أخبار الانتقالات: زياش قد يرحل إلى إيطاليا وصلاح باقٍ في ليفربول

إشبيلية يطلب 70 مليون يورو من أجل كوندي
سترفض إدارة إشبيلية بيع مدافعها المميز كوندي في سوق الانتقالات الصيفية بمبلغ أقل من 70 مليون، وذلك وفقًا لتأكيدات صحيفة آس الإسبانية.
العديد من الأندية مهتمة بالمدافع الفرنسي في مقدمتهم ريال مدريد وبرشلونة، إلى جانب ليفربول ومانشستر سيتي ومانشستر يونايتد أيضًا.
توتنهام لا يفكر في إقالة مورينيو
أكدت صحيفة "ميرور" على أن إدارة توتنهام لا تفكر في إقالة جوزيه مورينيو من منصبه كمدير فني للسبيرز رغم تراجع النتائج مؤخرًا.
إدارة دانييل ليفي تثق بشدة في الاستثنائي وتريد منحه الوقت اللازم قد اتخاذ أي قرار يتعلق بمستقبله.
خاص | ميلان يقرر شراء دياز وهذا هو رد ريال مدريد
رصدت إدارة ميلان بين 25 إلى 30 مليون يورو من أجل شراء براهيم دياز، لاعب الروسونيري الحالي المُعار من ريال مدريد، خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.
وبحسب ما قالته مصادر خاصة لجول، فإن باولو مالديني المدير التقني لميلان وكذلك ستيفانو بيولي ينظران إلى دياز على أنه نجح بالفعل في التأقلم مع كرة القدم الإيطالية ومن أهم دعائم مشروع النادي العملاق المستقبلي.
ريال مدريد يراقب عن كثب تطور دياز تمهيدًا لإعادته إلى سانتياجو برنابيو ثانيةً، بيد أن ما يُعانيه النادي حاليًا من أزمة اقتصادية من توابع فيروس كورونا قد يحول دون إتمام الأمر.
تقارير تربط زياش بميلان
أوضح "توتو ميركاتو" أن ميلان ويوفنتوس يراقبان وضعية حكيم زياش مع تشيلسي في الفترة الأخيرة.
المغربي منذ وصول توماس توخيل لم يبدأ أساسياً في لقاءات الدوري، مما فتح باب التكهنات حول مستقبله
مونشي يحسم موقف إشبيلية من ضم إيسكو
حسم مونشي المدير الرياضي لنادي إشبيلية الإسباني، الجدل حول دخوله في سباق التعاقد مع إيسكو صانع ألعاب ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.
المدير الرياضي لإشبيلية قال:"رئيس النادي يتحدث عن الأسماء التي نريد ضمها، واستغرقت المحادثة عن إيسكو حوالي 15 إلى 20 ثانية".
وأضاف:"الرئيس قال لي، هل هناك أي شيء عن إيسكو؟ وقلت له من الواضح لا"
لوكاكو يرفض سيتي
أكد "إف سي إنتر نيوز" التقارير بخصوص سعي مانشستر سيتي لضم روميلو لوكاكو الصيف المقبل بعد التقارير في الإعلام الإنجليزي.
وأضاف التقرير أن لوكاكو سيرفض العرض بسبب سعيه للاستمرار مع إنتر في الفترة المقبلة وراحته مع الفريق.
رايولا يثير الجدل مجددًا حول مستقبل بوجبا في مانشستر يونايتد
رفض مينو رايولا، وكيل أعمال بول بوجبا، لاعب مانشستر يونايتد، استبعاد أي خيار بشأن مستقبله، لكنه في الوقت نفسه يُفضِّل العمل "في صمت" لإتمام الأمور.
رايولا عند سؤاله عن إمكانية انضمام بوجبا إلى الدوري الإيطالي مجددًا، أجاب قائلًا "يجب ترك بوجبا بمفرده، عندما أتحدث الناس يتوترون ولا ينام الليل، لذلك لن أتحدث بعد الآن".
وأتم "سأفعل ما يجب عليّ فعله ولكن ليس أمامك بل في الظل، تمامًا كما فعلت دائمًا وأبدًا"
بنزيما يُقيِّم حالته "البدنية" قبل التجديد مع ريال مدريد!
من المؤكد رغبة كريم بنزيما في الاستمرار بقيادة هجوم ريال مدريد لسنوات، بيد أنه حاليًا يقوم بدراسة وتقييم حالته البدنية قبل أن يتخذ قراره النهائي بشأن البقاء أو الرحيل عن سانتياجو برنابيو.وبحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، ففي البداية يُدرك بنزيما أن عليه دراسة حالته البدنية ومعرفة إذا ما كان بمقدوره الاستمرار باللعب في هذا المستوى أم لا في سبيل بدء المفاوضات حول تجديد عقده الذي ينتهي في صيف 2022.
لوفرين: صلاح سيبقى لمدة طويلة في ليفربول
رغم الأنباء التي ربطته بكبار الأندية الأوروبية وفي مقدمتها ريال مدريد، أكد ديان لوفرين، لاعب زينت وصديق محمد صلاح المقرب، على إمكانية استمرار الفرعون المصري في ليفربول لمدة طويلة قد تصل لستة أعوام.لوفرين قال "يجب أن يكون هناك حب من كلا الطرفين (صلاح وليفربول) وأرى أنه متواجد بالفعل، فلماذا لا يبقى؟!".
وأتم "مو في أفضل عمر في مسيرته الكروية - 28 عامًا -، ربما يبدو أكبر قليلًا لكنه في ذروة مستواه الآن، لماذا لا يبقى مع ليفربول أربع أو خمس أو ست سنوات مقبلة؟"