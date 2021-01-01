أخبار الانتقالات | صراع برشلونة ومدريد ومورينيو يبدأ العمل

كشفت تقارير صحفية اليوم أن اللاعب النرويجي الموهوب إرلينج هالاند قد تغيب عن بداية فترة الإعداد الخاصة بنادي بوروسيا دورتموند.

جاء هذا بحسب ما ذكر الصحفي الشهير فابريزيو رومانو والذي أكد أن غياب اللاعب عن اليوم الأول كان مفاجأة للغالبية.

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