أخبار الانتقالات: رحيل زيدان متعلق بالكلاسيكو واليوفي غير مهتم بتراوري

إنتر يفكر في استبدال كونتي ويحدد البديل
يقال إن إنتر يراقب ماسيميليانو أليجري، حسب تقارير ليبيرو، مع شكوك حول مستقبل أنطونيو كونتي في السان سيرو.
يقال إن المسؤولين عن النيرازوري يتوقعون نتائج أفضل من كونتي، وينظروا إلى أليجري كبديل محتمل.
فيورنتينا يسعى لتأمين لاعبه من ميلان
شبح الرحيل يلاحق زيدان
زيدان قد يغادر البرنابيو إذا خسر اللقائين القادمين
سيواجه زين الدين زيدان نهايته في ريال مدريد إذا لم تتحسن نتائج فريقه في المباراتين المقبلتين، حسب صحيفة ليكيب.
مدريد على بعد نقطة واحدة فقط من صدارة الدوري الاسباني مع مباراة مؤجلة، لكنه عانى من هزائم محرجة متتالية ضد قادش وشاختار دونيتسك.
مباراتهم التالية هي الكلاسيكو في برشلونة، تليها مباراة في دوري أبطال أوروبا مع بوروسيا مونشنجلادباخ.
آرسنال يفكر في إعادة مهاجمه السابق
يدرس آرسنال إعادة دونييل مالين إلى استاد الإمارات ، حسبما ذكرت وسائل الإعلام الهولندية Soccernews.
باع آرسنال المهاجم الواعد إلى أيندهوفن في عام 2017 وشاهده يسجل 33 هدفًا في 78 مباراة، مع احتمال العودة إلى شمال لندن الآن.
روني يستعد لأول مهمة تدريبية
واين روني مستعدًا لتولي وظيفته الأولى كمدرب
وفقًا لصحيفة ديلي ميل، فإن الوقت الذي أمضاه فيليب كوكو مدرب ديربي في النادي على وشك الانتهاء، وقد تؤدي النتيجة سيئة ضد نوتنجهام فورست يوم الجمعة إلى إقالته.
يبدو أن روني قد تم إعداده ليكون خليفته ويمكن منحه زمام الأمور على الرغم من أنه لم يكمل شاراته التدريبية في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.
توريرا ليس لديه رغبة في العودة إلى آرسنال
ذكرت صحيفة ذا صن أن لوكاس توريرا لا يرغب في العودة إلى آرسنال عندما تنتهي فترة إعارته في أتلتيكو مدريد.
من المقرر أن يقضي لاعب خط الوسط موسم 2020-2021 في إسبانيا، على أن يتم البحث عن انتقال دائم في نهاية تلك الموسم.
روميرو يسعى لمغادرة الأولد ترافورد
يستعد سيرجيو روميرو لإجراء محادثات للرحيل من مانشستر يونايتد، وفقًا لصحيفة ديلي ستار.
لا يزال حارس المرمى الأرجنتيني غاضبًا من حرمانه من الانتقال في فترة الانتقالات الصيفية ويريد أن يعرف أين يقف عندما يتعلق الأمر بمستقبله.
يوفنتوس لن ينضم للسباق على مهاجم برشلونة السابق
وفقًا لـ Calciomercato، لن ينضم يوفنتوس إلى السباق على مهاجم وولفرهامبتون، أداما تراوري.
يراقب الكثير المهاجم صاحب الآداء المتميز، لكن اليوفي سيترك الآخرين يتنافسون على توقيعه وسط حديث عن اهتمام من برشلونة وليفربول.
ريال مدريد مهتم بمهاجم إيفرتون
يتطلع عملاق الدوري الإسباني ريال مدريد إلى خطوة لضم لمهاجم إيفرتون دومينيك كالفرت لوين.
شهد أداء إيفرتون المتميز صعود العديد من الأبطال، لاعبون مثل جيمس رودريجيز، ومايكل كين، ولوكاس ديني، وريتشارليسون قدموا أداءً جيدًا للغاية، مما أعطى قوة دفع لمحرك إيفرتون، ولكن دومينيك كالفرت لوين هو الشخص الذي جذب أكبر قدر من الاهتمام بسبب أهدافه المذهلة.
أصبح اسم اللاعب اسمًا مألوفًا بسرعة كبيرة، ويراقبه الجميع في أنحاء أوروبا، يعترف المشجعون المحايدون أو حتى المنافسون في الدوري الإنجليزي بحقيقة أن اللاعب الإنجليزي في حالة تفوق.