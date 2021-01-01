أخبار الانتقالات: صراع في لندن من أجل نجم تركيا وسولشاير على خطى زيدان

صراع في العاصمة الإنجليزية من أجل النجم التركي
المهاجم الشاب مطلوب من عمالقة الدوري الإنجليزي الممتاز
انضم كبار الدوري الإنجليزي الممتاز تشيلسي وآرسنال إلى المنافسة على مهاجم بورصة سبور علي أكمان.ذكرت صحيفة ديلي ميل أن اثنين من الجيران اللندنيين يتوقان إلى اقتناص لاعب يبلغ من العمر 18 عامًا سجل تسعة أهداف من خلال 16 مباراة هذا الموسم.
نجم فيورنتينا على أعتاب الدوري الفرنسي
عرض من وست هام لمهاجم نابولي
قدم وست هام عرضًا بقيمة 7 ملايين يورو (6 ملايين جنيه إسترليني / 9 ملايين دولار) لمهاجم نابولي أركاديوس ميليك، حسبما ورد في دومينيكا سبورتيفا.
ومن المتوقع أن يغادر اللاعب البولندي الدولي دوري الدرجة الأولى الإيطالي في يناير، وقد ارتبط بعدة أندية.
يأمل الهامرز في الحصول على ميزة على منافسيهم والفوز بالسباق لضم اللاعب.
محادثات من ميلان لضم لاعب تشيلسي
سولشاير يسير على خطى زيدان في الانتقالات
يقول أولي جونار سولشاير إن مانشستر يونايتد لا يحتاج إلى صفقة كبيرة في يناير للمنافسة على اللقب.
يُنظر إلى توقيع برونو فرنانديز الموسم الماضي على أنه حافز لزيادة عدد اللاعبين، لكن سولشاير لا يتوقع صفقة مماثلة هذا الموسم.
فيورنتينا يقترب من نجم ميلان
آرسنال وإيفرتون يتنافسان على النجم الفرنسي
الفرنسي الدولي يريد إنهاء عقده مع روما
قد يكون ستيفن نزونزي في طريقه للعودة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، مع اهتمام آرسنال وإيفرتون بالتعاقد معه.
بحسب فوت ميركاتو فإن لاعب خط الوسط البالغ من العمر 32 عامًا سيفتح محادثات مع روما لإنهاء عقده هذا الشهر.
هو حاليًا على سبيل الإعارة في نادي رين وسيعرض عليه الجانب الفرنسي صفقة طويلة الأجل، لكنهم ليسوا وحدهم في قائمة المهتمين باللاعب.
كامافينجا المرتبط بريال مدريد يتحدث عن مستقبله
يقول إدواردو كامافينجا إنه لن يتخذ أي قرار بشأن مستقبله حتى نهاية الموسم الحالي، حيث تستمر التوقعات حول الخروج من رين.
استمتع اللاعب الدولي الفرنسي بموسم استثنائي مع نادي الدوري الفرنسي الموسم الماضي.
لقد أثار الإعجاب مرة أخرى هذا الموسم مع ناديه، والجميع يؤكد فقط على مساره التصاعدي كشاب ونجم مستقبلي.
لاعب برازيلي جديد على رادار ريال مدريد
وفقًا لـ Defensa Central، فإن ريال مدريد مهتم بالتعاقد مع لاعب جريميو إدواردو جابرييل، المعروف باسم بيبي.
على مر السنين، بنى النادي الملكي سمعة طيبة بالتعاقد مع بعض ألمع النجوم البرازيليين، رونالدو وروبرتو كارلوس وكاكا هم أمثلة بارزة للبرازيليين الذين غزوا أوروبا مع لوس بلانكوس.
بعد النجاح الأخير مع أمثال فينيسيوس جونيور ورودريجو و ميليتاو، عاد ريال مدريد إلى الدوري البرازيلي بحثًا عن التعزيزات واعتبر بيبي صفقة محتملة.
أتلتيكو مدريد يقترب من بديل دييجو كوستا
اقترب أتلتيكو مدريد من التعاقد مع موسى ديمبيلي من ليون.
يزعم ماركا أن اللاعب الفرنسي الدولي سينضم إلى الجانب الإسباني على سبيل الإعارة ليعوض رحيل دييجو كوستا.