذي من المرجح أن يعرقلهم في السباق على الدوري الإسباني ودوري الأبطال.

Ronald Koeman

بعد رحيله من النصر.. موسى يقترب من وست هام

2021-01-24T11:54:35Z

يفكر وست هام في خطوة قصيرة المدى لمهاجم ليستر سيتي السابق أحمد موسى، حسبما ذكرت صحيفة ديلي ميل.

موسى حاليا وكيل حر بعد مغادرته نادي النصر السعودي.