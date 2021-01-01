أخبار الانتقالات | عرض جديد لكين وصراع على بيرناردو سيلفا

أوضحت "تيليجراف" أن مانشستر سيتي مستمر بعد في مطاردة قائد توتنهام هاري كين وسيتقدم بعرض جديد في الأيام القادمة.

وذكر التقرير أن موقف دانييل ليفي، مالك سبيرز، لم يتغير بخصوص تمسكه بعدم رحيل نجمه إلى صفوف سيتي هذا الصيف.