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أخبار الانتقالات: صراع في لندن من أجل نجم تركيا وسولشاير على خطى زيدان

تعرف على أخبار الانتقالات اليوم الثلاثاء 12 يناير 2021 وكيف تستعد الأندية الأوروبية الكبرى لخوض سوق الانتقالات الشتوية في يناير 2021؟

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Ali Akman Bursaspor
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صراع في العاصمة الإنجليزية من أجل النجم التركي

2021-01-12T11:17:44Z

المهاجم الشاب مطلوب من عمالقة الدوري الإنجليزي الممتاز

انضم كبار الدوري الإنجليزي الممتاز تشيلسي وآرسنال إلى المنافسة على مهاجم بورصة سبور علي أكمان.

ذكرت صحيفة ديلي ميل أن اثنين من الجيران اللندنيين يتوقان إلى اقتناص لاعب يبلغ من العمر 18 عامًا سجل تسعة أهداف من خلال 16 مباراة هذا الموسم.
Ali Akman Bursaspor
Depophotos

نجم فيورنتينا على أعتاب الدوري الفرنسي

2021-01-12T11:16:02Z

سيؤكد مرسيليا توقيع بول ليرولا من فيورنتينا هذا الأسبوع، حسب ما أوردته آر إم سي سبورت.

سينضم الظهير الأيمن البالغ من العمر 23 عامًا إلى مرسيليا على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، وسيكون لديهم خيار جعل الصفقة دائمة مقابل 11.5 مليون يورو (10 مليون جنيه إسترليني / 14 مليون دولار).

عرض من وست هام لمهاجم نابولي

2021-01-12T11:13:53Z

قدم وست هام عرضًا بقيمة 7 ملايين يورو (6 ملايين جنيه إسترليني / 9 ملايين دولار) لمهاجم نابولي أركاديوس ميليك، حسبما ورد في دومينيكا سبورتيفا.

ومن المتوقع أن يغادر اللاعب البولندي الدولي دوري الدرجة الأولى الإيطالي في يناير، وقد ارتبط بعدة أندية.

يأمل الهامرز في الحصول على ميزة على منافسيهم والفوز بالسباق لضم اللاعب.

محادثات من ميلان لضم لاعب تشيلسي

2021-01-12T11:12:14Z

وضع ميلان أنظاره على لاعب تشيلسي فيكايو توموري، حسب قناة سكاي سبورتس.

اتصل الجانب الإيطالي بالبلوز بشأن خطوة محتملة، وتوموري نفسه منفتح على الفكرة.

ومع ذلك، فإن محمد سيماكان لاعب ستراسبورج هو الهدف الأساسي لميلان، مع كون توموري هو الخطة البديلة في حالة انهيار الصفقة.fikayo tomori

Fikayo Tomori Milan
Getty Images

سولشاير يسير على خطى زيدان في الانتقالات

2021-01-12T11:04:32Z

يقول أولي جونار سولشاير إن مانشستر يونايتد لا يحتاج إلى صفقة كبيرة في يناير للمنافسة على اللقب.

يُنظر إلى توقيع برونو فرنانديز الموسم الماضي على أنه حافز لزيادة عدد اللاعبين، لكن سولشاير لا يتوقع صفقة مماثلة هذا الموسم.

Solskjaer Manchester United 2020
Getty

فيورنتينا يقترب من نجم ميلان

2021-01-12T11:01:42Z

أفاد جيانلوكا ديمارزيو أن فيورنتينا يستهدف انتقال أندريا كونتي لاعب ميلان.

من المقرر أن يلتقي وكيل كونتي مع فيورنتينا في الساعات المقبلة، على الرغم من أنهما لم يتصلوا بالروسونيري لمناقشة الرسوم.

قد تكون إحدى الصفقات المحتملة الحصول على صفقة إعارة مع خيار الشراء بعد 18 شهرًا.

آرسنال وإيفرتون يتنافسان على النجم الفرنسي

2021-01-12T10:58:58Z

الفرنسي الدولي يريد إنهاء عقده مع روما

قد يكون ستيفن نزونزي في طريقه للعودة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، مع اهتمام آرسنال وإيفرتون بالتعاقد معه.

بحسب فوت ميركاتو فإن لاعب خط الوسط البالغ من العمر 32 عامًا سيفتح محادثات مع روما لإنهاء عقده هذا الشهر.

هو حاليًا على سبيل الإعارة في نادي رين وسيعرض عليه الجانب الفرنسي صفقة طويلة الأجل، لكنهم ليسوا وحدهم في قائمة المهتمين باللاعب.

Steven Nzonzi Galatasaray
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كامافينجا المرتبط بريال مدريد يتحدث عن مستقبله

2021-01-11T11:20:49Z

يقول إدواردو كامافينجا إنه لن يتخذ أي قرار بشأن مستقبله حتى نهاية الموسم الحالي، حيث تستمر التوقعات حول الخروج من رين.

استمتع اللاعب الدولي الفرنسي بموسم استثنائي مع نادي الدوري الفرنسي الموسم الماضي.

لقد أثار الإعجاب مرة أخرى هذا الموسم مع ناديه، والجميع يؤكد فقط على مساره التصاعدي كشاب ونجم مستقبلي.

لاعب برازيلي جديد على رادار ريال مدريد

2021-01-10T09:43:30Z

وفقًا لـ Defensa Central، فإن ريال مدريد مهتم بالتعاقد مع لاعب جريميو إدواردو جابرييل، المعروف باسم بيبي.

على مر السنين، بنى النادي الملكي سمعة طيبة بالتعاقد مع بعض ألمع النجوم البرازيليين، رونالدو وروبرتو كارلوس وكاكا هم أمثلة بارزة للبرازيليين الذين غزوا أوروبا مع لوس بلانكوس.

بعد النجاح الأخير مع أمثال فينيسيوس جونيور ورودريجو و ميليتاو، عاد ريال مدريد إلى الدوري البرازيلي بحثًا عن التعزيزات واعتبر بيبي صفقة محتملة.

أتلتيكو مدريد يقترب من بديل دييجو كوستا

2021-01-09T09:04:25Z

اقترب أتلتيكو مدريد من التعاقد مع موسى ديمبيلي من ليون.

يزعم ماركا أن اللاعب الفرنسي الدولي سينضم إلى الجانب الإسباني على سبيل الإعارة ليعوض رحيل دييجو كوستا.