أخبار الانتقالات: ريال مدريد يرفض رونالدو ويحلم بمبابي وهازارد دفعة واحدة

من الصعب على إدارة آرسنال الإبقاء على مارتن أوديجارد بعد نهاية إعارته هذا الصيف من ريال مدريد، لذلك بدأت في البحث عن بديل له.

وبحسب الصحف الإنجليزية، فاسم "نبيل فقير" لاعب ريال بيتيس الحالي هو أحد أهم المرشحين لخلافة الدولي النرويجي في ملعب الإمارات.